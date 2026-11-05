హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో తినేవారు బీ అలర్ట్! - మీరు తినే బిర్యానీ, ఫ్రైడ్ రైస్ కల్తీది కావొచ్చు
Food adulteration in hotels and restaurants : చాలా మంది ఆహార ప్రియులు వీకెండ్స్లో ఎక్కువగా రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో తింటుంటారు. అయితే తినేముందు వాటి నాణ్యత గురించి కూడా తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
Published : November 5, 2026 at 2:57 PM IST
చాలా మంది హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో ఆహారం తినేందుకు ఆసక్తి చూపుతుంటారు. అయితే పలు హోటళ్ల నిర్వహకులు నాణ్యత ప్రమాణాలు గాలికి వదిలి ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నారు. పల్లె పట్టణమనే తేడా లేకుండా ఎక్కడ చూసినా హోటళ్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అధికారుల కంటపడకుండా కొందరు నిర్వాహకులు ప్రజారోగ్యానికి హానిచేసే రసాయనాలు, పదార్థాలు వాడుతున్నారు. ఇలాంటి ఆహారాన్ని ముందు గుర్తించి జాగ్రత్తపడినట్లయితే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకున్న వారమవుతామని మెదక్ జిల్లా ఆహార భద్రతాధికారి స్వదీప్ సూచిస్తున్నారు.
హోటల్స్కు లైసెన్స్ ఉందా?
చాలా మంది ఆహార ప్రియులు హోటళ్ల లైసెన్స్, అనుమతులు లాంటివి పరిశీలించకుండానే తినేస్తుంటారు. అపరిశుభ్రమైన ఆహారాన్ని తినడం కారణంగా అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. క్యాష్ కౌంటర్ వద్ద సంబంధిత వివరాలను ఏర్పాటు చేయాలనే నిబంధనను అధికారులు తప్పనిసరి చేశారు. వీటితో పాటు ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు అనుమతులు ఇచ్చే సమయంలో క్యూఆర్ కోడ్ను సైతం జారీ చేస్తున్నారు.
ఆహారంలో రసాయనిక రంగులు
ఫుడ్ లవర్స్ను ఆకర్షించేందుకు నిర్వాహకులు ఆహారంలో రసాయనిక రంగులను కలుపుతున్నారు. బిర్యానీ, కూరలు వంటివి వండేటప్పుడు రసాయనాలతో కూడిన రంగులను వంటల్లో వేస్తున్నారు. వీటిని తింటే క్యాన్సర్ బారిన పడే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఆహరం ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండేందుకు హానికరమైన పదార్థాలను వినియోగిస్తున్నారు. వీటిని నిశితంగా పరిశీలించి రంగులు లేని ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఉత్తమం.
పరిశుభ్రతపై దృష్టి సారించండి
హోటలు లోపల, కిచెన్ పరిసరాల్లో ఎంత పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయనేది జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. నాణ్యత కలిగిన ప్రముఖ హోటళ్లలో వినియోగదారులకు కనిపించేవిధంగా తమ రేటింగ్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఆవిధంగా ఉన్నాయా లేదా అని గమనించాలి. కొన్ని చోట్ల వంట గది వినియోగదారులకు కనిపించేలా అద్దాలను ఏర్పాటు చేశారు. మరికొన్ని చోట్ల సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి బయట డీస్ప్లేలో కనిపించేలా చేస్తున్నారు. వంట గదిలో సిబ్బంది పరిశుభ్రంగా ఉన్నారా, ఆహార పదార్థాలను శుభ్రమైన స్థలంలోనే పెడుతున్నారా, నాణ్యమైనటువంటి వాటినే వాడుతున్నారా అని గమనించాలి. నిల్వ చేసిన ఆహారాన్ని వాడుతున్నారా? అనే విషయాలను గమనించాలి. పిల్లలు, గర్భిణులు బయటి ఆహారం తిన్నట్లయితే మరిన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం మంచిది.
ప్రతి ఆహార పదార్థంపై లేబుల్స్ను పరిశీలించడాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ప్రజల్లో మార్పు వచ్చి నాణ్యమైన ఆహారపదార్థాలు కొనుగోలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఫుడ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆహార నాణ్యత విషయంలో అనుమానం కలిగినట్లయితే వెంటనే సంబంధిత అధికారికి ఫిర్యాదు చేయాలి - స్వదీప్, ఆహార భద్రతాధికారి, మెదక్
బిల్లు ఉంటే ధీమా
ఎవరు ఎక్కడ ఆహారం కొనుగోలు చేసినా, తిన్నప్పటికీ తప్పనిసరిగా బిల్లు తీసుకోవాలి. హోటల్ పేరు జీఎస్టీ నంబరు ఇలా అన్ని వివరాలు ఉండేలా చూడాలి. తద్వారా ఏదైనా ఇబ్బందులు తలెత్తినప్పుడు సంబంధిత నిర్వహకులపై చర్యలు తీసుకునేందుకు వినియోగదారులకు బలం చేకూరుతుంది.
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