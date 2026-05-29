'జీరో వేస్ట్ మార్కెట్ల'కు శ్రీకారం - తడిచెత్త నుంచి ఎరువులు తయారుచేస్తూ సత్ఫలితాలు
స్వర్ణాంధ్ర- స్వచ్ఛాంధ్ర' సాధనే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చర్యలు - నగరాలను డంపింగ్ యార్డుల రహింతంగా మార్చేలా అడుగులు - నిర్వహణతోనే చెత్తకు చెక్ పెట్టేలా విజయవాడ నగరపాలక సంస్థలో 'జీరో వేస్ట్ మార్కెట్ల'కు శ్రీకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 2:00 PM IST
Zero Waste Market Vijayawada Ajithsingh Nagar: 'స్వర్ణాంధ్ర- స్వచ్ఛాంధ్ర' కూటమి ప్రభుత్వం ముందున్న అతి పెద్ద లక్ష్యం. స్వచ్ఛాంధ్రతోనే స్వర్ణాంధ్ర సాధ్యమన్న సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా వినూత్న కార్యక్రమాలతో ముందుకెళ్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా నగరపాలికలు, పురపాలికలను డంపింగ్ యార్డుల రహితంగా మార్చేలా 'జీరో వేస్ట్ మార్కెట్ల'కు శ్రీకారం చుట్టారు. విజయవాడలో తడి చెత్త నుంచి ఎరువులు తయారుచేస్తూ సత్ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు. 'చెత్త నుంచి సంపద సృష్టిస్తాం' అనే నినాదం కేవలం మాటల్లోనే కాదు ఆచరణలోనూ చూపిస్తున్నారు.
జీరో వేస్ట్ మార్కెట్లు: పర్యావరణానికి సవాల్ విసురుతున్న వాటిల్లో 'చెత్త' అత్యంత కీలకం. వ్యర్థాలను డంపింగ్ యార్డులకు చేర్చడంతో గుట్టలుగా పేరుకుపోతోంది. చెత్తకుప్పల నుంచి వచ్చే దుర్వాసన, పొగతో చుట్టుపక్కల నివసించే ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అందుకే నిర్వహణతోనే చెత్తకు చెక్ పెట్టేలా కూటమి ప్రభుత్వం వడివడిగా అడుగు లేస్తోంది. నగరాలు, మున్సిపాలిటీలను డంపింగ్ యార్డుల రహితంగా మార్చాలన్న సంకల్పంతో జీరో వేస్ట్ మార్కెట్లను నిర్వహిస్తోంది. విజయవాడ నగరపాలక సంస్థలో పైలట్ ప్రాజెక్టును చేపట్టింది.
జీరో వేస్ట్ మార్కెట్: తడి చెత్త నుంచి సేంద్రియ ఎరువులు తయారు చేసే బాధ్యతను ప్రభుత్వం ఓ ప్రైవేటు సంస్థకు అప్పగించింది. విజయవాడ నగరంలో కూరగాయల మార్కెట్లు, పండ్ల మార్కెట్ల వద్ద ఉత్పన్నమయ్యే వ్యర్థాలను డంపింగ్ యార్డుకు కాకుండా నేరుగా అజిత్సింగ్ నగర్లోని జీరో వేస్ట్ మార్కెట్కు తరలిస్తున్నారు. ఎక్సెల్ ప్లాంట్లో చెత్త నుంచి ఎరువులు ఎలా తయారు చేస్తారో కంపోస్ట్ యూనిట్ నిర్వాహకుడు ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు. ఇక్కడ తయారయ్యే సేంద్రియ ఎరువులను వేటికి వాడుతారు? వీటి ద్వారా ఎలా ఆదాయం సమకూరుతోందన్న అంశాలను నిర్వాహకుడు వివరించారు.
'పండ్లు, కూరగాయల వ్యర్థాలను మున్సిపలిటీ వాళ్లు మాకు ఇస్తారు. చెత్తను ఒక యంత్రం ద్వారా పేస్ట్ చేస్తాం. వాటితో లార్వా డెవలప్ చేస్తాం. పది రోజుల్లో దాన్ని చేపల చెరువులోకి, కోళ్లకు, మళ్లీ లార్వా ఏర్పాటుకు వినియోగిస్తాం. లార్వా 15 రోజుల లోపే వాడుతాం. చివరగా దీని నుంచి ఎరువు వస్తుంది. దీని నుంచి కెటోన్ అనే కెమికల్ విడుదల అవుతుంది. ఇది భూసారాన్ని పెంచి పంట సాగుకు ఎంతగానే ఉపయోగపడుతుంది. ప్రభుత్వం మరిన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తే ఈ సేవలను విస్తృతం చెయ్యడానికి అవకాశం ఉంటుంది.' -విశ్వనాథ్ రెడ్డి, కంపోస్ట్ యూనిట్ నిర్వాహకుడు
ఈ సేవలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృతమైతే వ్యర్థాలు కూడా ఎంతో ఉపయోగపడటమే కాకుండా చెత్త సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.
