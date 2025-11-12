ETV Bharat / state

ఆలస్యం చేస్తే వంధ్యత్వం ఖాయం! - నిర్లక్ష్యం వద్దని హెచ్చరిస్తున్న ఏఐఎన్​యూ

పురుషుల కోసం ఏఐఎన్​యూ ఆస్పత్రి వెల్‌నెస్ ప్రోగ్రాం - హైదరాబాద్‌లోని పురుషుల్లో పెరుగుతున్న వంధ్యత్వం సమస్య - ముందస్తు పరీక్షలు, చికిత్సకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని వైద్యుల సూచన

Male Infertilityrise In Hyderabad
Asian Institute of Nephrology and Urology Hospital (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 3:54 PM IST

Strong Men Get Checked Campaign in AINU: అంత‌ర్జాతీయ పురుషుల దినోత్సవాన్ని ప్రతిఏటా న‌వంబ‌ర్ 19వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్​లోని ఏషియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ & యూరాలజీ (ఏఐఎన్‌యూ) బంజారాహిల్స్ శాఖ‌లో పురుషుల ఆరోగ్యానికి పెద్దపీట వేస్తూ స‌మ‌గ్ర వెల్‌నెస్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. పురుషుల్లో పెరుగుతున్న వంధ్యత్వం (సంతాన‌రాహిత్యం), లైంగిక ప‌టుత్వం లోపించ‌డం వంటి స‌మ‌స్యల‌పై ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. పురుషులు త‌రచుగా నిర్లక్ష్యం చేసే ఆరోగ్యప‌ర‌మైన అంశంలో వారికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం, అవ‌స‌ర‌మైన స‌మ‌యంలో వైద్యసహాయం పొందే ధైర్యాన్ని వారిలో పెంపొందిచి, స‌రైన స‌మ‌యానికి వాటిని ప‌రిష్కరించుకునేలా చేయ‌డం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం.

15 నుంటి 20 శాతానికి : హైదరాబాద్‌లో పురుషుల వంధ్యత్వం పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరిలోనూ లైంగిక, జనన సంబంధిత సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మొత్తం వంధ్యత్వం కేసులలో 30 నుంచి 50 శాతం వరకు పురుషుల కారణాలే ఉంటున్నాయి. గ‌త కొన్నేళ్ల‌లో తెలంగాణలో వంధ్య‌త్వం కేసులు 15 నుంచి 20 శాతానికి పెరిగాయి. దీనికి ప్ర‌ధాన కార‌ణాలు ఒత్తిడితో కూడిన జీవ‌న విధానం, నిద్ర‌లేమి, ఊబ‌కాయం, పర్యావరణ సమస్యలు.

పురుషుల కోసం ప్ర‌త్యేకంగా రూపొందించిన స్పెషల్​ ప్యాకేజిలో ఆండ్రాల‌జిస్టు ప‌రీక్ష‌ల‌తో పాటు హార్మోన్ ప్రొఫైలింగ్, ప్రోస్టేట్ స్క్రీనింగ్, జీవనశైలి అంచనా, వీర్యపరీక్షలు ఉంటాయి. ఏవైనా స‌మ‌స్య‌లుంటే త్వ‌ర‌గా గుర్తించి, పున‌రుత్పాద‌క, లైంగిక ఆరోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను న‌యం చేసుకోవ‌డమే దీని ల‌క్ష్యం. స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రాంలో ఆండ్రాల‌జిస్టు క‌న్స‌ల్టేష‌న్‌, టెస్టోస్టిరాన్, మ‌ధుమేహం స్థాయి, మెటబాలిక్ ఆరోగ్య పరిస్థితులను తెలుసుకోవ‌డానికి కొన్ని రక్త పరీక్షలు చేస్తారు. వీట‌న్నింటికీ లైంగిక‌, సంతానోత్ప‌త్తిపై ప్ర‌త్య‌క్ష ప్ర‌భావం ఉంటుంది. అవి హెచ్‌బీఏ1సీ, లిపిడ్ ప్రొఫైల్, టీఎస్‌హెచ్‌ వీటితో పాటు స్క్రోటల్ అల్ట్రాసౌండ్, సెమ‌న్ ఎనాలిసిస్ ప‌రీక్ష‌లు కూడా చేస్తారు.

Male Infertilityrise In Hyderabad
మాట్లాడుతున్న డాక్ట‌ర్ పూర్ణచంద్రారెడ్డి (ETV)

మానసిక ఒత్తిడి వంటి కారణాలు : ఏఐఎన్‌యూ బంజారాహిల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్ట‌ర్, చీఫ్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ డాక్ట‌ర్ పూర్ణచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ మానసిక ఒత్తిడి, సిగ్గు, నిద్రలేమి వంటి కారణాల వల్ల పురుషులు తమ వ్య‌క్తిగ‌త ఆరోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను నిర్ల‌క్ష్యం చేస్తారని తెలిపారు. ఈ వెల్‌నెస్ కార్యక్రమం ద్వారా, ముంద‌స్తు చికిత్స‌ల గురించి అవ‌గాహ‌న పెంచి పున‌రుత్పాద‌క ఆరోగ్యంపై త‌గిన చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌న్న‌దే ఏఐఎన్‌యూ ఆస్పత్రి ల‌క్ష్యమని వెల్లడించారు.

సమస్యలు ఎక్కువయ్యేవ‌ర‌కు పురుషులు తమ ఆరోగ్యాన్ని త‌ర‌చు నిర్ల‌క్ష్యం చేస్తున్నారు. ఈ వెల్‌నెస్ ప్యాకేజీ ద్వారా ఫెర్టిలిటీ, లైంగిక ఆరోగ్య సమస్యలను పురుషులు ఆత్మవిశ్వాసంతో, శాస్త్రీయ మార్గంలో ముందుగానే గుర్తించేలా తయారుచేశాం. సకాలంలో పరీక్షలు, జీవనశైలిలో మార్పులు చేస్తే వారి స‌మ‌గ్ర ఆరోగ్యంపై మంచి ప్రభావం ఉంటుంది - డాక్ట‌ర్ సూరజ్ పిన్ని, కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్, ఆండ్రాలజిస్ట్

ఏఐఎన్‌యూలో ప్ర‌త్యేకంగా ఆండ్రాల‌జిస్టుల టీమ్​, పురుషుల లైంగిక స‌మ‌స్య‌ల‌కు అత్యాధునిక చికిత్స‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో ఇంటెన్సిటీ ఎక్స్‌ట్రాకార్పోరియ‌ల్ షాక్ వేవ్ థెరపీ, ఇంట్రా కేవెర్నోసాల్ ఇంజెక్షన్లు, వంధ్యత్వంలో వేరికోసెల్ సర్జరీకి ఇంట్రా ఆపరేటివ్ డాప్లర్ గైడెన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ప్రోస్టేట్ స‌మ‌స్య‌లున్న పురుషుల‌ స్ఖ‌లనాన్ని కాపాడేందుకు వాట‌ర్ వేప‌ర్ థెర‌పీ, ప్రోస్టేటిక్ యురేథ్రల్ లిఫ్ట్ లాంటి ఆధునిక సాంకేతిక చికిత్సలు ఉన్నాయి.

