కుటుంబ వృత్తికి సాంకేతికత జోడించి - మరుగున పడే స్థాయి నుంచి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి మెరుగులద్ది
50 ఏళ్లుగా నిలువు మగ్గంపై చేనేత తివాచీలు - సాంకేతికతను జోడించి ఆకర్షణీయమైన తివాచీల తయారీ - పలువురికి ఉపాధి కల్పన - ఉత్తమ పురస్కారాలతో సత్కారం
Published : June 25, 2026 at 12:56 PM IST
Making Thivachi Carpet In Warangal : సమత పెద్ద చదువులు చదివి ఉన్నతమైన ఉద్యోగం చేయాలనుకోలేదు. తన తండ్రి చేస్తున్న వృత్తినే తానూ చేయాలనే గొప్ప నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎందుకంటే అది వారి కుటుంబ వృత్తి. తన తదనంతరం ఆ వృత్తిలో ఎవరు కొనసాగుతారా అని తండ్రి ఎప్పుడూ బాధపడుతుండే వాడు. ఆయన బాధను గమనించిందో ఏంటో నేనున్నానని తండ్రి బాధ్యతను తన భుజాలపై వేసుకుంది. అయితే సమత కొత్త పద్ధతిలో ఆలోచించింది. సాంకేతికతను ఆమె వృత్తిలో జోడించింది. ఇంకేం ఉంది ప్రస్తుతం ఆ వృత్తిలో అధ్భుతమైన ఫలితాలను సాధిస్తోంది. అంతేకాదు తన చుట్టూ ఉన్నవారికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది. మరి ఎవరీ సమత? ఆమె కుటుంబ వృత్తి ఏంటనే విషయాన్ని ఈ కథనం ద్వారా పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
50 ఏళ్లుగా నిలువు మగ్గంపై తివాచీలు : కళాకారుడు కంచ నర్సింగరావు 50 ఏళ్లుగా నిలువుమగ్గంపై తివాచీలు తయారు చేస్తూ చేతివృత్తిని నమ్ముకున్నాడు. వరంగల్ నగరంలోని ఉర్సు కరీమాబాద్ వీరి స్వస్థలం. ఈ కళాకారుడు 5 దశాబ్దాలుగా తివాచీలను తయారు చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. మారుతున్న కాలానుగుణంగా ఎలక్ట్రానిక్ మిషన్లు రావడంతో తివాచీల తయారీ కథ ముగుస్తుందని బాధపడేవారు. కుటుంబ పోషణ కోసం తండ్రి పడుతున్న కష్టాన్ని ఆయన కుమార్తె సమత చూసింది. తండ్రి వారసత్వాన్ని నిలబెట్టాలన్న బలమైన సంకల్పంతో ముందడుగు వేసింది.
సాంకేతికతతో ఆకర్షణీయమైన తివాచీలు : చేనేత రంగంలో ఆకర్షణీయమైన తివాచీలు తయారు చేయడమే కాకుండా సాంకేతికతనూ అందిపుచ్చుకుని సరికొత్త అల్లికలను తయారు చేస్తోంది. తమ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెంచుకునేందుకు చేతితో గీసిన డిజైన్ల స్థానంలో కంప్యూటర్ డిజైన్లు తీసుకొచ్చింది. మార్కెటింగ్ మెళకువలు తెలుసుకుని వాట్సాప్లో అమ్మకాలు మొదలుపెట్టింది. నిలువు మగ్గాల మీద వేసే తివాచీలు రాష్ట్రంలో మొత్తంలో ఇదొక్కటే ఉండటంతో సమతకు మంచి ఆదాయం లభిస్తోంది. తివాచీల్లో ప్రధానంగా కూర్మం, పద్మం, చిలుకలు వంటి డిజైన్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిందీ కళాకారిణి. వాల్ పేపర్లు, పూజా డెకరేటివ్ ఐటెమ్స్, డెకార్ సోఫా, టీపాయ్ కవర్ వంటివి కూడా తీర్చిదిద్తుతున్నారు.
"మా కుటుంబం మొత్తం ఇదే కళను నమ్ముకుని జీవిస్తున్నాం. మా నాన్నగారికి మేము ముగ్గురం ఆడపిల్లలం. వారసులు లేనందున ఈ వృత్తిని నేను చేస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు నేను 50 మందికి శిక్షణ ఇచ్చాను. అందులో మాకు 10 మంది ప్రతిరోజూ పని చేయటానికి వస్తున్నారు. ఆదాయం వచ్చేసి మా కుటుంబ ఖర్చులతో పాటు వర్కర్లకు ఇచ్చే డబ్బు పోగా నెలకు రూ.10 వేల వరకు మిగులుతాయి. మేము ఈ కళను విడిచిపెట్టకూడదనే ఉద్దేశంతో దీనిని బతికించుకుంటున్నాం" - సమత, తివాచీ తయారీదారు
ఉత్తమ పురస్కారంతో సత్కారం : కార్పెట్ రంగంలో సమత పనితనాన్ని గుర్తించిన రాష్ట్రప్రభుత్వం గతేడాది ఉత్తమ పురస్కారంతో సత్కరించింది. క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, రామయ్య ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులను సైతం అందుకుంది. తన వారసత్వాన్ని నిలబెట్టడమే కాకుండా చేనేత రంగంలో ప్రముఖులతో ప్రశంసలు పొందుతుంది. ప్రభుత్వం మరింత ప్రోత్సహిస్తే మరిన్ని అద్భుతాలు సృష్టిస్తానంటోంది కళాకారిణి సమత. తద్వరా మరికొందరు మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు దక్కుతాయని విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది. పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న కుమార్తెను చూసి తన తండ్రి మురిసిపోతున్నాడు.
"చేనేత తివాచీ కళ మరుగున పడకుండా మా కుమార్తె తన చేతుల్లోకి తీసుకుని పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది. కష్టంతో కూడుకున్న పనైనా ఇష్టంగా చేసుకుంటుంది. మాకు ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వ సహకారాలు లేవు. ఇప్పటికైనా సహకారం అందిస్తే ముందుముందు ఒక ఫ్యాక్టరీలాగా తయారు చేయాలని ఉంది" - నర్సింగరావు, సమత తండ్రి
కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో మెరవనున్న పోచంపల్లి ఇక్కత్ వస్త్రాలు
చేనేత పరిశ్రమ కొత్త ట్రెండ్ - 'లినెన్' నూలుతో కొత్త ప్యాషన్