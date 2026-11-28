అండాల అక్రమ దందా కేసు - 4 నెలల్లో రూ.400 కోట్లకు పైగా లావాదేవీలు జరిగాయన్న సీపీ
Hyderabad Egg Donation Rocket : అక్రమ అండాల సేకరణ కేసులో మల్కాజిగిరి పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. ఓయాసిస్ హాస్పిటల్స్ కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో సోదాలు నిర్వహించి కీలక ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Published : November 28, 2026 at 12:23 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 1:24 PM IST
హైదరాబాద్లో సంచలనం సృష్టించిన అక్రమ అండాల సేకరణ కేసులో మల్కాజిగిరి పోలీసులు దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేశారు. నిరుపేద మహిళలకు డబ్బు ఆశ చూపి, వారిని అక్రమంగా సంతాన సాఫల్య కేంద్రాలకు తరలిస్తున్న ఈ వ్యవస్థీకృత ముఠా వెనక పెద్ద నెట్వర్కే ఉన్నట్లు గుర్తించారు. తాజాగా ఈ కేసులో నిందితుడి కస్టడీ విచారణతో పాటు ఒయాసిస్ కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో జరిగిన సోదాల్లో అత్యంత కీలక ఆధారాలను సేకరించి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఒయాసిస్ కార్పొరేట్ ఆఫీసులో కీలక ఆధారాలు సీజ్
ఈ కేసులో ఏ-9 నిందితుడిని పోలీసులు కస్టడీలో విచారిస్తే కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అక్రమ సంతాన సాఫల్య కేంద్రాల రాకెట్ లో వివిధ ఏఆర్టీ బ్యాంకులు, ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లకు మహిళలను సమకూర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఎమిరిశెట్టి దుర్గాప్రసాద్ లోతైన విచారణలో సంచలన విషయాలు, కొత్త ఆధారాలు వెలుగులోకి రావడంతో కోర్టు అనుమతితో అతని పోలీస్ కస్టడీని మరింత పొడిగించారు. నిందితుడి ఆర్థిక లావాదేవీలు, సహచరులు, వివిధ ఆసుపత్రులతో ఉన్న సంబంధాలపై పోలీసులు కూపీ లాగుతున్నారు.
ఒయాసిస్ కార్పొరేట్ ఆఫీసులో సోదాలు చేసిన పోలీసులు కీలక రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దర్యాప్తులో భాగంగా హైదరాబాద్ బేగంపేట సర్దార్ పటేల్ రోడ్డులోని 'సెంటర్ పాయింట్'లో ఉన్న ఒయాసిస్ హాస్పిటల్స్ కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో పోలీసులు విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సోదాల్లో కేసుకు సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు ప్రకటన విడదల చేశారు.
ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణకు కీలక డాక్యుమెంట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు
పోలీసులు జరిపిన సోదాల్లో ఎలక్ట్రానిక్ సమాచారం ఉన్న ల్యాప్టాప్లు, హార్డ్ డిస్క్లు, ఇతర డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఏఆర్టీ బ్యాంకులు, ఫెర్టిలిటీ సేవలు, డోనర్ రెఫరల్స్కు సంబంధించిన రికార్డులు సైతం అందులో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఎగ్ డొనేషన్ కోసం మహిళల రిక్రూట్మెంట్, రిజిస్ట్రేషన్, మెడికల్ స్క్రీనింగ్కు సంబంధించిన వివరాల ఫైళ్లను అధికారులు పరిశీలించారు.
అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీల పత్రాలు, ఆ సంస్థలో పని చేసే కీలక వ్యక్తుల బాధ్యతలకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు, సీజ్ చేసిన ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, పత్రాలను పోలీసులు ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణకు పంపించారు. దీనిద్వారా నగదు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి బదిలీ అయింది? ఈ అక్రమ నెట్వర్క్ పరిధి ఎంతవరకు విస్తరించిందనేది తేలనుంది. తెరవెనక సూత్రధారులు, ఏఆర్టీ బ్యాంకులు, ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ల మధ్య జరిగిన భారీ ఆర్థిక లావాదేవీలపై పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఈ క్రమంలోనే 4 నెలల్లోనే సుమారు రూ.400 కోట్లకు పైగా లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించామని మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించారు.
మరో ఇద్దరు అరెస్ట్
తాజాగా సరూర్ నగరంలో అక్రమ అండాల సేకరణ కేసులో మరో ఇద్దరు అరెస్ట్ చేశామని మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి తెలిపారు. ఓయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ నిర్వహిస్తున్న సద్గురు హెల్త్కేర్ సంస్థకు చెందిన ఇద్దరు సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు ప్రతిక్ అనిల్ గగ్లానీ సీఓఓ, డా. రాజర్షి దేబ్ మెడికల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ను అరెస్టు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఏజెంట్ల ద్వారా మహిళలను హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చినట్లు గుర్తించామన్నారు.
