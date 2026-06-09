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పింఛన్ డబ్బుల కోసం తండ్రి హత్య - కుమారుడు, కుమార్తెకు ఉరి శిక్ష, తల్లికి జీవిత ఖైదు

సహకరించిన తల్లికి జీవిత ఖైదు - సంచలన తీర్పు వెలువరించిన మల్కాజిగిరి కోర్టు - పింఛను డబ్బు కోసం కుమారుడు, కుమార్తె ఘాతుకం - పింఛనుతో పాటు బ్యాంకులో ఉన్న డబ్బు కోసం పథకం

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 9:09 AM IST

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Malkajgiri District Court Sentences to Children Killed Father : పింఛన్ డబ్బు కోసం కన్నతండ్రిని దారుణంగా చంపేసిన కేసులో మల్కాజిగిరి కోర్టు సోమవారం సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డ కుమారుడు, కుమార్తెకు ఉరి శిక్ష, సహకరించిన మృతుడి భార్యకు జీవిత ఖైదు విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే, హైదరాబాద్‌ మౌలాలిలోని డాక్టర్‌ కృష్ణానగర్, రైల్వే కాలనీకి చెందిన మారుతి సుతార్‌ (70) రిటైర్డ్ రైల్వే ఉద్యోగి. అతనికి భార్య గంగాభాయి, ఒక కుమారుడు కిషన్‌ సుతార్, ఇద్దరు కుమార్తెలు అనుపమ, ప్రపుల్ల ఉన్నారు.

నాన్నను చంపితే పింఛను మనకే : పెద్ద కుమార్తె అనుపమకు వివాహం చేయడంతో ఆమె పుణెలో నివాసం ఉంటోంది. కిషన్, ప్రపుల్ల ఇంట్లోనే ఎలాంటి పని లేకుండా ఖాళీగా ఉండేవారు. మారుతికి ప్రతి నెలా వస్తున్న రూ.30 వేల ప్రభుత్వ పింఛనుతోనే ఇల్లు గడిచేది. అయితే అడిగినప్పుడల్లా తమకు డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో భార్య, కుమారుడు, కుమార్తె మారుతి సుతార్​పై కక్ష పెంచుకున్నారు. దీంతో ఎలాగైనా మారుతిని అడ్డు తొలగించుకుంటే పింఛనుతో పాటు బ్యాంకులో ఉన్న డబ్బు తమ సొంతం అవుతాయని భావించి హత్యకు ముందస్తు పథకం వేశారు.

MALKAJGIRI COURT VERDICT
గంగాబాయి, ప్రపుల్ల, కిషన్‌ సుతార్‌ (Eenadu)

ఇంటర్నెట్‌లో వెతికి మరీ : హత్య ఎలా చేయాలనే దానిపై కుమార్తె ప్రపుల్ల ఇంటర్నెట్‌లో వెతికినట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. పథకం ప్రకారం 2019 ఆగస్టు 16న ఉమ్మెత్త పూలు, కాయలు ఎండబెట్టి పొడి చేసి మారుతి తినే భోజనంలో కలిపి చూశారు. రెండు రోజులు అలా చేశాక మూడో రోజు ఆ పొడి మోతాదు పెంచడంతో మారుతి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయారు. దాంతో అతడిని కత్తులతో పాశవికంగా నరికి శరీర భాగాలను బకెట్లలో పెట్టి దాచారు.

శరీర భాగాలను దాచి : ఎవరూ లేని సమయంలో వాటిని బయట పడేయాలని ప్రయత్నించినా, ఎదురింటి వారి ఇంట్లో శుభకార్యం జరుగుతుండటంతో ఆ పని వీలు కాలేదు. ఆగస్టు 18న దుర్వాసన వస్తోందని స్థానికులు ఇంట్లోకి వెళ్లి చూడగా బకెట్లలో దాచిన శరీర భాగాలు కనిపించడంతో అంతా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. ఈలోగా గంగాభాయి, ప్రపుల్ల కిషన్‌ను పిలుస్తామంటూ మెల్లిగా అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు. దీంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన అప్పటి మల్కాజిగిరి ఇన్‌స్పెక్టర్లు ఎ.మన్మోహన్‌ యాదవ్, బి.జగదీశ్వర రావు కోర్టులో అఫిడవిట్​ సమర్పించగా, ప్రిన్సిపల్‌ డిస్ట్రిక్ట్, సెషన్స్‌ జడ్జి వి.బాల భాస్కర్‌ రావు సోమవారం సంచలన తీర్పు వెలువరించారు.

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