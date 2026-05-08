కడప జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఒకరు మృతి - నలుగురి పరిస్థితి విషమం

కడప-చెన్నై ప్రధాన రహదారిపై లారీ కారు ఢీ - ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి, పలువురికి తీవ్రగాయాలు - క్షతగాత్రులను రాజంపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు - కిలోమీటరు మేర నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్​

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 1:53 PM IST

Road Accident In Kadapa District : కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం వెంకటరాజంపేట వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కడప - చెన్నై ప్రధాన రహదారిపై లారీ కారు ఒకదానికొకటి ఢీ కొన్నాయి. ఈ దుర్గటనలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. పలువురుకి గాయాలు అయ్యాయి.

నుజ్జునుజ్జయిన కారు : వివరాల్లోకి వెళితే, ఓబులవారిపల్లి మండలానికి చెందిన కొంతమంది రాజంపేటలొ జరుగుతున్న వివాహానికి కారులో బయలుదేరారు, వెంకటరాజంపేట ప్రాంతం సమీపంలో ఒక్కసారిగా కారు పైకి లారీ దూసుకుపోయింది. ఈ ఘటనలో కారు నుజ్జునుజ్జు అయ్యింది. ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న వారికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు సంఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందగా, నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

మృతురాలు ఓబుళవారిపల్లి మండలం గడివారిపల్లెకు చెందిన సుబ్బమ్మగా గుర్తించారు. పుల్లగంటి శివయ్య, పుల్లగంటి ప్రసాద్​లకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. గమనించిన స్థానికులు క్షతగాత్రులను వెంటనే సమీపంలో ఉన్న రాజంపేట ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించి ప్రధమ చికిత్స అందించారు. అనంతరం వారిని మెరుగైన చికిత్స కోసం వివిధ ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఈ ఘటనతో కడప - చెన్నై ప్రధాన రహదారిపై కిలోమీటర్లు మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో ట్రాఫిక్​కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మన్నూరు పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నరు.

మరో ప్రమాదం : కడప - పులివెందుల ప్రధాన రహదారిలోని వేముల చెరువు కట్ట సమీపంలో గురువారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో జైపాల్‌రెడ్డి (65) మృతి చెందారు. వేంపల్లె మండలం టి.వెలంవారిపల్లె ప్రాంతానికి చెందిన జైపాల్‌రెడ్డి, గంగన్నలు పులివెందులలో జరుగుతున్న వివాహ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యేందుకు ద్విచక్ర వాహనంలో బయలుదేరారు. ప్రధాన మార్గంలోని చెరువు కట్ట వద్దకు వచ్చేసరికి గుర్తుతెలియని వాహనం వారిని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఇద్దరిని 108లో పులివెందుల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కొద్దిసేపటికే జైపాల్‌రెడ్డి మృతి చెందారు. తీవ్రంగా గాయపడిన గంగన్నను మెరుగైన వైద్యం కోసం ఓ ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు అక్కడి ఎస్సై ప్రవీణ్‌కుమార్‌ తెలిపారు.

ప్రమాదాల నివారణకు ప్రత్యేక బాధ్యతలు : తరచుగా జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టడానికి 2025 నవంబర్‌లో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏకంగా 34 మంది చనిపోయిన ఘటనలను న్యాయస్థానం సుమోటోగా తీసుకొని ప్రతి 75 కిలోమీటర్లకు ఒక చోట వాహనాల పార్కింగ్‌ కోసం ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించిన విషయం తెలిసిందే. వీటిలో హోటల్స్‌తో పాటు విశ్రాంతి గదులు తదితర సౌకర్యాలు కల్పించాలని పేర్కొంది. రహదారులపై ప్రమాదాలు జరిగే బ్లాక్‌స్పాట్‌లను గుర్తించాలి. ఆ ప్రాంతాల్లో హెచ్చరిక బోర్డులు, రక్షణ చర్యలు కచ్చితంగా ఏర్పాటు చేయాలి. నిర్దేశిత లే - బైల దగ్గరే ట్రక్కులు, లారీలు వంటి భారీ వాహనాలు నిలపాలి. లేకుంటే సంబంధిత అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ఇవి పాటిస్తే కొంతవరకు ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు.

