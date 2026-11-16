అండాల అక్రమ సేకరణ కేసు - 120 నకిలీ ఆధార్ కార్డులు సృష్టించిన అమిత్ శర్మ ముఠా
CP Sumathi on Illegal Egg Collection Case : అండాల అక్రమ సేకరణ కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన కీలక విషయాలను మల్కాజిగిరి సీపీ వెల్లడించారు.
Published : November 16, 2026 at 10:46 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 11:05 PM IST
మానవ అండాల అక్రమ సేకరణకు సంబంధించిన వ్యవహారంలో అమిత్ శర్మ ముఠా 120 ఫేక్ ఆధార్ కార్డులను సృష్టించినట్లు గుర్తించామని మల్కాజిగిరి పోలీసు కమిషనర్ సుమతి సోమవారం తెలిపారు. తమకు లభిస్తున్న ఆధారాలతో కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు. అమిత్ శర్మ ముఠాకు హైదరాబాద్ లోని 17 ఫర్టిలిటీ కేంద్రాలతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు నిర్ధారించామని తెలిపారు. వీటికి సంబంధించిన ఆర్ధిక లావాదేవిలతో పాటు అండాల సేకరణకు సంబంధించి జరిగిన వ్యవహారాల డాక్యుమెంట్లను పరిశీలిస్తున్నామన్నారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరం
పోలీసు కస్టడీ విచారణలో అమిత్ శర్మ ముఠా సభ్యులు వెల్లడించిన విషయాలకు సంబంధించిన ఆధారాలను సేకరిస్తున్నామని సీపీ సుమతి తెలిపారు. మల్కాజిగిరి పోలీసు కమిషనరేట్ పరిధిలో మొత్తం 3 కేసులు నమోదు చేసి ఇప్పటి వరకు 9 మందిని అరెస్టు చేశామని తెలిపారు. 14 ఫర్టిలిటీ సెంటర్లకు నోటీసులు ఇచ్చామన్నారు. ఈ కేంద్రాలు అండాల సేకరణకు సంబంధించిన పాటించిన నియమ నిబంధనలు, వాటి కోసం సేకరించిన పత్రాలు, ఇతర కేవైసీ డాక్యుమెంట్లను పరిశీలిస్తున్నామని చెప్పారు. మరో వైపు డిఎమ్అండ్హెచ్వో అధికారులు కూడా ఈ వ్యవహారంపై విచారణను చేపడుతున్నారని సీపీ స్పష్టం చేశారు.
"మల్కాజిగిరి పోలీసు కమిషనరేట్ పరిధిలో మొత్తం 3 కేసులు నమోదు చేసి ఇప్పటి వరకు 9 మందిని అరెస్టు చేశాం. 14 ఫర్టిలిటీ సెంటర్లకు నోటీసులు ఇచ్చాం. ఈ కేంద్రాలు అండాల సేకరణకు సంబంధించిన పాటించిన నియమ నిబంధనలు, వాటి కోసం సేకరించిన పత్రాలు, ఇతర కేవైసీ డాక్యుమెంట్లు పరిశీలిస్తున్నాం. ఆధారాలు సేకరించిన తర్వాత ఫర్టిలిటీ సెంటర్ల పాత్రను తెలుసుకుంటాం"-సుమతి, మల్కాజిగిరి సీపీ
కీలక విషయాలు రాబడుతున్నాం
కాపాడిన మహిళలను ఓ ప్రత్యేక కేంద్రంలో పెట్టి వారి హెల్త్ ప్రోఫైల్ను సిద్ధం చేస్తున్నామన్నామని సీపీ సుమతి తెలిపారు. ముఠా ఇచ్చిన హార్మోన్ ఇంజక్షన్ల ద్వారా వారికేమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయా, ఆ బాధితుల నుంచి ఎన్ని సార్లు అండాలను సేకరించారనే విషయాలను రాబడుతున్నట్లు వివరించారు. దర్యాప్తులో వెలుగుచూస్తున్న అంశాలతో మరికొన్న అరెస్టులు ఉంటాయని సీపీ సుమతి పేర్కొన్నారు. ఆ వివరాలను ఇప్పుడే వెల్లడించలేమని త్వరలో అన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయని చెప్పారు.
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