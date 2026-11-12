అక్రమంగా అండాల సేకరణ కేసు - చీకటి దందా వెనక రూ.కోట్ల వ్యాపారం
Illegal Egg Collection From Women : అక్రమ అండాల కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ చీకటి దందాలో రూ.కోట్ల అక్రమ వ్యాపారం బయటపడింది.
Published : November 12, 2026 at 8:38 AM IST|
Updated : November 12, 2026 at 8:44 AM IST
మహిళల నుంచి అక్రమంగా అండాలు సేకరించిన కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాల మహిళలకు డబ్బు ఆశ చూపి హార్మోన్ ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి అండాలు సేకరిస్తున్న ఈ చీకటి దందా వెనక ఉన్న రూ.కోట్ల వ్యాపారం బయటపడింది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా నిర్వహిస్తున్న ఓ ఏఆర్టీ కేంద్రం టర్నోవర్ ఏడాదికి రూ.2 కోట్లకు పైగా ఉన్నట్లు మల్కాజిగిరి పోలీసులు గుర్తించారు. ఒకే కేంద్రం టర్నోవర్ ఇంత భారీ స్థాయిలో ఉండటం అనుమానాస్పదంగా భావించిన పోలీసులు, మరిన్ని కేంద్రాలపై దృష్టి సారించారు.
ఇతర రాష్ట్రాల మహిళలకు డబ్బు ఆశ చూపి
మహిళల నుంచి అండాలు సేకరించేందుకు నిందితులు పక్కా ప్రణాళికతో వ్యవహరించినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. నిరుపేద మహిళలకు డబ్బు ఆశ చూపి అండాలు సేకరిస్తున్నట్లుగా చూపిన పత్రాలు నకిలీవని తేలింది. మహిళల అంగీకారంతోనే అండాలు సేకరించినట్లు నమ్మించేందుకు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించినట్లు గుర్తించారు.
ఈ వ్యవహారంలో మునగపాటి ప్రవీణ్ కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు గుర్తించి అతడిని అరెస్టు చేశారు. అతడి ల్యాప్టాప్, రెండు సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిని పరిశీలిస్తే అండాలు సేకరించిన మహిళలు, ఈ దందాతో సంబంధం ఉన్న మరిన్ని వివరాలు బయటపడతాయని భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అరెస్టయిన 9 మంది నిందితులను కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించేందుకు పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు.
6 రాష్ట్రాల నుంచి 43 మంది బాధితులు
ఈ అక్రమ అండాల సేకరణ వ్యవహారం గత నెల 29న బేగంపేట, సరూర్నగర్ పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలో వెలుగులోకి వచ్చింది. రెండు పోలీస్ స్టేషన్లలో మూడు కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ఇప్పటి వరకు 9 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. 6 రాష్ట్రాలకు చెందిన 43 మంది బాధిత మహిళలను రక్షించారు. ఈ దందాలో మొత్తం 21 ఐవీఎఫ్ కేంద్రాల పాత్రపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అండాల దానం చిన్న విషయమని, పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఇస్తామని మహిళలను ప్రలోభపెట్టి ఈ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
మరోవైపు నిందితులతో సంబంధాలున్నట్లు అనుమానిస్తున్న ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలకు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. 8 ఐవీఎఫ్ కేంద్రాల్లో సోదాలు నిర్వహించి కీలక సమాచారం సేకరించారు. బేగంపేట, తుకారాంగేట్, మహంకాళి, గోపాలపురం, బోయిన్పల్లి పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలో ఈ సోదాలు జరిగాయి. అండాల సేకరణలో నిబంధనలు పాటించారా? బాధిత మహిళల అంగీకార పత్రాలు నిజమైనవేనా? ఈ దందాలో ఆస్పత్రుల పాత్ర ఎంత? అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
మహిళా కమిషన్ సీరియస్
అక్రమ అండాల సేకరణపై మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ నేరెళ్ల శారద నేతృత్వంలోనూ ఇటీవల విచారణ జరిగింది. ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఉద్యోగాల పేరుతో యువతులకు ఎరవేస్తున్నట్లు ఆ కమిషన్ గుర్తించింది. డబ్బు ఆశ చూపి వారిని అండాల విక్రయ కూపంలోకి దించుతున్నట్టు తేల్చింది. పేదరికంతో బాధపడుతున్న యువతులే లక్ష్యంగా సాగుతున్న ఈ దందాలో ఒక్కొక్కరికి రూ.30 వేల ఆశ చూపి వారి నుంచి అండాలు సేకరిస్తున్నట్లు గుర్తించింది.
ఈ ముఠా చేతిలో 6 రాష్ట్రాలకు చెందిన సుమారు 50 మంది బాధితులు చిక్కుకోగా, ఇందులో 90 శాతం మంది పెళ్లికాని యువతులే కావడం గమనార్హం. వయసు, గుర్తింపును మార్చేందుకు ఏకంగా బాధితుల ఆధార్ కార్డులను సైతం ఫోర్జరీ చేసినట్టు బయటపడింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ప్రధాన సూత్రధారిగా ఉన్న హుస్సేన్ అనే వ్యక్తిని పట్టుకోవాలని పోలీసులను మహిళా కమిషన్ ఆదేశించింది.
అక్రమ అండాల దందాపై మహిళా కమిషన్ సీరియస్ - ఐదు ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లకు నోటీసులు జారీ