'గెలిస్తే జైలు శిక్ష - ఓడితే అంతకంటే దారుణ పరిస్థితులు' : ఆలోచింపజేస్తోన్న మల్కాజిగిరి పోలీసుల ప్రత్యేక వీడియో
రోడ్డు మీద జరిగే గొడవల్లో గెలుపు ఉండదన్న పోలీసులు - ఒక క్షణం కోపం ఒక జీవితాన్ని మార్చేస్తుందని సూచన - ప్రశాంతంగా వెళ్లండి సురక్షితంగా ఉండాలంటూ ప్రత్యేక వీడియో విడుదల
Published : April 6, 2026 at 12:34 PM IST
Malkajgiri Police On Road Accidents : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో రహదారులపై ప్రయాణం నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక సవాలుగా మారింది. ట్రాఫిక్ రద్దీ, వాహనదారుల అసహనం వెరసి 'రోడ్ రేజ్' అనే మహమ్మారి ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో మల్కాజిగిరి పోలీసులు ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన కల్పిస్తూ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేస్తోంది. రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వెనక ఉన్న వాహనదారుడు పదే పదే హారన్ కొడుతూ, సైగలు చేస్తూ రెచ్చగొట్టడం మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. ఇలాంటి సమయాల్లో ఆవేశంతో వాహనం దిగి, వివాదాలు పెట్టుకోవడం వల్ల కలిగే నష్టాలను ఈ వీడియో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించింది.
కన్నీటి సంద్రంలోకి కుటుంబాలు : 'ఒక్క క్షణం కోపం - ఛిద్రమైన జీవితాలు' పేరిట వీడియోలో చూపిన రెండు ప్రధాన సంఘటనలు గుండెలను పిండేసేలా ఉన్నాయి. ఒక చిన్న మాట పట్టింపుతో సిగ్నల్ దగ్గర ఒకరినొకరు తోసుకున్న క్రమంలో ఒక వ్యక్తి కిందపడి తలకు తీవ్ర గాయమైంది. ఆ ఒక్క క్షణం కోపం ఒక కుటుంబాన్ని జీవితాంతం కన్నీరులో ముంచేసింది. హారన్ కొట్టారనే నెపంతో జరిగిన గొడవలో ప్రత్యర్థి ఇనుప రాడ్తో దాడి చేయడంతో బాధితుడు శాశ్వతంగా వీల్ చైర్కే పరిమితమవ్వడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఒక చిన్న సమస్య కారణంగా ఒక నిండు జీవితం పూర్తిగా అంధకారం అయిపోయింది. రోడ్డుపై జరిగే గొడవల్లో ఎవరూ విజేతలు కారని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సంయమనం పాటించడమే గొప్ప విజయం : మీరు ఎవరితో గొడవ పడుతున్నారో మీకు తెలియదు, వారి దగ్గర ఏ ఆయుధాలు ఉన్నాయో అంతకన్నా తెలియదు. ఈ గొడవల్లో గెలిస్తే జైలు శిక్ష అనుభవించాలి. ఓడిపోతే ఆసుపత్రి పాలు కావాలి లేదా అంతకంటే దారుణమైన పరిస్థితి ఎదుర్కోవాలి. మనిషి అంటే గొడవ పడటం కాదని, తన కోపాన్ని తాను నియంత్రించుకోవడమే నిజమైన ధైర్యమని పోలీసులు విడుదల చేసిన వీడియోలో నిర్వచించారు. ముఖ్యంగా కుటుంబంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మీరు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం వారి భద్రతకు అత్యంత ముఖ్యమని తెలిపారు. అవసరం లేని గొడవల నుంచి తప్పుకోవడం లేదా ఒక అడుగు వెనక్కి వేయడం ఓటమి కాదని, అది మీ భవిష్యత్తు కోసం మీరు సాధించిన విజయం అని మల్కాజిగిరి పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. రోడ్డుపై ప్రయాణించే ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా సంయమనం పాటించాలని కోరారు.
ప్రమాదాలకు కేంద్రబిందువుగా మహానగరం : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మొత్తం ప్రమాదాల సంఖ్యలో సైబరాబాద్, రాచకొండ, హైదరాబాద్ ఈ మూడు కమిషనరేట్లలోనే సుమారు 45 శాతం జరుగుతున్నాయి. వాహనాల పెరుగుదల, అధిక వేగం, ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి, నిబంధనల ఉల్లంఘనలు ఇవన్నీ కలిసి హైదరాబాద్ మహా నగరాన్ని ప్రమాదాల కేంద్రాలుగా మార్చేస్తున్నాయి.
40 శాతానికిపైగా రోడ్డు ప్రమాదాలు : తెలంగాణవ్యాప్తంగా 2020లో 19,172 ప్రమాదాలు సంభవించంగా 2025 నాటికి ఆ సంఖ్య ఏకంగా 27,352కి పెరిగింది. ఐదేళ్లలో రోడ్డు ప్రమాదాలు 42.7 శాతం పెరగడం ఆందోళన కలిగించే అంశం. మరణాలు కూడా భారీగా నమోదు అవుతున్నాయి. 6,882 నుంచి మరణాల సంఖ్య 7,545కి చేరింది. అంటే మరణాలు ఐదేళ్లలో 9.6 శాతం పెరిగాయి. అయితే తీవ్రంగా గాయపడ్డ వారి సంఖ్యలో మాత్రం కొంత తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. 2,325 నుంచి 1,528కి క్షతగాత్రుల సంఖ్య పరిమితమైంది.
