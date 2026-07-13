ETV Bharat / state

చెట్టును ఢీకొట్టిన బైక్‌ - ముగ్గురు యువకుల మృతి

గాదరాడ గ్రామ యువకులు కోరుకొండవైపు వెళ్తుండగా ఘటన - ఘటనా స్థలంలోనే ముగ్గురు మృతి - మృతదేహాలను రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్‌కు తరలించిన పోలీసులు

Road Accident In East Godavari District
Road Accident In East Godavari District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 7:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Road Accident In East Godavari District : తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోరుకొండ మండలం నరసాపురం గ్రామ శివారులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. అతివేగంగా వెళ్తున్న బైక్ అదుపుతప్పి రోడ్డుపక్కన ఉన్న చెట్టును బలంగా ఢీకొనడంతో ముగ్గురు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. గాదరాడ గ్రామానికి చెందిన అంజన్న, వీరదుర్గా, కుర్రం నాగు ముగ్గురు కలిసి బైక్‌పై గాదరాడ నుంచి కోరుకొండ వైపు వెళ్తున్నారు. నరసాపురం గ్రామ శివారుకు చేరుకోగానే బైక్ అతివేగం కారణంగా అదుపుతప్పి రోడ్డుపక్కన ఉన్న చెట్టును ఢీకొట్టింది.

ఢీకొన్న వేగానికి బైక్ ముందుభాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు కాగా, ముగ్గురు యువకులు తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పరిశీలించారు. అనంతరం పోస్టుమార్టం నిమిత్తం జీజీహెచ్‌కు తరలించి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఒకే గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు యువకులు ఒకేసారి మృతి చెందడంతో గాదరాడ గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. కుటుంబసభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి.

మరొక ఘటన : తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం యర్నగూడెం సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై నిన్న(ఆదివారం) రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కూలీలు ప్రయాణిస్తున్న ట్రాక్టర్‌ను వెనక నుంచి గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు కూలీలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతులు దేవరపల్లి గ్రామానికి చెందిన శ్రీను(39), కడలి రాజేంద్ర (32)గా గుర్తించారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న దేవరపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

తల, శరీర భాగాలకు తీవ్ర గాయాలై మృతి : దేవరపల్లికి చెందిన కుక్కల శ్రీను, కడలి రాజేంద్ర, పెంటారావు, గుబ్బల ముసలయ్య(ట్రాక్టర్‌ డ్రైవర్‌) పుల్లలోడు పనికి నిన్న తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు ట్రాక్టర్‌పై నల్లజర్ల బయలుదేరారు. హైవే-16పై యర్నగూడెం ఆర్‌ కన్వెన్షన్‌ వద్దకు 5.50 గంటలకు చేరుకున్నారు. వారి ట్రాక్టర్‌ను తమిళనాడుకు చెందిన లారీ వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టి ఆగకుండా వెళ్లిపోయింది. దీంతో ట్రాక్టర్‌ ట్రక్కులో నిల్చుని ఉన్న కుక్కల శ్రీను(37), కడలి రాజేంద్ర(33) రోడ్డుపై పడిపోవడంతో తల, శరీర భాగాలకు తీవ్ర గాయాలై అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. పెంటారావు, డ్రైవర్‌ ముసలయ్య ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్సై మనోహర్‌ తెలిపారు.

కూర కోసం భర్త గొడవ - భార్య బయటకు వెళ్లొచ్చేసరికి జరగని ఘోరం

'ప్రేమగా ఉంటూనే భార్యకు విషమిచ్చాడు' - 8 నెలల తర్వాత బయటపడ్డ నిజం

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN STATE
ROAD ACCIDENT IN EAST GODAVARI
ROAD ACCIDENT 3 DIED AP
నరసాపురం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం
ROAD ACCIDENT IN STATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.