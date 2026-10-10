ఒరిజినల్ మీ దగ్గరే ఉన్నా డూప్లికేట్ పేపర్లతో స్థలం మార్టిగేజ్ చేస్తున్న ముఠాలు
Documents Forgery in Hyderabad : భూమి బంగారంగా మారిపోవడంతో ఖాళీ జాగా కనిపిస్తే చాలు కబ్జా చేస్తున్నారు. పట్టించుకోని స్థలాలు, విదేశాల్లో ఉండేవారి ఆస్తులపై కన్నేసి వారికి తెయకుండానే ముఠా విక్రయాలు జరుపుతున్నారు.
Published : October 10, 2026 at 5:03 PM IST
Documents Forgery in Hyderabad : తక్కువ ధరకు స్థలం వస్తుందని ఊరు శివార్లలో స్థలం కొని అక్కడ పడేశారా ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి వెళ్లి చూసుకోండి. ఎప్పుడో పాతిక, ముఫ్పై ఏళ్లనాడు ఆస్తి కొనేసి అమెరికా వెళ్లిపోయారా మీ ప్రాపర్టీపై ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే. పత్రాలు మన దగ్గరే ఉన్నాయి. ఆస్తి ఎక్కడికి పోతుందులేనని నిశ్చింతగా ఉన్నారా? మీ కళ్లే మిమ్మల్ని నమ్మలేనంతగా నకిలీ పత్రాలు వారి చేతుల్లో ఉంటాయి. రెండింటిని పక్కపక్కన పెడితే ఏదీ మీదో కూడా మీరు పోల్చుకోలేరు.
అసలు మీ చేతుల్లో ఉన్న పత్రాలతో పనేలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఆ స్థలం ముగ్గురు, నలుగురు చేతులు మారిపోయి ఉంటుంది. మీరు కోర్టుకు వెళ్లినా నిరూపించుకోలేనంతగా అధికారుల సంతకాలు సైతం ఫోర్జరీ చేసి కోట్ల విలువైన స్థలాలు కొట్టేస్తున్నారు. మార్ట్గేజ్ ఆస్తులను విడిపించి ఇష్టానుసారం అమ్ముకుంటున్నారు. దీనికోసం ఏకంగా నకిలీ అధికారులతో వేషాలు వేయించడం సంతకాలు ఫోర్జరీ చేయడం, దొంగ స్టాంప్లు సృష్టించడం చేస్తున్నారు.
సులభంగా డబ్బులు సంపాదించాలని
కాకినాడకు చెందిన దేవగుప్తపు వెంకట సత్యనారాయణ హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్లో ఉంటున్నాడు. గతంలో డాక్యుమెంట్ రైటర్గా పనిచేసిన అనుభవం ఉండటంతో రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు, ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్పై మంచి అవగాహన ఉంది. సరూర్నగర్కు చెందిన పోలె జనార్ధన్తో కలిసి ఇక్కడే ఓ మీసేవా కేంద్రం నిర్వహించాడు. ఇద్దరూ కలిసి సులభంగా డబ్బులు సంపాదించాలన్న కాంక్షతో నకిలీ పత్రాల దందాకు తెరలేపారు. యూసఫ్గూడకు చెందిన మహమ్మద్ జహీర్ అహ్మద్, గులాం మహ్మద్ఖాన్తో ఒప్పంద కుదుర్చుకున్నారు. వీరు మార్టిగేజ్ నుంచి ఆస్తిని విడిపించుకోవాలనుకునే వారికి గాలం వేస్తారు. మొత్తం పని తామే చూసుకుంటామంటూ వారిని నమ్మించి సత్యనారాయణ దగ్గరకు తీసుకొస్తారు. ఇక అక్కడ నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది.
