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మహిళల, చిన్నారుల భద్రత కోసం 'సహచరి' - 3,195 మంది మహిళలకు శిక్షణ

సహచరి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన మల్కాజ్‌గిరి కమిషనర్‌ సుమతి - మెప్మా స్వయం సహాయక సంఘాలకు చెందిన 3,195 మంది మహిళలకు శిక్షణ - నేరాలను సకాలంలో పోలీసుల దృష్టికి తీసుకురావడమే వీరి బాధ్యత

Sahachari Program For Women And Children Safety
Sahachari Program For Women And Children Safety (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 6:25 PM IST

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Sahachari Program For The Women And Children Safety : మహిళలు, చిన్నారుల భద్రత కోసం మల్కాజ్‌గిరి పోలీసులు వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. నేరనియంత్రణలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పెంచేలా "సహచరి" కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అందుకోసం స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలని కమ్యూనిటీ సేఫ్టీ అంబాసిడర్లుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. నేరాలను నియంత్రించడం, కాలనీలలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలను అదుపు చేయడమే సేఫ్టీ అంబాసిడర్ల బాధ్యతగా పేర్కొన్న పోలీసులు సేఫ్టీ వారియర్స్‌పై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

మహిళలకు అవగాహన పెంచడమే లక్ష్యంగా : మహిళలు క్షేమంగా ఉంటేనే సమాజం సురక్షితంగా ఉంటుందనే ఆలోచనతో మల్కాజ్‌గిరి పోలీసులు "సహచరి" కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. మహిళలు, చిన్నారులపై జరిగే నేరాలని సకాలంలో పోలీసుల దృష్టికి తీసుకురావడం సహా సైబర్ నేరాలు, డ్రగ్స్, రోడ్డు భద్రత, కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ అంశాలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడమే లక్ష్యంగా ఆ కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేశారు.

నగరాన్ని భద్రంగా ఉంచడమే ఉద్దేశం : తొలిదశలో కమిషనరేట్ పరిధిలోని 74 డివిజన్ల నుంచి స్వయం సహాయక సంఘాలకు చెందిన 3 వేల 195 మంది మహిళలకు కమ్యూనిటీ సేఫ్టీ అంబాసిడర్లుగా శిక్షణనిచ్చారు. అనంతరం దశలవారీగా 2 లక్షల70 వేల మంది మహిళలకి అవగాహన కల్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. నేరాలను తగ్గించి నగరాన్ని భద్రంగా ఉంచడమే సహచరి కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశమని మల్కాజ్‌గిరి పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సుమతి తెలిపారు.

"మహిళలకు ఏవైతే సమస్యలు రిపోర్టు చేయాలనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే సహాయపడాలనుకుంటున్నారో వారికి పోలీసుల నుంచి చట్టపరంగా ఏయే సేవలు అందితున్నాయో తెలిపేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. దీనిని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఈ రోజు 2,70,000 మంది మహిళలను పోలీస్​స్టేషన్​తో మ్యాపింగ్​ చేశాం" - సుమతి, మల్కాజిగిరి పోలీసు కమిషనర్‌

మహిళలు స్థానిక పోలీస్‌స్టేషన్లతో అనుసంధానం : శిక్షణ పొందిన కమ్యూనిటీ సేఫ్టీ అంబాసిడర్లు స్థానిక పోలీస్‌స్టేషన్లతో అనుసంధానమై పనిచేయనున్నారు. మహిళలు, చిన్నారులపై జరిగే నేరాలు, వేధింపులు, కాలనీల్లో జరుగుతున్న అసాంఘిక కార్యకలాపాలు వంటి అంశాలను పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్తారు. మహిళలకు చట్టపరమైన హక్కులు, షీ టీమ్స్, మహిళా పోలీస్‌స్టేషన్లు, పోక్సో, ఎన్​డీపీఎస్​ చట్టాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. అత్యవసర సమయంలో పోలీసులను ఎలా సంప్రదించాలనే అంశాలను సహచరులకు వివరిస్తారు.

ప్రజలు - పోలీసుల మధ్య సమన్వయం : ఏదైనా ఘటన జరిగితే బాధితుల్లో ధైర్యం నింపుతూ ఆలస్యం చేయకుండా ఫిర్యాదు చేసేలా ప్రోత్సహించడం సహచరి అంబాసిడర్ల బాధ్యత అని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రజలు - పోలీసుల మధ్య సమన్వయాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ ప్రతి కాలనీ భద్రతలో స్థానిక మహిళలనే భాగస్వాములను చేసే ఈ కార్యక్రమం కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్‌లో ఒక కొత్త మైలురాయిగా నిలుస్తుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. ఈ సంఘాల గ్రూప్​ లీడర్లందరికీ సమాజంలో జరుగుతున్న నేరాలు, డ్రగ్స్, చిన్నపిల్లపై జరగే నేరాలు, పోక్సో కేసులు ఇలాంటి అంశాలపై అవగాహన కల్పించాం" - గోపాల కృష్ణమూర్తి, ఏసీపీ బేగంపేట

మహిళలపై నేరాలు తగ్గుముఖం పడతాయి : నేర నియంత్రణలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన సహచరి కార్యక్రమం ద్వారా మహిళలు, చిన్నారులపై నేరాలు తగ్గుముఖం పడుతాయని మల్కాజ్‌గిరి పోలీసులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ఆడవాళ్లు ఆర్థరాత్రి బయటకు వెళ్లాలన్నా, మన సమస్యలను మనమే తీసుకునే విధంగా ఈ కార్యక్రమంలో ధైర్యాన్నిచ్చారు. మహిళలకు పోలీసులపై ఉన్న భయాన్ని, అపోహలను తొలగించారు. మహిళలు పోలీసులతో కలిసి పనిచేసే విధానాన్ని ప్రోత్సహించేలా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు" - సహచరి సభ్యులు

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