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భారీ ప్రమాదంతో భయభ్రాంతులకు గురైన ఉక్కు ఉద్యోగులు - మిన్నంటిన మృతుల బంధువుల రోదన

విశాఖ ఉక్కులో మహా విషాదం - లాడిల్‌ పేలుడుతో 8 మంది దుర్మరణం, ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలు - స్పందించిన రాష్ట్ర మంత్రులు - శాసనసభ స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు దిగ్భ్రాంతి

8 Died And 7 Injured In Visakha Steel Plant Accident
8 Died And 7 Injured In Visakha Steel Plant Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 9:34 AM IST

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8 Died And 7 Injured In Visakha Steel Plant Accident : విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో సోమవారం సాయంత్రం చోటుచేసుకున్న ఘోర ప్రమాదం కార్మిక లోకాన్ని, విశాఖ నగరాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. విధుల్లో ఉన్న కార్మికుల సమక్షంలో లాడిల్‌ పేలిపోవడంతో ద్రవ ఉక్కు ఒక్కసారిగా చిమ్మి కార్మికులపై పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది అక్కడికక్కడే సజీవదహనమయ్యారు. మరో ఏడుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పేలుడు శబ్దంతో కర్మాగారంలో భయాందోళనలు నెలకొనగా, కార్మికులు పరుగులు తీశారు.

కుటుంబ సభ్యుల ఆర్తనాదాలు : ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న కార్మికుల కుటుంబ సభ్యులు ఉక్కు కర్మాగారం, ఆసుపత్రులకు చేరుకుని తమ వారి కోసం వెతికారు. గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో మాడిపోయిన మృతదేహాలను చూసి కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఉక్కు యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణమని ఆరోపిస్తూ బాధిత కుటుంబాలు ఆందోళనకు దిగాయి. నష్టపరిహారంపై స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వకపోతే పోస్టుమార్టం ప్రక్రియకు అనుమతించబోమని తేల్చిచెప్పడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

family members at accident site
కుటుంబ సభ్యుల ఆర్తనాదాలు (ETV Bharat)

'హేతుబద్ధీకరణ' అధ్యయనమే కారణమా? : ప్రమాదం అనంతరం స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో మానవ వనరుల కొరత, నిర్వహణ లోపాలు, ఉత్పత్తి లక్ష్యాల ఒత్తిడిపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో పార్లమెంట్‌లో అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్రం ఇచ్చిన సమాధానంలో 7.3 మిలియన్‌ టన్నుల ఉత్పత్తికి 9,510 మంది ఉద్యోగులు సరిపోతారని పేర్కొంది. ఖాళీలు లేవని చెప్పడాన్ని అప్పట్లోనే కార్మిక సంఘాలు వ్యతిరేకించాయి. ప్రస్తుతం అదే అధ్యయనం ప్లాంట్‌ భద్రతపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

ఆ ఎనిమిది మంది ఎందుకు ప్రాణాలు కోల్పోయారు? : స్టీల్‌మెల్ట్‌ షాప్‌లో ద్రవరూపంలోని ఉక్కు ఉష్ణోగ్రత 1540 నుంచి 1630 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ వరకు ఉంటుంది. లాడిల్‌లోని 150 టన్నుల ద్రవ ఉక్కు ఒక్కసారిగా బయటకు చిమ్మడంతో మౌల్డ్‌ వద్ద విధులు నిర్వహిస్తున్న టెక్నీషియన్లు, కోఆర్డినేటర్లపై పడింది. అత్యంత అధిక ఉష్ణోగ్రత కారణంగా వారు తప్పించుకునే అవకాశం లేకుండాపోయిందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

నిర్వహణ లోపాలపై ఆరోపణలు : కేంద్రం ప్రకటించిన ఆర్థిక ప్యాకేజీని ప్రధానంగా రుణాల చెల్లింపులు, ముడిసరకుల కొనుగోళ్లకే వినియోగించి యంత్రాల నిర్వహణను నిర్లక్ష్యం చేశారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. కూలింగ్‌ ప్లేట్లు, కీలక విడిభాగాల కొరత ఉన్నప్పటికీ తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని కార్మిక సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. సింటర్‌ ప్లాంట్‌, ఎస్‌ఎంఎస్‌, కోక్‌ ఓవెన్‌ విభాగాల్లో ఇప్పటికే పలు ప్రమాదాలు జరిగినప్పటికీ యాజమాన్యం పట్టించుకోలేదని పేర్కొంటున్నాయి.

సెయిల్‌తో పోలిస్తే ఉద్యోగుల కొరత? : సెయిల్‌ సంస్థలో 20 మిలియన్‌ టన్నుల ఉత్పత్తికి 55 వేల మందికిపైగా ఉద్యోగులు పనిచేస్తుండగా, విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో 7.3 మిలియన్‌ టన్నుల ఉత్పత్తికి కేవలం 9,500 మంది చాలని నిర్ణయించడం సరికాదని కార్మిక సంఘాలు వాదిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విశాఖ ప్లాంట్‌లో 30 ఏళ్లకు పైబడిన యంత్రాలు అధికంగా ఉండటంతో నిర్వహణ, భద్రత కోసం మరింత మానవ వనరులు అవసరమని చెబుతున్నాయి.

Scene of the bodies being transported
మృతదేహాలను తరలిస్తున్న దృశ్యం (ETV Bharat)

గాయపడిన వారి పరిస్థితి విషమం : ప్రమాదంలో గాయపడిన ముగ్గురిని నగరంలోని ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాజువాకకు చెందిన గొక్వాడ సూరిబాబుకు 90 శాతానికిపైగా కాలిన గాయాలయ్యాయి. గంగవరం ప్రాంతానికి చెందిన కందుల పైడిరాజు అధికంగా పొగ పీల్చడంతో పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. 25 శాతం గాయాలతో పల్లెల శ్రీనివాసరావు చికిత్స పొందుతున్నారు.

శాసనసభ స్పీకర్‌ దిగ్భ్రాంతి : శాసనసభ స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రమాదంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత జిల్లా కలెక్టర్‌, పోలీసు కమిషనర్‌తో మాట్లాడి సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి డోలా శ్రీబాలవీరాంజనేయస్వామి కూడా ఘటనపై విచారం వ్యక్తం చేసి బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.

భద్రతా ప్రమాణాలపై ప్రశ్నలు : తరచూ చిన్నచిన్న ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నప్పటికీ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం, పాత యంత్రాలతో ఉత్పత్తిని కొనసాగించడం, సిబ్బంది కొరత వంటి అంశాలు తాజా దుర్ఘటనతో మరోసారి చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ప్రమాదానికి గల అసలు కారణాలపై విచారణ పూర్తయిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

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TAGGED:

8 DIED IN STEEL PLANT ACCIDENT
VIZAG STEEL ACCIDENT
VISAKHAPATNAM STEEL PLANT BLAST
విశాఖ ఉక్కులో మహా విషాదం
8 DIED IN STEEL PLANT ACCIDENT

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