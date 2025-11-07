ETV Bharat / state

జల్సాల కోసం నేరాల బాట పడుతున్న యువత - కేసుల్లో చిక్కి భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకం!

డబ్బు సంపాదనకు యువత తప్పటడుగులు - విలాస జీవితాన్ని అస్వాదించేందుకు అడ్డదారులు - డ్రగ్స్​కు బానిసలుగా మారి జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్న వైనం

Youth Turning into Drug Peddlers
Youth Turning into Drug Peddlers (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 7:52 PM IST

|

Updated : November 7, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Youth Turning into Drug Peddlers, Cyber Criminals : పేదరికం, చెడు స్నేహాలు, పిల్లలపై తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లోపం లాంటవి యువత తప్పటడుగులు వేసేందుకు కారణాలుగా భావించేవారు. కానీ ఇటీవల కాలంలో సైబర్‌ నేరాలు, మత్తపదార్థాల స్మగ్లింగ్‌ కేసుల్లో పట్టుబడుతున్న వారిలో అధికశాతమంది విద్యావంతులు, ఉన్నత ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు ఉండటం సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఒక్క సంపాదన, ఈఎంఐలతో బతుకీడ్చటం నచ్చని వారు విలాస జీవితాన్ని ఆస్వాదించేందుకు అడ్డదారులను ఎంచుకుంటున్నట్టుగా పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

అరెస్ట్‌ చేస్తున్న ప్రతి 1000 మందిలో 800 మంది 25-40 ఏళ్ల మధ్య వయస్కులే ఉండటం గమనార్హం. వీరందరి నోట వచ్చిన ఒకే ఒక్క మాట 40 ఏళ్ల లోపు ఆర్థికంగా స్థిరపడాలి అని. ఆ తర్వాత ఏ కష్టం చేయకుండా గడిపేయాలంటూ చెప్పటం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిందని పోలీసు ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. సైబర్ మాయగాళ్లు నగదు స్వాధీనం చేసుకునేఅవకాశం లేకుండా క్రిప్టో రూపంలో మార్చేస్తున్నారు. విదేశాల్లోని మిత్రులను బినామీలుగా మార్చి ఆస్తులు బదిలీ చేసేస్తున్నారు.

డ్రగ్స్​కు బానిసగా మారి : చెన్నైకు చెందిన రాహుల్‌(31) అనే వ్యక్తి ఉన్నత విద్య పూర్తిచేశాడు. నెదర్లాండ్స్‌లోని ప్రముఖ కంపెనీలో భారీ వేతన ప్యాకేజీతో కొలువును సంపాదించాడు. పబ్‌లో సరదాగా తీసుకున్న డ్రగ్స్‌ అతడిని బానిసగా మార్చాయి. నెమ్మదిగా మత్తుపదార్థాల పెడ్లర్‌గా అవతారమెత్తాడు. హెరాయిన్, కొకైన్‌ పెద్దఎత్తున తీసుకొచ్చి అమ్మతున్నాడు. రెండుచేతుల సంపాదనతో వీకెండ్స్​లో ఇష్టమైనచోట వినోదాల విందు. రెండు సంవత్సరాలకే రూ.కోటి చేసుకున్నాడు. నగరంలోని కొనుగోలుదారులకు డ్రగ్స్‌ ఇచ్చేందుకువచ్చి హెచ్‌న్యూపోలీసులకు చిక్కాడు. ఇదేబాటలో ఐటీఉద్యోగి రాహుల్, డీజే సిద్దార్ధ, వ్యాపారి సంజయ్‌ మెహ్రా, ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగి జాన్సన్‌రాజ్‌ డ్రగ్స్, క్రిప్టో కరెన్సీ మార్పిడితో పలు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు.

విత్​డ్రా చేసిన నగదు పోలీసులకు పట్టించింది : బిహార్‌ ప్రాంతానికి చెందిన రంజీ క్రికెటర్‌ రిషి తుషార్‌(30). బరోడా టీంకు కోచ్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ చదివిన ఆయన ఉద్యోగం చేస్తే వచ్చే చాలీచాలని జీతం వద్దనుకున్నాడు. గోవాలో పరిచయమైన సైబర్‌ ముఠా నేరస్థులతో చేతులు కలిపి విదేశీ ఫోన్‌నంబర్లతో సోషల్ మీడియా గ్రూపులను రూపొందించి వేల మంది అమాయకులకు లాభాల వల విసిరి మోసాలకు సహకరించాడు. వారికి అవసరమైన బ్యాంకు అకౌంట్లను సమకూర్చటం, అక్కడ జమ చేసిన నగదును క్రిప్టో, బిట్‌కాయిన్‌గా మార్చి విదేశాలకు తరలిస్తూ రూ.లక్షల సంపాదనకు అలవాటుపడ్డాడు. చివరకు ఒక బ్యాంకు అకౌంట్​ నుంచి విత్‌డ్రా చేసిన నగదు ఇతడిని సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులకు పట్టిచ్చింది.

పెద్దవాళ్లపై కోపం పిల్లలకు శిక్ష - కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన కన్నవారే, అయినవారే విలన్స్​

ఈ బాబు యమ డేంజర్​ - అమ్మాయిల గొంతుతో నమ్మంచి డబ్బులు కాజేస్తాడు

Last Updated : November 7, 2025 at 8:51 PM IST

TAGGED:

YOUTH TURNING INTO DRUG PEDDLERS
డబ్బు సంపాదనకు యువత అడ్డదారులు
YOUTH FALLING INTO BAD PATHS
CYBER CRIMES IN TELANGANA
YOUTH TURNING INTO DRUG PEDDLERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.