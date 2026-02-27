ETV Bharat / state

సమ్మర్​ టూర్​ ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? - వెళ్లే ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!

ముందస్తు ప్రణాళికతో మధుర జ్ఞాపకాలు మీ సొంతం - కుబుంబాల అవసరాల కోసం పర్యాటక సంస్థల సమ్మర్​ ప్యాకేజీలు - ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారో దాని గురించి కనీస అవగాహన ముఖ్యం

Advance Planning for Your Summer Holiday Tour
Advance Planning for Your Summer Holiday Tour (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 27, 2026 at 12:42 PM IST

3 Min Read
Advance Planning for Your Summer Holiday Tour : వేసవి కాలం మొదలైంది. ఏడాది పాటు పనుల్లో బిజీగా ఉండి, సమ్మర్​లో రిలాక్స్​ అవ్వడానికి చాలా మంది స్నేహితులు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​తో టూర్స్​ ప్లాన్​ చేస్తూ ఉంటారు. అదే పిల్లలున్న వారైతే ఇయర్​ మధ్యలో పిల్లలకు స్కూల్స్​ ఉంటడం వల్ల ఎక్కడికీ వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. అదే సమ్మర్​లో అయితే ఆ బాధ ఉండదు. పిల్లలకు సెలవులు ఉండటంతో సమ్మర్​ వెకేషన్​కు ప్లాన్​ చేసుకుంటుంటారు. కొత్త ప్రదేశాల్లో, భిన్నమైన వాతావరణంలో ఉత్సాహంగా గడపాలని భావిస్తుంటారు. మరి పిల్లల సెలవులకు ఇంకా రెండు నెలల సమయం ఉంది. వారి హాలిడేస్​ వచ్చేలోగా మీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోండి మరి.

వెంటనే టూరిజం ఆఫీసులను సంప్రదించండి : సమ్మర్​లో వెళ్లాలన్న ఆలోచన బాగానే ఉంది. కానీ ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియట్లేదా? మీ లాంటి వాళ్ల కోసమే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పర్యాటక సంస్థలు వేసవి వెసులుబాటు ప్రాతిపదికగా ప్యాకేజీలను సిద్ధం చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు చాలా పర్యాటక సంస్థలు కుటుంబాల అవసరాల ఆధారంగా సమ్మర్​ ప్యాకేజీలను అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి. వాటిని సంప్రదిస్తే ఎంచక్కా మీ సమ్మర్​ను ఎంజాయ్​ చేయవచ్చు. వేసవిలో చాలా వరకు చల్లదనం ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటారు. కొందరు హిల్​ స్టేషన్లు, చల్లటి ప్రదేశాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిస్తారు. అయితే వీటన్నిటికీ నార్త్​ ఇండియానే బెస్ట్​ అని చెప్పొచ్చు. కానీ అంత దూరం ఎలా వెళ్లేది అని అలోచిస్తున్నారా? మీలాంటి వారి కోసమే నగరంలో ఇండియా టూరిజం కార్యాలయంతో పాటు, ఇతర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ టూరిజం ఆఫీసులు, ఆథరైజ్డ్​ కంపెనీలు ఉన్నాయి.

అంతకంటే ముందు ఇలా చేస్తే మంచిది :

  • ముందు మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రదేశం గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. అక్కడి ప్రాంతాలు, సందర్శన వేళలు, పరిస్థితులు, నిబంధనలు, అక్కడి భాష గురించి కనీస అవగాహన ఉండాలి.
  • అలాగే ఆ ప్రదేశంలో హోటళ్లు, రిసార్ట్​లు, హోంస్టేల గురించి తెలుసుకుని, మీ బడ్దెట్​ ఆధారంగా ముందు ఆన్​లైన్​లో బుక్​ చేసుకుంటే మంచిది. దీనికోసం ప్రత్యేక యాప్​లు కూడా ఉన్నాయి. వసతి ఎంచుకునే ప్రాంతం ప్రధాన పర్యాటక ప్రాంతానికి ఎంత దూరంలో ఉందనేది కూడా కీలకమే. అక్కడ స్థానికంగా తిరిగేందుకూ వాహనాలను బుక్​ చేసుకోవచ్చు.
  • పెద్దలు, చిన్న పిల్లల తిండి, వారి ఆరోగ్యం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వారికి సంబంధించిన వాటిని వెంట తీసుకెళ్లడం మర్చిపోకండి.
  • విమానం, రైలు ప్రయాణ టికెట్​లను చాలా ముందుగానే బుక్​ చేసుకుంటే మరీ మంచిది. దీని కోసం కొన్ని ట్రావెల్​ ఏజెన్సీలు ఇచ్చే సమ్మర్​ స్పెషల్​ ఆఫర్లను జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి.
  • టూర్​లో తిరగడానికే కాకుండా, కాస్త సమయం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కూడా కేటాయించండి.
  • పర్యాటక ప్రాంతాల్లో దొంగలు, దోపిడీలు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. మీరు అక్కడి వారు కాదని గ్రహిస్తే మోసాలు చేస్తారు. అందుకు చెప్పుడు మాటలు వినకుండా అక్కడి ఇతర స్థానికులతోనూ మాట్లాడి నిర్ధారించుకోండి.
  • చివరగా పర్యాటకం అంటే కేవలం సందర్శించి, మొబైల్లో ఫొటోలను భద్రపరుచుకోవడం కాదు. ఆ ప్రాంత చరిత్ర, భాష, ఇతర అంశాల గురించి తెలుసుకోవాలి. అవగాహన పెంచుకోవాలి. అలాంటప్పుడే తెలియని వారికి మనం చెప్పగలగే స్థాయిలో ఉంటాం.
  • ఈ సమ్మర్​లో హిల్​ స్టేషన్లు చాలా బాగుంటాయి. అందులోని కొన్ని మీ కోసం. విశాఖపట్నం సమీపంలో ఉన్న లంబసింగి ప్రాంతం, చిత్తూరు నుంచి మరో హార్సిలీ హిలి స్టేషన్​. ఇది హైదరాబాద్​ నుంచి 514 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. అలాగే ఇక ప్రకృతి ప్రేమికులకు భూతర స్వర్గం వైజాగ్​ అరకు కొండలు ఉండనే ఉన్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

