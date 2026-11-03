యూట్యూబ్ చూసి దొంగతనాలు చేసే మోస్ట్వాంటెడ్ ఫ్యామిలీ ఉమెన్
woman arrested in Uppal theft case : హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్లో జరిగిన భారీ చోరీ కేసును మల్కాజిగిరి పోలీసులు ఛేదించారు. నిందితురాలు బీటెక్ మధ్యలోనే ఆపేసి దొంగతనాలకు పాల్పడినట్లు సీపీ సుమతి వెల్లడించారు.
Published : November 3, 2026 at 3:15 PM IST
చూడటానికి చాలా అమాయకురాలు. మాట కలిపితే ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరిస్తుంది. ఏ అవసరం వచ్చినా పక్కింటి వాళ్లకు నేనున్నానంటూ భరోసా ఇస్తుంది. కొత్తగా ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని క్షణాల్లో చుట్టుపక్కల వారితో కుటుంబసభ్యురాలిగా కలిసిపోవడం ఆమె నైజం. కానీ దాని వెనుక ఉన్న అసలు కథ తెలుసుకొని పోలీసులే ఖంగుతిన్నారు. పగలు ఎంతో పద్ధతిగా, కలుపుగోలుగా కనిపించే ఆ మహిళ పక్కింట్లో ఎవరూ లేని సమయం చూసి తన అసలు స్వరూపాన్ని బయటపెడుతుంది. యూట్యూబ్ను గురువుగా మార్చుకుని పోలీసులకే చెమటలు పట్టించింది ఈ హైటెక్ కిలాడీ.
అద్దె ఇల్లు తీసుకుని, పక్కింటి వారితో స్నేహం నటించి
ఆమె స్టైల్ పూర్తిగా భిన్నం. అద్దె ఇల్లు తీసుకుని, పక్కింటి వారితో స్నేహం నటించి వారింట్లోనే దోచుకోవడం ఆమె స్పెషాలిటీ. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచకు చెందిన పాగా జయ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఇంజనీరింగ్ తొలి ఏడాదిలోనే చదువుకు స్వస్తి పలికింది. సులువుగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆలోచనతో నగరానికి వచ్చి నేరాల బాట పట్టింది. నగరానికి చెందిన వ్యక్తినే ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న జయ ఉప్పల్లోని న్యూ భరత్ నగర్లో నివాసం ఉంటూ పక్కా ప్లానింగ్తో వరుస చోరీలకు స్కెచ్ వేసింది.
నిందితురాలు అద్దె ఉండే ఇంట్లో పక్కింటి వారితో స్నేహంగా ఉన్నట్లు నటిస్తుంది. అవసరం ఉందని పక్కింటి వారి తాళాలు తీసుకుంటుంది. అచ్చం అలాంటి నకిలీ తాళాలనే తయారు చేసుకుంటుంది. ఆ తరువాత పక్కింట్లో ఎవరూ లేని సమయం చూసి బురఖా వేసుకొని దొంగతనం చేస్తుంది. నిందితురాలు జయ యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకున్న టెక్నిక్తో, ఎప్పుడూ తన వెంట ఉండే హ్యాండ్ కట్టర్ మెషిన్తో బీరువా పగలగొట్టి చోరీ చేస్తుంది - సుమతి, మల్కాజిగిరి సీపీ
దొంగలించిన నగలు ఆన్లైన్లో అమ్మకం
చోరీల కోసం జయ ఆడిన మైండ్ గేమ్ అంతా ఇంతా కాదు. కట్టుకున్న భర్తకు సైతం అనుమానం రాకుండా వేరే ఊరికి వెళ్తున్నట్లు నమ్మించి బస్స్టాండ్ వరకు వెళ్లేది. అక్కడి నుంచి గుట్టుగా క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని మళ్లీ నగరంలోకే వచ్చి తన టార్గెట్ను ఫినిష్ చేసేది. దొంగిలించిన ఆభరణాలను ఎక్కడ, ఎలా విక్రయించాలనేది కూడా ఆన్లైన్లోనే నేర్చుకుంది. ఆన్లైన్ ప్లాట్ ఫామ్స్ ద్వారా కొనుగోలుదారులను సంప్రదించి కాజేసిన సొత్తును విక్రయించేది. దాంతో వచ్చిన డబ్బుతో విలాసవంతమైన జీవితం గడిపేది. ఉప్పల్, మేడిపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జగద్గిరిగుట్ట పరిధిలో ఏకంగా ఐదు దొంగతనాలకు పాల్పడి మోస్ట్ వాంటెడ్గా మారింది.
ఉప్పల్ చోరీతో దొరికిపోయింది
అక్టోబర్ 27న ఉప్పల్ పరిధిలో జరిగిన ఓ భారీ చోరీతో జయ పాపం పండింది. రంగంలోకి దిగిన ఉప్పల్, మల్కాజిగిరి సీసీఎస్ పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, సాంకేతిక ఆధారాలతో ఈమె కదలికలను గుర్తించారు. పక్కా సమాచారంతో అక్టోబర్ 31 ఉదయం ఎల్బీనగర్ బస్స్టాప్ వద్ద అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జయ నుంచి 50 తులాల బంగారం, కిలోన్నరకు పైగా వెండి, రూ.44,000, ఒక ఐఫోన్ 17 సహా సుమారు రూ.70 లక్షల విలువైన సొత్తును రికవరీ చేశారు.
ఇంటికి అలారం, సీసీ కెమెరాలు అవసరం
ఊరికి వెళ్లేటప్పుడు ఇంట్లోని విలువైన వస్తువులను భద్రంగా ఉంచుకోవాలని, ఇళ్లకు సెంట్రల్ లాకింగ్ సిస్టమ్, అలారం, సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మీ-సురక్ష యాప్లో పనిమనుషులు, అద్దెకు ఉండేవారి వివరాలు నమోదు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. సులువుగా డబ్బు సంపాదించాలన్న అత్యాశ చివరికి ఆ లేడీ కిలాడీని కటకటాల వెనక్కి నెట్టింది.
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