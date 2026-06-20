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బండి భగీరథ్‌కు బెయిల్ - చర్లపల్లి జైలు నుంచి విడుదల

బండి భగీరథ్‌కు తాత్కాలిక బెయిల్ మంజూరు చేసిన మల్కాజ్‌గిరి కోర్టు - వారం రోజుల పాటు బెయిల్ - పోక్సో కేసులో భగీరథ్​ను మే 16న అరెస్ట్‌ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించిన పోలీసులు

Malkajgiri Court grants bail to Bandi Bhagirath
Malkajgiri Court grants bail to Bandi Bhagirath (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 20, 2026 at 1:25 PM IST

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Updated : June 20, 2026 at 2:16 PM IST

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Bail for Bandi Bhagirath : పోక్సో కేసులో అరెస్టైన బండి భగీరథ్‌కు బెయిల్‌ మంజూరైంది. మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి కోర్టు ఆయనకు వారం రోజులపాటు తాత్కాలిక బెయిల్‌ మంజూరు చేసింది. దీంతో చర్లపల్లి జైలు నుంచి అధికారులు ఆయన్ని విడుదల చేశారు. బాలిక ఫిర్యాదు మేరకు పేట్‌బషీరాబాద్‌ పోలీసులు బగీరథ్‌ను మే 16న అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. సుమారు నెల రోజుల పాటు భగీరథ్​ చర్లపల్లి జైలులో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం బెయిల్​ మంజూరు కావడంతో పోలీసులు ఆయనను జైలు నుంచి విడుదల చేశారు.

అసలేం జరిగింది : బండి సాయి భగీరథ్​పై నమోదైన పోక్సో కేసు ప్రస్తుతం దర్యాప్తు దశలో ఉంది. 2025 జూన్‌లో కామన్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా సదరు మైనర్ బాలికకు బండి భగీరథ్‌తో పరిచయం ఏర్పడిందని, అక్టోబర్, డిసెంబర్ 2025 మధ్య కాలంలో భగీరథ్ తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని, మద్యం సేవించాలని ఒత్తిడి చేశాడని బాధిత మైనర్ బాలిక ఆరోపించింది. మైనర్ బాలిక ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా హైదరాబాద్‌లోని పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కేసు నమోదు చేశారు. బాలల లైంగిక నేరాల నిరోధక చట్టం (పోక్సో)తో పాటు, తీవ్రమైన లైంగిక దాడి ఆరోపణల కింద భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని కఠినమైన సెక్షన్లను పోలీసులు ఈ కేసులో చేర్చారు.

14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ : మేడ్చల్ మెజిస్ట్రేట్ ఎదుట పోలీసులు బాధితురాలితో పాటు ఆమె తల్లి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశారు. పోలీసులు మరికొన్ని సెక్షన్లు యాడ్ చేశారు. అనంతరం నాటకీయ పరిణామాల మధ్య బండి భగీరథ్​ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. న్యాయస్థానం 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించడంతో ప్రస్తుతం బండి భగీరథ్ చర్లపల్లి జైలులో ఉన్నారు.

పోలీస్ కస్టడీ : ఈ కేసులో మరిన్ని కీలక ఆధారాలు, సమాచారాన్ని రాబట్టేందుకు నిందితుడు భగీరథ్​ని మూడు రోజుల పాటు పోలీస్ కస్టడీకి అప్పగిస్తూ మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి న్యాయస్థానం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇతర వివరాలు ఈ కేసులో దర్యాప్తు చట్ట ప్రకారం జరుగుతోందని, తాము విచారణకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నామని భగీరథ్ తరపు న్యాయవాది పేర్కొన్నారు.

వారిపై కేసులు నమోదు : సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు కేసులు భగీరథ్‌కు మద్దతుగా, మైనర్ బాలికి ఫోటోలు, వీడియోలు చేశారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. అలాగే కేసును తప్పుదోవ పట్టించేలా వీడియోలు, ఫోటోలు వైరల్ చేశారనే ఆరోపణలపై సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లపై పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు.

ముగిసిన బండి భగీరథ్ పోలీసు కస్టడీ - చర్లపల్లి జైలుకు తరలింపు

బండి భగీరథ్‌ విషయంలో సీఎం, కేంద్రమంత్రి కుమ్మక్కయ్యారు : కేటీఆర్‌

Last Updated : June 20, 2026 at 2:16 PM IST

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BANDI BHAGIRATH
BAIL FOR BANDI BHAGIRATH
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