హాస్టల్​ ఓనర్స్​కు సీపీ సుమతి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ - ఇకపై మిడ్​నైట్ విద్యార్థులు రోడ్లపై తిరిగితే దబిడి దిబిడే

దిల్​సుఖ్​నగర్​ హాస్టళ్ల ఓనర్స్​తో మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ - హాస్టల్స్​పై సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేశామన్న సీపీ సుమతి - విద్యార్థుల కదలికపై నిరంతరం నిఘా ఉంచుతామని వెల్లడి

CP Sumathi Issues Guidelines to Hostel Owners
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 8, 2026 at 12:10 PM IST

CP Sumathi Issues Guidelines to Hostel Owners : యువతను మత్తు రక్కసి కోరల నుంచి కాపాడేందుకు పోలీస్ యంత్రాంగం సరికొత్త వ్యూహాలకు పదును పెట్టిందని మల్కాజిగిరి సీపీ సుమతి తెలిపారు. దిల్‌సుఖ్​నగర్​లోని హాస్టళ్ల నిర్వాహకులతో సమన్వయ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. సరూర్ నగర్ పరిధిలోని హాస్టళ్లలో ఇప్పటికే ప్రత్యేక సెక్యూరిటీ ఆడిట్ నిర్వహించినట్లు సీపీ సుమతి పేర్కొన్నారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మారే హాస్టళ్లను సీజ్ చేయడానికి సైతం వెనుకాడబోమన్నారు. విద్యార్థుల కదలికలపై నిరంతర నిఘా ఉంటుందని, నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదని సుమతి స్పష్టం చేశారు. మత్తు పదార్థాల విక్రయాలకు కేంద్రాలుగా మారుతున్న పాన్ షాపులపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచామని సీపీ సుమతి పేర్కొన్నారు. నగర భద్రతలో సామాన్య పౌరులు, పాదచారులు సైతం భాగస్వాములు కావాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.

ఆ సమయంలో బయట తిరిగే వారిపై నిఘా : సరూర్ నగర్ ప్రాంతంలో దాదాపు 30వేల మంది యువత ఉంటున్నారని సీపీ సుమతి తెలిపారు. వారిలో ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు పలు రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఇక్కడ హాస్టళ్లు, తాత్కాలిక వసతి గృహాల్లో ఉంటున్నారన్నారు. అయితే దీన్ని ఆసరాగా తీసుకుని కొంతమంది అసాంఘిక శక్తులు కొన్ని గ్రూపులను ఏర్పాటు చేసి డ్రగ్స్, ఇతర దురలవాట్ల బారిన పడటానికి కారణమవుతున్నారని వివరించారు. దానివల్ల యువత కెరీర్ నాశనమవుతుందన్నారు. రాత్రి ఒంటి గంట తర్వాత పదేపదే బయట తిరిగే వారిపై దృష్టిసారించామని చెప్పారు. అలాంటి వారిని గుర్తించి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కౌన్సెలింగ్ ఇస్తామని పేర్కొన్నారు. నేరరహితంగా చేసేందుకే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఆడిట్​ను నిర్వహించినట్లు వెల్లడించారు. అందులో భాగంగానే ఇక్కడ 3200 కెమెరాలు పనిచేస్తున్నట్లుగా తెలిసిందన్నారు.

అవసరమైతే కార్డెన్​ సెర్చ్ ఆపరేషన్​ : హాస్టళ్లలో ఉంటున్న ప్రతి యువకుడికి సంబంధించిన డేటాబేస్ పోలీసుల వద్ద ఉండే విధంగా సెక్యూరిటీ ఆడిట్ నిర్వహించామని సుమతి తెలిపారు. కొంతమంది బిజినెస్​ ముసుగులో డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నారని అలాంటి ప్రాంతాలపై నిఘా ఉంచుతామని సీపీ వివరించారు. సమయానికి మించి బయట యువత బయటతిరుగున్న హాస్టళ్ల యాజమాన్యాలపై దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుందన్నారు. జీహెచ్​ఎంసీ ఫైర్, ఎక్సైజ్​, అన్ని కలిసి నేరరహిత ప్రాంతంగా చేసేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నామని వివరించారు. అవసరమైతే కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తామన్నారు. నేరస్తులను టెక్నాలజీ ద్వారా గుర్తించే విధానాన్ని తీసుకువస్తున్నామన్నారు.

"630 హాస్టళ్లలో సెక్యూరిటీ ఆడిట్ పూర్తయ్యింది. వసతి గృహంలో ఎంతమంది ఉంటున్నారు, ఏజ్ గ్రూపు, ఏం చేస్తున్నారు తదితర వివరాలు సేకరించడం జరిగింది. ఈ డేటాతో సాంకేతికతను ఉపయోగించి నిర్ణీత సమయం తర్వాత యువత ఎన్నిసార్లు బయట తిరుగుతున్నారనేది గుర్తిస్తాం. రీపీటెడ్​గా బయట తిరిగేవారికి పోలీసులు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు రాత్రివేళ బయట తిరిగే వారిలో ఎక్కువగా 15 నుంచి 18 ఏళ్లు, మధ్య వయస్కులు ఉంటున్నారు. ఎల్​బీనగర్​ జోన్​లో 4, ఉప్పల్ జోన్​లో 5 ప్రాంతాలు, ఇలాంటి నిబంధనలు పెట్టబోతున్నాం. 630 హాస్టళ్లలో ఉంటున్న 30 వేల మంది డేటా పోలీసుల వద్ద ఉంది. "- సుమతి, మల్కాజిగిరి సీపీ

కమిషనరేట్ ఏరియాలో సరూర్ నగర్ ప్రాంతం ప్రముఖమైనదని సీపీ సుమతి తెలిపారు. సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా హై ఫ్రోఫైల్ ఏరియా అని తెలిపారు. ఇక్కడ వేలమంది యువత పలు పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యేందుకు ఏపీ, తెలంగాణ నుంచి వచ్చినవారు ఉన్నారని వివరించారు. పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా ఈ ప్రాంతం రద్దీగా ఉంటుందని వివరించారు. క్రైమ్ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందనే ఉద్దేశంతోనే సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేశామన్నారు. యువత నేరాలబాట పట్టకుండా ఉండేందుకు సరూర్ నగర్ పోలీసు, ఎల్​బీనగర్ సంయక్తంగా దీనిని నిర్వహించామన్నారు.

