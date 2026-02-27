సమ్మర్ టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - వెళ్లే ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
ముందస్తు ప్రణాళికతో మధుర జ్ఞాపకాలు మీ సొంతం - కుబుంబాల అవసరాల కోసం పర్యాటక సంస్థల సమ్మర్ ప్యాకేజీలు - ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారో దాని గురించి కనీస అవగాహన ముఖ్యం
February 27, 2026
Advance Planning for Your Summer Holiday Tour : వేసవి కాలం మొదలైంది. ఏడాది పాటు పనుల్లో బిజీగా ఉండి, సమ్మర్లో రిలాక్స్ అవ్వడానికి చాలా మంది స్నేహితులు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. అదే పిల్లలున్న వారైతే ఇయర్ మధ్యలో పిల్లలకు స్కూల్స్ ఉంటడం వల్ల ఎక్కడికీ వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. అదే సమ్మర్లో అయితే ఆ బాధ ఉండదు. పిల్లలకు సెలవులు ఉండటంతో సమ్మర్ వెకేషన్కు ప్లాన్ చేసుకుంటుంటారు. కొత్త ప్రదేశాల్లో, భిన్నమైన వాతావరణంలో ఉత్సాహంగా గడపాలని భావిస్తుంటారు. మరి పిల్లల సెలవులకు ఇంకా రెండు నెలల సమయం ఉంది. వారి హాలిడేస్ వచ్చేలోగా మీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోండి మరి.
వెంటనే టూరిజం ఆఫీసులను సంప్రదించండి : సమ్మర్లో వెళ్లాలన్న ఆలోచన బాగానే ఉంది. కానీ ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియట్లేదా? మీ లాంటి వాళ్ల కోసమే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పర్యాటక సంస్థలు వేసవి వెసులుబాటు ప్రాతిపదికగా ప్యాకేజీలను సిద్ధం చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు చాలా పర్యాటక సంస్థలు కుటుంబాల అవసరాల ఆధారంగా సమ్మర్ ప్యాకేజీలను అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి. వాటిని సంప్రదిస్తే ఎంచక్కా మీ సమ్మర్ను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. వేసవిలో చాలా వరకు చల్లదనం ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటారు. కొందరు హిల్ స్టేషన్లు, చల్లటి ప్రదేశాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిస్తారు. అయితే వీటన్నిటికీ నార్త్ ఇండియానే బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ అంత దూరం ఎలా వెళ్లేది అని అలోచిస్తున్నారా? మీలాంటి వారి కోసమే నగరంలో ఇండియా టూరిజం కార్యాలయంతో పాటు, ఇతర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ టూరిజం ఆఫీసులు, ఆథరైజ్డ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి.
అంతకంటే ముందు ఇలా చేస్తే మంచిది :
- ముందు మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రదేశం గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. అక్కడి ప్రాంతాలు, సందర్శన వేళలు, పరిస్థితులు, నిబంధనలు, అక్కడి భాష గురించి కనీస అవగాహన ఉండాలి.
- అలాగే ఆ ప్రదేశంలో హోటళ్లు, రిసార్ట్లు, హోంస్టేల గురించి తెలుసుకుని, మీ బడ్దెట్ ఆధారంగా ముందు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటే మంచిది. దీనికోసం ప్రత్యేక యాప్లు కూడా ఉన్నాయి. వసతి ఎంచుకునే ప్రాంతం ప్రధాన పర్యాటక ప్రాంతానికి ఎంత దూరంలో ఉందనేది కూడా కీలకమే. అక్కడ స్థానికంగా తిరిగేందుకూ వాహనాలను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- పెద్దలు, చిన్న పిల్లల తిండి, వారి ఆరోగ్యం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వారికి సంబంధించిన వాటిని వెంట తీసుకెళ్లడం మర్చిపోకండి.
- విమానం, రైలు ప్రయాణ టికెట్లను చాలా ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటే మరీ మంచిది. దీని కోసం కొన్ని ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు ఇచ్చే సమ్మర్ స్పెషల్ ఆఫర్లను జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి.
- టూర్లో తిరగడానికే కాకుండా, కాస్త సమయం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కూడా కేటాయించండి.
- పర్యాటక ప్రాంతాల్లో దొంగలు, దోపిడీలు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. మీరు అక్కడి వారు కాదని గ్రహిస్తే మోసాలు చేస్తారు. అందుకు చెప్పుడు మాటలు వినకుండా అక్కడి ఇతర స్థానికులతోనూ మాట్లాడి నిర్ధారించుకోండి.
- చివరగా పర్యాటకం అంటే కేవలం సందర్శించి, మొబైల్లో ఫొటోలను భద్రపరుచుకోవడం కాదు. ఆ ప్రాంత చరిత్ర, భాష, ఇతర అంశాల గురించి తెలుసుకోవాలి. అవగాహన పెంచుకోవాలి. అలాంటప్పుడే తెలియని వారికి మనం చెప్పగలగే స్థాయిలో ఉంటాం.
- ఈ సమ్మర్లో హిల్ స్టేషన్లు చాలా బాగుంటాయి. అందులోని కొన్ని మీ కోసం. విశాఖపట్నం సమీపంలో ఉన్న లంబసింగి ప్రాంతం, చిత్తూరు నుంచి మరో హార్సిలీ హిలి స్టేషన్. ఇది హైదరాబాద్ నుంచి 514 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. అలాగే ఇక ప్రకృతి ప్రేమికులకు భూతర స్వర్గం వైజాగ్ అరకు కొండలు ఉండనే ఉన్నాయి.