ఫోర్జరీ సంతకాలు చేసి, నకిలీ స్టాంప్లు
కొత్తపేటకు చెందిన చెడీల శివనాగేశ్వరరావును జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారిగా, యెంపల్లి మహిపాల్రెడ్డిని హెచ్ఎండీఏ అధికారిగా చూపించి వారిని నమ్మిస్తారు. మరో ఇద్దరిని సాక్షులుగా నియమిస్తారు. ప్రభుత్వ అధికారులతో మాట్లాడి తనఖాలో ఉన్న మీ ఆస్తులు విడిపిస్తామని చెబుతారు. అధికారుల పేర ఫోర్జరీ సంతకాలు చేసి, నకిలీ స్టాంప్లు వేసి మార్టిగేజ్ రిలీజ్ డీడ్లు, జీపీఏలు, సేల్ డీడ్లు వంటి నకిలీ ప్రత్రాలు సృష్టిస్తున్నారు. అనంతరం వాటి ద్వారా స్థలాలను ఒకరి తర్వాత మరొకరికి అమ్మేస్తున్నారు. అలాగే ఏళ్ల తరబడి ఖాళీగా స్థలాలపై కన్నేసి వాటికి నకిలీ ప్రత్రాలు సృష్టించి యజమానులకు తెలియకుండానే ఇతరులకు అంటగట్టేస్తున్నారు.
''ఏదైతే ఖాళీ జాగా ఉంటుందో దానికి సీసీ అప్లై చేస్తారు. ఆ తర్వాత సర్టిఫైడ్ సేల్ డీడ్ ఈ డాక్యుమెంట్కి సంబంధించి ఎస్ఆర్వోకి అప్లై చేస్తారు. వాళ్లే సర్టిఫైడ్ సేల్ ఒకటి తయారు చేసి పాతగా పాత సేల్ డీడ్లా చూపించే విధంగా లేదంటే ఒరిజినల్ వాళ్లు చనిపోయినట్టుగా, అసలైన వాళ్లు చనిపోవడంతో వాళ్ల పాత సేల్ డీడ్గా తదనంతరం వచ్చిన వాళ్ల పేరు మీద చేస్తున్నట్టు ఒక జీపీఎస్ సృష్టిస్తారు. మరో రెండు నెలల తర్వాత ఇంక్కొక సేల్ డీడ్ మరొకరికి అమ్మినట్టుగా సెకండ్ సేల్ డీడ్ని సృష్టిస్తారు'' - సుమతి, మల్కాజిగిరి కమిషనర్
ఎల్బీ నగర్ పరిధిలోనే దందా
ఇప్పటి వరకు కోట్ల విలువ చేస్తే ఆస్తులను నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి మార్టిగేజ్ నుంచి విడిపించినట్లు నాటకమాడి ఇతరులకు అమ్మేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. హయత్నగర్ సమీపంలోని పసుమాములలో 1250 చదరపు గజాలతో పాటు బాటసింగారంలో ఏకంగా 6 వేల చదరపు గజాల స్థలానికి నకిలీ మార్టిగేజ్ పత్రాలు సృష్టించి ఆస్తులను విడిపించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ప్రధాన నిందితునిపై గతంలోనూ కేసులు
ఎల్బీనగర్లోని ఓ ఇంట్లో నకిలీ పత్రాలు తయారు చేస్తున్నారన్న సమాచారంతో ఎస్వోటీ పోలీసులు దాడి చేసి సత్యనారాయణతోపాటు మరో నిందితుడిన ిపోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మరో ఆరుగురు పరారీలో ఉన్నారు. నకిలీ పత్రాలు, స్టాంప్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రధాన నిందితుడు సత్యనారాయణపై ఇప్పటికే 10 కేసులు ఉన్నాయి. ఆస్తులు కొనేప్పుడు అన్ని విధాల విచారణ చేసుకున్న తర్వాతే కొనుగోలు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
నకిలీ పత్రాల వ్యవహారం భయటపడటంతో వీరిని నమ్మి స్థలాలు కొనుగోలు చేసిన వారంతా ఆందోళన చెందుతున్నారు. అలాగే ఇది కేవలం వీళ్లకే పరిమితం కాలేదని ఇలాంటి ముఠాలు హైదరాబాద్లో చాలా ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. వారందరినీ పట్టుకుంటామని హెచ్చరించారు.
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