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తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవ శోభ - మోహినీ అవతారంలో జగన్మోహనుడు

తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ ఐదో రోజున ఉదయం మలయప్పస్వామి మోహినీ అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

Lord Malayappa in Mohini Avatharam
మోహినీ అవతారంలో జగన్మోహనుడు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 3:24 PM IST

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Lord Malayappa in Mohini Avatharam : తిరుమలలో అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు నయనానందకరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ ఐదో రోజున ఉదయం మలయప్పస్వామి మోహినీ అవతారంలో దర్శనమిచ్చారు. సర్వాలంకార భూషితుడై జగన్మోహనాకారంలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు. అలాగే తిరుచ్చిపై శ్రీకృష్ణుడి అలంకారంలో తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. గజరాజులు ముందుగా నడుస్తుండగా, భక్తబృందాల భజనలు, కోలాటాలు, జీయ్యంగార్ల ఘోష, మంగళవాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి పల్లకీసేవ వైభవంగా సాగింది.

తిరుమాడ వీధుల్లో అంగరంగ వైభవంగా సాగిన వాహనసేవలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. అడుగడుగునా భక్తులు కర్పూరహారతులు సమర్పిస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. మరోవైపు గోవింద నామస్మరణతో తిరుమల గిరులు మారుమోగాయి. ఈ వాహనసేవలో పెద్దజీయర్‌స్వామి, చిన్నజీయర్‌స్వామి, టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, పలువురు బోర్డు సభ్యులు, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి, సీవీఎస్‌వో మురళీకృష్ణ, ఎస్వీబీసీ ఛైర్మన్ శ్రీధర్ వర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మోహిని అవతారంలో మలయప్పస్వామి ఊరేగింపు (ETV Bharat)

మరోవైపు ఇవాళ సాయంత్రం బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత ప్రధానమైన గరుడ వాహన సేవకు టీటీడీ, విజిలెన్స్, పోలీసుల సమన్వయంతో పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చర్యలు చేపట్టారు. భక్తుల సౌలభ్యం దృష్ట్యా తిరుపతి నగరంలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టడంతో పాటు ఘాట్ రోడ్లలో కీలక ఆంక్షలు విధించారు.

మోహినీ అవతార పరమార్థం : పోతనామాత్యుడు రచించిన భాగవతం ప్రకారం, క్షీర సాగర మథనంలో ఉద్భవించిన అమృతం కోసం దేవదానవులు కలహించుకున్నారు. ఆ సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు మోహినీ అవతారంలో అమృత కలశాన్ని చేత పట్టి, రాక్షసులను మాయా మోహితులను చేసి దేవతలకు అమృతాన్ని పంచి పెట్టారని పురాణగాథ.

జగన్నాటక సూత్రధారి అయిన ఆ దేవదేవుడు - మాయా మోహానికి లొంగిన ఈ జగత్తు నుంచి తన భక్తుల్ని బయటపడేసేందుకు మోహినీ రూపంలో వాహనారూఢుడై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతారని భక్తుల విశ్వాసం. తాత్కాలికమైన మోహావేశాలకు లోను కాకుండా శాశ్వతమైన మోక్షానికి మార్గం సుగమం చేయడమే మోహినీ అవతార పరమార్థం.

ఆకట్టుకున్న కళారూపాలు : తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో భారతీయ కళా వైభవం వెల్లివిరిసింది. 8 రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన జానపద, శాస్త్రీయ కళారూపాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఏపీ, తెలంగాణ, కేరళ, పంజాబ్​, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలతోపాటు టీటీడీకి చెందిన వివిధ కళా ప్రాజెక్టులు, సంస్థల కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. మొత్తం 18 కళాబృందాలకు చెందిన 502 మంది కళాకారులు 18 కళారూపాలను ప్రదర్శించారు. కూచిపూడి, సత్రియ, భరతనాట్యం, ఒడిస్సీ, భాంగ్రా, కోలాటం, మయూర నృత్యం, డమరుక ధ్వని విన్యాసం, పెరిణి శివతాండవం, అన్నమయ్య జానపదాలు తదితర ప్రదర్శనలు భక్తులను అలరించాయి.

వైభవంగా సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - ముత్యపుపందిరి వాహనంపై మలయప్పస్వామి విహారం

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