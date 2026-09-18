తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవ శోభ - గోవుల గోపన్న అలంకారంలో దర్శనమిచ్చిన శ్రీనివాసుడు
శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో నాలుగో రోజైన శుక్రవారం ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్పస్వామివారు కల్పవృక్ష వాహనంపై గోవుల గోపన్న అలంకారంలో భక్తులను దర్శనమిచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 4:32 PM IST
Tirumala Salakatla Brahmotsavam 2026 : తిరుమలలో అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి బ్రహ్మోత్సవాలు నయనానందకరంగా సాగుతున్నాయి. శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు నాలుగో రోజుకు చేరుకున్నాయి. నేడు(శుక్రవారం) ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్పస్వామి కల్పవృక్ష వాహనంపై గోవుల గోపన్న అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తిరుమాడ వీధుల్లో అంగరంగ వైభవంగా సాగిన వాహనసేవలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోయారు.
క్షీరసాగర మథనంలో ఉద్భవించిన దివ్య సంపదల్లో కల్పవృక్షం ఒకటి. కోరిన ఫలాలను ప్రసాదించే కల్పవృక్ష వాహనాన్ని అధిరోహించిన శ్రీనివాసుడు భక్తులకు సర్వాభీష్టాలను ప్రసాదించే దివ్యరూపంలో దర్శనమిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆద్యంతం అలరించాయి. వాహనసేవలో తిరుమల పెద్దజీయర్స్వామి, చిన్నజీయర్స్వామి, టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, పలువురు బోర్డు సభ్యులు, అదనపు ఈవో సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి, సీవీఎస్వో మురళీకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఆకట్టుకున్న సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు: శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన సంప్రదాయ కళారూపాలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. టీటీడీ హిందూ ధార్మిక ప్రాజెక్టుల ఆధ్వర్యంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాయి. ఈ ప్రదర్శనలు వాహనసేవకు మరింత శోభను చేకూర్చాయి. ఈ సందర్బంగా నాలుగు ఉత్తమ కళాబృందాలను టీటీడీ సన్మానించింది.
8 రాష్ట్రాలకు చెందిన 21 కళాబృందాల్లో 551 మంది కళాకారులు తమ అద్భుతమైన ప్రదర్శనలతో తిరుమాడ వీధుల్లో కళావైభవం సంతరించుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ కూచిపూడి, చెక్కభజన, డప్పు నృత్యం, జాలరి నృత్యం, కోలాటం, తెలంగాణ బతుకమ్మ, రాజస్థాన్ ఘూమర్, కర్ణాటక డొల్లు కుణిత, సుగ్గి కుణిత, మహారాష్ట్ర డ్రమ్ విన్యాసాలు, ఉత్తరాఖండ్ సంప్రదాయ కళారూపాలు, రాస్-గర్భా వంటి తదితర కళారూపాలు భక్తులను అలరించాయి.
సామాన్య భక్తులకు అభిషేక దర్శనం: బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా సామాన్య భక్తులకు ఒక ప్రత్యేక అవకాశాన్ని టీటీడీ కల్పించింది. శుక్రవారం అభిషేక సేవ సమయంలో సర్వదర్శనం భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతించింది. ఈ క్రమంలో 9 కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. సుమారు 4,000 మంది భక్తులకు శ్రీవారి అభిషేక సేవ దర్శనం కలిగింది.
మరోవైపు తిరుమలలో జరుగుతున్న శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా గరుడ సేవ కోసం చెన్నైకు చెందిన హిందూ ధర్మార్థ సమితి తరఫున 9 గొడుగులు శుక్రవారం తిరుమలకు చేరాయి. ఈ గొడుగులను సదరు సమితి ట్రస్ట్ ఆర్ఆర్.గోపాల్ జీ, టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరికి అందజేశారు. వరుసగా 22వ సారి శ్రీవారికి గొడుగులను సమర్పించడం విశేషం.
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