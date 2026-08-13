మందకు నాయకత్వం వహించాలంటే - పోరాటంలో గెలవాల్సిందే డ్యూడ్
పాలనా పగ్గాలు చేపట్టాలంటే ఎన్నికల్లో గెలవాలి - జింకల సమూహంలో మాత్రం పోరాటంలో గెలిచిన జింక బృందానికి నాయకత్వం - ఓడినవి మందను వదిలిపోతాయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 8:19 PM IST
Deer Fighting For Dominance : మన సమాజంలో పాలనా పగ్గాలు చేపట్టాలంటే ఎన్నికల్లో గెలవాలి. ప్రజలు ఓటు హక్కు ద్వారా ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటారు. వారంతా ప్రభుత్వంగా ఏర్పడి ప్రజలను పాలిస్తారు. అదేవిధంగా జంతువుల్లో కూడా నాయకుడు ఉంటాడు. ఇందుకోసం అవి ఒక్కో విధానాన్ని అవలంబిస్తాయి. ఆ పోరాటంలో విజయం సాధించిన జంతువే ఆ బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తుంది.
చూడముచ్చటైన అందంతో చెంగు చెంగున జింకలు గంతులేస్తుంటే చూడటానికి ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. పచ్చని అడవుల్లో అవి పరిగెడుతుంటే ఎంతటి వారైనా వాటి విన్యాసాలకు ముగ్ధులవ్వాల్సిందే. అందుకే ఆడ జింకల గుంపును రక్షించడానికి మగ జింకలు ఆధిపత్యం కోసం పోరాటం సాగిస్తాయి. ఇందులో గెలిచిన జింకే ఆ బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తుంది. ఓడినవి మందను వదిలి వెళ్లిపోతాయి.
Deer Fighting For Dominance : అన్నమయ్య జిల్లాలో గడ్డి మైదానాలు ఎక్కువగా ఉండగా జింకలు, దుప్పుల సంఖ్య వేలల్లో ఉంది. ఇవన్నీ తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గంలో ఎక్కువగా సంచరిస్తున్నాయి. జింకల సమూహం పచ్చిక తింటుండగా వాటిని ఓ మగ జింక కనిపెట్టుకుని ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ ఎక్కువగా జింకల సంతానోత్పత్తి సమయంలో ఎక్కువగా కన్పిపిస్తుంది. బలమైన కొమ్ములు, పెద్ద శరీరం ఉన్న మగ జింక ఆధిపత్యం సాధించి నాయకుడిగా మందను రక్షిస్తుంది.
జిల్లాలోని బి.కొత్తకోట, ములకలచెరువు, పీటీఎం మండలాల పరిధిలో కృష్ణజింకల సమూహాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇవి గుంపులుగా పొలాల్లోకి వెళ్లి గడ్డి తింటాయి. అప్పుడప్పుడు ఈ జింకలు ప్రజలకు తారసపడుతూ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. బి.కొత్తకోట మండలంలోని రంగసముద్రం సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో జింకల మధ్య పోట్లాట, గుంపుల నాయకులను చూడవచ్చు.
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