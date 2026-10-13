ఉప్పల్లో భారత్ - వెస్ట్ ఇండీస్ మ్యాచ్ - 2,200 మంది పోలీసులతో భద్రతా
India vs West Indies Match At Uppal : ఈనెల 14న ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగనున్న భారత్ - వెస్ట్ ఇండీస్ టీ20 మ్యాచ్ కోసం పోలీసులు పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు సిద్ధంచేశారు.
Published : October 13, 2026 at 11:10 AM IST
India vs West Indies match at Uppal : ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగనున్న భారత్ - వెస్ట్ ఇండీస్ క్రికెట్ మ్యాచ్ కోసం విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు మల్కాజిగిరి కమిషనర్ బి.సుమతి తెలిపారు. బుధవారం సాయంత్రం జరగనున్న 4వ టీ20 మ్యాచ్కు స్టేడియం లోపల, బయట భద్రత కోసం 2,200 మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించినట్లు వెల్లడించారు. మహిళలు, పిల్లల భద్రతను పర్యవేక్షించడానికి ప్రత్యేకంగా ఐదు 'షీ టీమ్స్'ను రంగంలోకి దించినట్లు తెలిపారు.
408 సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా
ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి భద్రత, నిఘా చర్యలు చేపడతామని, ఇందుకోసం ప్రత్యేక కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశామని కమిషనర్ తెలిపారు. 408 సీసీటీవీ కెమెరాలు, తొలిసారిగా రెండు డ్రోన్ల సహాయంతో నిరంతర నిఘా కొనసాగుతుందని ఆమె చెప్పారు. నకిలీ టిక్కెట్ల విక్రయాలు, మోసపూరిత వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ నేరాలను గుర్తించడంపై ప్రత్యేక దృష్టిసారిస్తున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. స్టేడియం లోపల, బయట మఫ్టీలోనూ పోలీసు సిబ్బంది విధుల్లో ఉంటారని పోలీసులు తెలిపారు.
మ్యాచ్కు హాజరయ్యే ప్రేక్షకులు ఆర్టీసీ, మెట్రో రైలు సేవలను వినియోగించుకోవాలని కమిషనర్ సుమతి సూచించారు. మ్యాచ్కు ముందు, తర్వాత, ప్రేక్షకులకు రవాణా సౌకర్యం కల్పించేందుకు అదనపు బస్సులు, అదనపు మెట్రో రైలు సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సంబంధిత అధికారులకు లేఖలు రాసినట్లు తెలిపారు. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి రెండు గంటల ముందు నుంచి ప్రేక్షకులను స్టేడియంలోకి అనుమతిస్తామని తెలిపారు. స్టేడియంలో జరిగే మ్యాచ్కు సుమారు 40,000 మంది ప్రేక్షకులు హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నట్లు కమిషనర్ సుమతి తెలిపారు. ఇప్పటికే 25,000 టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయన్నారు.
మ్యాచ్ కోసం ప్రత్యేక ఆర్టీసీ బస్సులు
టీ20 మ్యాచ్ కోసం గ్రేటర్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఉప్పల్ స్టేడియం వరకు మొత్తం 60 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నారు. ఈ బస్సులు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు నిరంతరాయంగా నడుస్తాయని గ్రేటర్ ఈడీ ఎ.శ్రీధర్ ప్రకటించారు. ప్రయాణికులు 99592 26160 నంబర్కు కాల్ చేయడం ద్వారా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
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