తిరుపతి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురి ప్రాణాలను బలి తీసిన 'విజిల్'
అటవీ చెక్పోస్టు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణమా? - సడన్ బ్రేక్ వేసిన కలప లారీ డ్రైవర్ - వెనుక నుంచి వేగంగా ఢీకొన్న ఆటో - వివాహానికి వెళ్తూ విషాదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 7:40 AM IST
Major Road Accident In Tirupati district : విధి నిర్వహణలో భాగంగా అటవీ చెక్పోస్టు వద్ద సిబ్బంది చేసిన చర్య ఘోర ప్రమాదానికి దారితీసి నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాద ఘటన తిరుపతి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. చెక్పోస్టు వద్ద తనిఖీల కోసం విజిల్ ఊదడంతో కలప లోడుతో వెళ్తున్న లారీ డ్రైవర్ ఒక్కసారిగా బ్రేకులు వేయగా, వెనుక వస్తున్న ఆటో లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు మృతిచెందగా, మరో ఏడుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
వివాహానికి వెళ్తూ విషాదం : పోలీసుల కథనం ప్రకారం, చిత్తూరు జిల్లా యాదమరి మండలం పెరుమాళ్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన 11 మంది బంధువుల వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు ఆటోలో తిరుపతి బయలుదేరారు. ఇదే సమయంలో బెంగళూరు నుంచి శ్రీకాళహస్తి వైపు కలప లోడుతో ఓ లారీ వెళ్తోంది. పాకాల మండలం గాదంకి సమీపంలోని పూతలపట్టు–నాయుడుపేట జాతీయ రహదారిపై ఉన్న అటవీ చెక్పోస్టు వద్దకు చేరుకోగానే ప్రమాదం సంభవించింది.
చెక్పోస్టు వద్ద విధుల్లో ఉన్న సిబ్బంది తనిఖీల కోసం విజిల్ ఊదినట్లు సమాచారం. దీంతో లారీ డ్రైవర్ ఆందోళనకు గురై అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు వేశాడు. జాతీయ రహదారిపై వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న ఆటోని కంట్రోల్ చేసే సమయం లేకపోవడంతో అది నేరుగా లారీ వెనుక భాగాన్ని ఢీకొట్టింది. ఢీకొన్న ప్రభావానికి ఆటో నుజ్జునుజ్జైంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
నలుగురి మృతి, ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలు : ప్రమాదంలో వేనుగుంటపల్లికి చెందిన యనమల మాధవి (37), ఆమె కుమార్తె మేఘన (15) అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మాధవి తమ్ముడు పులికంటి రాజశేఖర్ (25) ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గంమధ్యలో మృతి చెందాడు. మాధవి తల్లి పులికంటి బేబీ (50) చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గాయపడిన పులికంటి సుబ్రహ్మణ్యం, చిన్నబ్బ, రఘు, నవీన్, కొమ్ము విష్ణు, యనమల సూరి, చాముండేశ్వరిని రుయా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ప్రశ్నలు : జాతీయ రహదారిపై తనిఖీలు నిర్వహించే సమయంలో వాహనాలను సురక్షితంగా ఆపే విధానాలు పాటించాల్సిన బాధ్యత సంబంధిత సిబ్బందిపై ఉంటుంది. అయితే రహదారిపై వెనుక నుంచి వస్తున్న వాహనాల పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా కేవలం విజిల్ ఊదడం వల్ల లారీ డ్రైవర్ ఒక్కసారిగా బ్రేకులు వేయాల్సి వచ్చినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు తగిన సంకేతాలు, హెచ్చరిక బోర్డులు లేదా భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నారా? లేదా? అనే అంశంపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
విచారణకు డిమాండ్ : ఈ ప్రమాదం వెనుక చెక్పోస్టు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం ఎంత మేర ఉందనే విషయంపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని మృతుల కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఒక కుటుంబం పెళ్లి వేడుకకు వెళ్తూ విషాదంలో మునిగిపోవడం జిల్లాలో తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది.
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