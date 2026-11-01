చోరీ చేసిన బంగారాన్ని పూడ్చిపెట్టిన గజదొంగ - చివరికి పోలీసులకు ఎలా చిక్కాడంటే?
Malkajgiri Police Crack Major Burglary Cases : మల్కాజిగిరి పోలీసులు భారీ చోరీ కేసును ఛేదించారు. 18కి పైగా కేసుల్లో ఉన్న గజదొంగను అరెస్టు చేశారు.
Published : November 1, 2026 at 5:03 PM IST
సులభంగా డబ్బు సంపాదించి విలాసవంతమైన జీవితం గడపడం కోసం చోరీల బాట పట్టిన ఒక ఘరానా దొంగ, ఇళ్ల తాళాలు పగులగొడుతూ పోలీసులకు చిక్కి జైలుకెళ్లినా ప్రవర్తన మార్చుకోలేదు. జైలు నుంచి విడుదలైన కొద్దిరోజులకే మళ్లీ అదే దందాను మొదలుపెట్టాడు. ఈసారి పోలీసులకు దొరక్కుండా ఉండేందుకు అతడు వేసిన ప్లాన్ చూసి అధికారులే నివ్వెరపోయారు. దొంగిలించిన బంగారాన్ని ఇంట్లో ఉంచితే పోలీసులకు దొరికిపోతాననే భయంతో ఏకంగా మట్టిలో గుంత తీసి పూడ్చిపెట్టాడు.
ఎన్నిసార్లు జైలుకెళ్లినా ఇతని ప్రవర్తనలో మార్పు రాలేదు. జైలు నుంచి విడుదలైన కొద్ది రోజులకే మళ్లీ అదే దందాను మొదలుపెట్టిన ఆ పాత నేరస్థుడిని మల్కాజిగిరి పోలీసులు చాకచక్యంగా పట్టుకుని మరోసారి అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. నిందితుడి వద్ద నుంచి రూ.25 లక్షల విలువైన 375 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు, ఓ స్మార్ట్వాచ్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
తాళం వేసిన ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లు లక్ష్యం
మహబూబాబాద్ జిల్లా నెల్లికుదురు మండలం రతిరామ్ తండాకు చెందిన గుగులోతు నవీన్గా పోలీసులు గుర్తించారు. సాధారణంగా గిరిజన కుటుంబాల్లో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడి పైకి రావాలని అనుకుంటారు. కానీ ఇతడు మాత్రం కష్టపడి సంపాదించే కన్నా, సులభంగా డబ్బు సంపాదించి ఖరీదైన బట్టలు వేసుకోవడం, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు.
పదో తరగతి పూర్తి చేసి, మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కోర్సు నేర్చుకున్నాడు. ఉద్యోగం చేసి కష్టపడి సంపాదించే క్రమంలో తన కోరికలు, కలలు నెరవేరకపోవడంతో పక్కదారి ఎంచుకున్నాడు. జల్సాలకు అలవాటుపడి రాత్రి వేళల్లో తాళం వేసిన ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లను లక్ష్యంగా చేస్తూ ఇళ్ల తాళాలు పగులగొట్టి దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చింది.
371 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు చోరీ
నిందితుడు నవీన్పై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 18కి పైగా చోరీ కేసులు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వివిధ కేసుల్లో జైలుకు వెళ్లిన నవీన్, గత నెల 7న జనగామ జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత అయినా బుద్ధి మార్చుకుంటాడనుకుంటే, మళ్లీ తన విలాసవంతమైన అలవాట్లను నెరవేర్చుకోవడానికి పాత చోరీల దందాకే తెరలేపాడు.
ఇటీవల కుషాయిగూడ పరిధిలోని రుక్మిణిపురి కాలనీ కృష్ణావేణి హైట్స్ అపార్ట్మెంట్లో బాసర వెళ్లిన ఓ కుటుంబం ఇంట్లోకి చొరబడి ఏకంగా 371 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను దోచుకెళ్లాడు. అయితే చోరీ చేసిన బంగారం తన వద్ద ఉంటే పోలీసుల తనిఖీల్లో దొరికిపోతానని భావించిన నిందితుడు ఓ కిలాడీ ప్లాన్ వేశాడు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఓ రహస్య ప్రాంతానికి వెళ్లి, మట్టిలో గుంత తీసి ఆ బంగారాన్ని అందులో పూడ్చిపెట్టాడు.
ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు
పోలీసులు అరెస్ట్ చేయకపోతే, కొద్ది రోజుల తర్వాత తనకంటూ తెలిసిన నమ్మకమైన వ్యక్తుల ద్వారా ఆ బంగారాన్ని మార్కెట్లో విక్రయించాలని పథకాన్ని రచించినట్లు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. అలా విక్రయించగా వచ్చిన డబ్బుతో మళ్లీ విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపాలని ఆశపడ్డాడు. కానీ వరుస చోరీలపై తీవ్రంగా దృష్టి సారించిన పోలీసులు, పక్కా సమాచారంతో నిందితుడిని వాహన తనిఖీల్లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు అతన్ని విచారించగా అసలు విషయం బయటపడింది.
తాను మట్టిలో దాచిపెట్టిన బంగారం గుట్టును నిందితుడే స్వయంగా బయటపెట్టాడు. దీంతో పోలీసులు ఆ స్థలానికి వెళ్లి మట్టిలో పూడ్చిపెట్టిన సుమారు రూ.25 లక్షల విలువైన 371 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారని మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించారు.
"మల్కాజిగిరి పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో వరుస చోరీలపై నిఘా ఉంచాం. గత 31న చక్రపరిపురం ఎక్స్ రోడ్స్ వద్ద వాహన తనిఖీలు చేస్తుండగా అనుమానాస్పదంగా వస్తున్న నవీన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అనంతరం నవీన్ను విచారించడంతో అసలు నిజాలు బయటపడ్డాయి. అతని వద్ద నుంచి రూ.25 లక్షల విలువైన 375 గ్రాముల బంగారు నగలు, రెండు హీరో గ్లామర్ బైక్లు, ఒక స్మార్ట్వాచ్ను స్వాధీనం చేసుకున్నాం" - సుమతి, మల్కాజిగిరి సీపీ
పోలీసుల సూచనలు
సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే సమయంలో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ముందస్తు సమాచారం అందించాలని, అలాగే ఇళ్ల ప్రవేశ, నిష్క్రమణ ద్వారాల వద్ద నాణ్యమైన సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని పోలీసులు విజ్జప్తి చేస్తున్నారు. ఇళ్లలో పని చేసే సిబ్బంది, అద్దెదారుల వివరాలను 'మీ రక్షణ' యాప్లో నమోదు చేయాలని పోలీసులు సూచించారు. బైక్లకు ఆంటీ-థెఫ్ట్ లాకింగ్, జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని పోలీసులు కోరారు.
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