మియాపూర్లోని సద్గురు ఏఆర్టీ బ్యాంక్ ఇన్చార్జ్ సునీల్ రాయ్ ద్వారా దాతల సమీకరణ జరిగినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు సీపీ సుమతి చెప్పారు. సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు, డైరెక్టర్ డా. గెడెల దుర్గారావు సూచనల మేరకు ఏజెంట్లు పనిచేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైనట్లు తెలిసిందన్నారు. మహిళలకు హార్మోన్ ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి అండాల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయని చెప్పారు.
అక్రమ కార్యకలాపాలకు అధిక పారితోషికం!
బంజారాహిల్స్, మియాపూర్, సికింద్రాబాద్, దిల్సుఖ్నగర్లో నాలుగు లెవల్-II ఐవీఎఫ్ కేంద్రాలు ఈ సంస్ధ నిర్వహిస్తున్నారన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 43 క్లినిక్లలో నెలకు సుమారు 600 సెల్ఫ్ సైకిళ్లు, 100 ఓసైట్ డోనర్ సైకిళ్లు జరుగుతున్నట్లు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చిందని సీపీ చెప్పారు. సంస్థకు నెలవారీ ఆదాయం సుమారు రూ.27 నుంచి 28 కోట్లు ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించామని సీపీ పేర్కొన్నారు. సంస్థ హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు ఖాతాలో ఏప్రిల్ 1 నుంచి నవంబర్ 26, 2026 వరకు రూ.487.82 కోట్ల డెబిట్, క్రెడిట్ లావాదేవీలు జరిగినట్లు తేలిందన్నారు. అక్రమ కార్యకలాపాలకు సహకరించినందుకు అధిక పారితోషికం, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందినట్లు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చిందని సీపీ సుమతి పేర్కొన్నారు.
మూడు ఐఫోన్ల స్వాధీనం
సీఓఓకు నెలకు రూ.4.20 లక్షలు, మెడికల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కు రూ.3.60 లక్షల జీతం ఇస్తునట్లు గుర్తించామని పేర్కొన్నారు. వైద్య పరికరాలు, సామగ్రి కొనుగోలు, నిధుల సమన్వయం, వైద్యుల నియామకంలో సీఓఓ, మెడికల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయన్నారు. నిందితుల నుంచి మూడు ఐఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. డిజిటల్ ఆధారాల పరిశీలనతో పాటు మిగిలిన నిందితుల కోసం దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నామన్నారు.
అండాల సేకరణలో నిబంధనలు పాటించట్లేదు. అనుమతులు లేని విధానాలను అనుసరిస్తున్నారు. 4 నెలల్లో రూ.400 కోట్లకు పైగా లావాదేవీలు జరిగాయి. ఇంకా చాలా మందిని విచారించాల్సి ఉంది. 43 కేంద్రాల్లో ఎలాంటి వసతులు ఉన్నాయనే దానిపై విచారణ చేస్తున్నాం. - సుమతి, మల్కాజిగిరి సీపీ
ఇతర రాష్ట్రాల అమాయక మహిళల ప్రాణాలతో చెలగాటం
నిందితుల బ్యాంక్ ఖాతాల వివరాలు, కాల్ డేటా రికార్డ్స్, డిజిటల్ లావాదేవీలను పోలీసులు క్షుణ్నంగా పరిశీలిస్తున్నారు. డోనర్లను తెచ్చినందుకు ఏజెంట్లకు ఎంత కమీషన్ ఇచ్చారు? బాధిత మహిళలకు ఎంత ఇచ్చారు? ఇందులో ఆసుపత్రి డైరెక్టర్లు, మేనేజ్మెంట్, కో-ఆర్డినేటర్ల పాత్ర ఎంతవరకు ఉంది? అనే కోణంలో దర్యాప్తు ముమ్మరంగా చేస్తున్నారు.
ఏఆర్టీ చట్టం ఉల్లంఘనపై కఠిన చర్యలు
అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ 2021 నిబంధనలను ఈ సంస్థలు తుంగలో తొక్కాయా? అనే కోణంలో డోనర్ల సమ్మతి పత్రాలు, మెడికల్ రికార్డులను పోలీసులు తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి సైతం అమాయక మహిళలను రప్పించి, నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి, కమీషన్ల కోసం మహిళల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతూ దోపిడీ చేస్తున్న ఈ ముఠాపై కఠిన సెక్షన్ల కింద చర్యలకు పోలీసులు సిద్ధమవుతున్నారు.
ఒయాసిస్ హాస్పిటల్స్ నిర్వాహకుడిపై లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ
ఈ అక్రమ దందాపై పోలీసులు ఉచ్చు బిగించడంతో ఒయాసిస్ హాస్పిటల్స్ నిర్వాహకుడు సూర్యకిరణ్ దేశం విడిచి పారిపోయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దర్యాప్తులో అతని ప్రమేయంపై కీలక ఆధారాలు లభించడంతో మల్కాజిగిరి పోలీసులు సూర్యకిరణ్పై లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. అప్పటికే అతను లండన్కు పరారైనట్లు విచారణలో తేలింది. మరోవైపు ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న సూర్యకిరణ్తో పాటు మరో వ్యక్తి కోసం పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నారు.
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