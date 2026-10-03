బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పురోగతి - మరో ఏడుగురు నిందితుల అరెస్ట్
బొల్లారం ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో పోలీసులు పురోగతి సాధించారు. కేసులో మరో ఏడుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ప్రధాన నిందితుడు మల్లేశ్ ఇచ్చిన వివరాలతో ఈ కేసులోని ఏడుగురు నిందితులను కటకటాల్లోకి నెట్టారు.
Published : October 3, 2026 at 2:33 PM IST
7 People Arrested in Bollaram Arms Theft Case : సంచలనంగా మారిన బొల్లారం ఆయుధాల చోరీ కేసులో పోలీసులు కీలక పురోగతి సాధించారు. ఆయుధాల చోరీ కేసులో మరో ఏడుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ప్రధాన నిందితుడు మల్లేశ్ ఇచ్చిన వివరాలతో ఈ కేసులోని ఏడుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. కేసుకు సంబంధించిన పలు విషయాలను మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి వెల్లడించారు.
మల్లేశ్ ఇచ్చిన వివరాలతో
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు మల్లేశ్ ఇచ్చిన వివరాలతో నిందితులు శేషులు, వినోద్, ప్రవీణ్, నిరంజన్, మల్లికార్జున్, బీర్బల్ షా, అవి దెయ్ను అరెస్టు చేసినట్లు సీపీ సుమతి స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి నిందితుల వివరాలను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టినట్లు వెల్లడించారు. నిందితుడు మల్లేశ్ ఒకేసారి ధనవంతుడు కావాలని ఈ నేరానికి పాల్పడ్డాడని చెప్పారు. నిందితుడు గతంలో కూడా చాలా దొంగతనాలకు పాల్పడ్డాడని అన్నారు. తన స్నేహితులతో కలిసి మల్లేశ్ ఆయుధాల చోరీకి పాల్పడ్డాడని వివరించారు.