చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోరం - సిమెంట్ లారీ ఢీకొట్టిన కారు - ఐదుగురు మృతి
సిమెంట్ లారీని వెనుకవైపు నుంచి ఢీకొన్న కారు - గంగవరం మండలం వైఎస్సార్ జంక్షన్ వద్ద ఘటన - బెంగళూరు నుంచి చిత్తూరు వైపు వస్తున్న కారు
MAJOR ROAD ACCIDENT IN CHITTOOR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 4, 2026 at 10:22 AM IST|
Updated : March 4, 2026 at 10:30 AM IST
Major Road Accident in Chittoor District : చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సిమెంట్ లారీని వెనుకవైపు నుంచి వచ్చిన కారు ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో అక్కడికక్కడే ఐదుగురు మృతి చెందారు. బెంగళూరు నుంచి చిత్తూరు వైపు వస్తున్న కారు లారీని ఢీ కొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘటన గంగవరం మండలం వైఎస్సార్ జంక్షన్ వద్ద చోటుచేసుకుంది. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు.
ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- స్లీపర్ బస్సు, ట్రక్కు ఢీ- ఆరుగురు మృతి
Last Updated : March 4, 2026 at 10:30 AM IST