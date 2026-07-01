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పల్నాడు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం - నలుగురు సజీవదహనం

ఆగి ఉన్న లారీని వెనుకనుంచి ఢీకొన్న మరో లారీ - మంటల ధాటికి ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు క్లీనర్లు సజీవదహనం - ఘటానస్థలికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పివేసిన పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది

Major Road Accident in Palnadu District
Major Road Accident in Palnadu District (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 8:12 AM IST

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Major Road Accident in Palnadu District : పల్నాడు జిల్లా బోయపాలెం వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రెండు లారీలు ఢీకొని మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో నలుగురు సజీవ దహనమయ్యారు. ఆగివున్న లారీని వెనుక నుంచి మరో లారీ ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు క్లీనర్లు మంటల్లో చిక్కుకుని అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటానస్థలికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పివేశారు.

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పల్నాడు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం
ROAD ACCIDENT IN PALNADU DISTRICT

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