సహజ రంగులతో హోలీ ఉత్సవాలు - తయారీ విధానం ఇదే
హోలీ వేడుకలకు నచ్చిన రంగును స్వయంగా తయారు చేసుకునే అవకాశం - రకరకాల పూలు, పండ్లతో తయారీ - రసాయనాలతో చేసే రంగులతో పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు
Published : March 2, 2026 at 5:11 PM IST
Holi Festival : రాజు, రమణీ, రంగా, రాధ అంతా పాఠశాలలో సాయంత్రం ఆడుకుంటున్నారు. అదే సమయంలోనే వారంతా రేపు రానున్న హోలీ పండగ గురించి మాట్లాడుకోసాగారు. ' రేపు హోలీ పండగను ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా ఆడుదాం' అని అన్నాడు రాజు. దానికి మిగతా ముగ్గురు అవునని నవ్వుతూ తలూపారు. 'మరి రంగులు ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకుందాం' అని అడిగింది రాధ . 'ఏముంది షాప్కి వెళ్తే బోలేడు ఉంటాయి' అని అన్నాడు రంగా. ఇదంతా వింటున్న రమణి మధ్యలోనే జోక్యం చేసుకుని 'ప్రస్తుతం రంగులను రసాయనాలతో తయారు చేస్తున్నారు. పోయిన ఏడాది వాటి వల్ల మా అక్క చర్మ సమస్యలతో బాధ పడింది' అని అన్నది. దానికి బదులుగా మిగతా వాళ్లంతా 'మరి ఎలా' అన్నారు. అప్పుడు రమణీ 'మనం సహజమైన రంగులనే తయారు చేసుకుందాం' అని సూచిస్తుంది. దానికి అందరూ సరేనన్నారు.
సహజ రంగులు ఇవే : అప్పట్లో తంగేడు పూలు, గోరింటాకు, మోదుగ పూలతో పాటు రకరకాల పండ్లతో రంగులు తయారు చేసేవారు. హోలీ పండగ వస్తుందనగా ముందుగానే ఆ పూలను తీసుకొచ్చి ఎండపెడతారు. అవి బాగా ఎండాక వాటిని ఉడకపెట్టడం లేదా మెత్తగా దంచి సహజ రంగులను తయారు చేస్తారు. ఇలా తయారు చేసుకుని చల్లుకోవటం వల్ల స్నానం చేసిన వెంటనే అవి తొలగిపోతాయి. అంతే కాకుండా చర్మ సమస్యలు కూడా ఏమీ తలెత్తవు. ప్రస్తుతం తయారు చేస్తున్న రంగులు మనిషి ప్రాణానికే ముప్పుగా మారుతున్నాయి. ఈ వేడుకల అనంతరం చాలా మంది ఆసుపత్రులకు వెళ్లి చికిత్స తీసుకుంటున్నారంటే అవి ఎంత ప్రమాదకరమే అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఏ ఏ రంగులు తయారు చేస్తారు?
- అచ్చమైన పసుపు పొడి, తంగేడు, బంతి, రేల, చామంతి, తుమ్మ పూలతో పసుపు రంగు ద్రావకం సిద్ధమవుతుంది.
- ఎర్ర గులాబీ, మందారం పూలు, ఎర్ర చందనం, టమాటా గుజ్జు, బీట్ రూట్, క్యారెట్తో ఎరుపు రంగు తయారు అవుతుంది.
- ఎండిన గోరింటాకు పొడి లేదా పచ్చి గోరింటాకు, పుదీనా, పాలకూర, కొత్తిమీర వంటి ఆకుకూరలను మెత్తగా రుబ్బి నీరు కలిపితే ఆకుపచ్చ రంగు సిద్ధమవుతుంది.
- వేసవిలో విరివిగా లభించే మోదుగ పూలతో కాషాయరంగు ద్రావణం తయారు చేయవచ్చు.
8 ఏళ్లుగా సొంతంగా రంగు తయారీ : రసాయన రంగులకే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్న ఈతరం వారికి వ్యతిరేకంగా నారాయణపేట జిల్లా కోస్గి మండలం ముశ్రీఫా గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులు ఎనిమిదేళ్లుగా రసాయన రంగులకు దూరంగా ఉంటున్నారు. కూరగాయలు, పూలతో రంగులు తయారు చేసి వేడుకలు జరుపుకొంటున్నారు. క్యారెట్, బీట్రూట్, పాలకూర, టమాటా, కుంకుమ, పసుపు, మోదుగు పూలను ఉపయోగించి రంగులు తయారు చేస్తున్నారు. సువాసనకు గులాబీ పూలు ఉపయోగిస్తున్నారు.
పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు : మార్కెట్లో లభిస్తున్న రంగుల్లో రసాయనాలు కలుస్తున్నాయని వనపర్తి ప్రభుత్వాసుపత్రి కంటి వైద్య నిపుణులు ఉపేందర్ తెలిపారు. ఇవి కళ్లల్లో పడితే కంటిచూపునకే ప్రమాదమని, అందుకే హోలీ వేడుకల్లో సహజ రంగులు వాడాలని సూచించారు. కళ్లకు రక్షణగా అద్దాలు ధరించాలన్నారు. కళ్లల్లో రంగు పడితే వెంటనే నీటితో కడిగి వైద్యుడిని సంప్రదించాలని తెలిపారు.
రసాయనాలు కలిపిన రంగులు చల్లుకోవడం వల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు ఏర్పడటం, మంటగా ఉండటం, నీటిబుడగలుగా ఏర్పడటం, దురద వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తాయి. గత ఏడాది హోలి అనంతరం ఇలాంటి సమస్యలతో 20 మందికి పైగా చికిత్స పొందారు- ప్రసాద్ వనపర్తి ప్రభుత్వాసుపత్రి చర్మవ్యాధి నిపుణులు
గ్రామాల్లో ఇలా, నగరాల్లో అలా : ఇక హోలీ పండగ సంబరాల విషయానికొస్తే వీటిని గ్రామల్లో, నగరాల్లో వేరువేరుగా జరుపుకుంటారు. పల్లెటూర్లలో హోలీ పండగను చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జాలీగా ఆడతారు. అమ్మలక్కలంతా "హోలీ హోలీల రంగ హోలీ చమ్మకేళిల హోలీ" అంటూ ఊరంతా తిరుగుతారు. సాయంత్రానికి అంతా దావత్ చేసుకుంటారు. అదే నగరాలలో అయితే ఇంకా వేరేగా ఉంటుంది. ఓ పెద్ద ఆట స్థలంలో హూలీ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు. అక్కడికి నగరవాసులంతా చేరుకుని రంగులు పూసుకుంటూ, నీళ్లతో తడుస్తూ, డీజే సాంగ్స్కి డ్యాన్స్లు వేస్తారు. ఈ విధంగా హూలీ వేడుకల్లో అంతా మునిగి తేలిపోతారు.
మార్చిలో పండగలే పండగలు - సెలవులే సెలవులు - ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఫుల్ ఎంజాయ్