నల్గొండ కార్పొరేషన్లో ప్రధాన పార్టీల హోరాహోరీ - మేయర్ దక్కించుకోవడంపైనే దృష్టి
నల్గొండను కార్పొరేషన్గా ఉన్నతీకరించిన కాంగ్రెస్ సర్కార్ - తొలిసారి ఏర్పడ్డ నల్గొండ కార్పొరేషన్ను గెలవాలనే పట్టుదలతో పార్టీలు - నల్గొండ బల్దియా గెలుపు బాధ్యతను తీసుకున్న మంత్రి కోమటిరెడ్డి
Published : February 5, 2026 at 7:13 AM IST
Municipal Corporation Elections in Nalgonda : తొలిసారి ఏర్పడిన నల్గొండ కార్పొరేషన్పై ఏ పార్టీ జెండా ఎగురబోతోంది? కాంగ్రెస్కు ఎదురుందా? బీఆర్ఎస్, బీజేపీ అనూహ్య ఫలితాలు సాధిస్తాయా? ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఏ ఒక్కరిని కదిలించినా ఈ అంశంపైనే చర్చ!!! నల్గొండ బల్దియా పోరును అధికార కాంగ్రెస్తోపాటు ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్, బీజేపీ సవాల్గా తీసుకున్నాయి. నీలగిరిలో ఒక్కసారిగా రాజకీయ వేడి పెరిగింది. ప్రధాన పార్టీలతోపాటు స్వతంత్రులు కూడా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు.
ఉద్యమాల ఖిల్లా నల్గొండ జిల్లా. 2014లో బీఆర్ఎస్ హయాంలో నల్గొండలో శివారు గ్రామాలను విలీనం చేసి 48 వార్డులతో స్పెషల్ గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా అప్గ్రేడ్ చేశారు. కాంగ్రెస్ సర్కార్ ఇటీవల 48 డివిజన్లతో నల్గొండను కార్పొరేషన్గా ఉన్నతీకరించింది. నల్గొండ మున్సిపాలిటీని 8సార్లు కాంగ్రెస్ గెలుచుకోగా టీడీపీ, బీజేపీ రెండేసిసార్లు, బీఆర్ఎస్ ఒకసారి దక్కించుకున్నాయి. నల్గొండ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 48 డివిజన్లు ఉండగా జనరల్ 21, జనరల్ మహిళ 13, బీసీ జనరల్ 8, బీసీ మహిళ 8, ఎస్సీ జనరల్ 4, ఎస్సీ మహిళ 3, ఎస్టీ జనరల్ కేటగిరికి ఒకటి కేటాయించారు. మొత్తం లక్షా 42 వేల 437 మంది ఓటర్లు ఉండగా మహిళలు 73 వేల 507 మంది, పురుషులు 68 వేల 874 మంది ఉన్నారు. పోలింగ్ కోసం 199 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.
48 స్థానాలు కాంగ్రెస్సే కైవసం చేసుకునేలా : నల్గొండ అంటే ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్టుల కంచుకోటగా ఉండేది. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ జెండా రెపరెపలాడుతోంది. కొత్తగా ఏర్పడిన నల్గొండ నగరపాలక సంస్థపై మూడు రంగుల జెండా ఎగురవేయాలనే పట్టుదలతో మంత్రి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి ప్రత్యేక దృష్టిసారించారు. మేయర్ పదవి జనరల్ మహిళకు రిజర్వ్ చేయడంతో 32వ డివిజన్లో నామినేషన్ వేసిన మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ బుర్రి శ్రీనివాస్రెడ్డి సతీమణి చైతన్యరెడ్డిని ముందుగానే మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు. 48 స్థానాలు కాంగ్రెస్సే కైవసం చేసుకునేలా వ్యూహాలకు కోమటిరెడ్డి పదునుపెడుతున్నారు. నామినేషన్లు వేసిన అసంతృప్తులను బుజ్జగించారు. వర్గాలుగా విడిపోతే విపక్షాలకు మేలు జరుగుతుందని సమష్టిగా పనిచేయాలని క్యాడర్కు స్పష్టంచేశారు. నల్గొండను రానున్న రోజుల్లో సూపర్ స్మార్ట్ సిటీగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తానని బల్దియా ప్రజలకు కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి భరోసా ఇస్తున్నారు.
మేయర్ పదవికి పోటీలో : నల్గొండ నగరపాలక సంస్థపై గులాబీ జెండా ఎగరవేయాలని బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎత్తుకు పైఎత్తు వేస్తున్నారు. అభ్యర్థులు ఎంపిక దగ్గర నుంచే ఆచితూచి వ్యవహరించారు. ఎన్నికల్లో కార్పొరేటర్లుగా గెలిచిన తర్వాతే మేయర్ అభ్యర్థిని ప్రకటిస్తామని మాజీ ఎమ్మెల్యే కంచర్ల భూపాల్రెడ్డి తెలిపారు. నల్గొండ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ఇంఛార్జ్గా ఎమ్మెల్సీ కోటిరెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నారు. 48వ డివిజన్కి చెందిన చకిలం అనిల్ కుమార్ సతీమణి వసంత, 17వ డివిజన్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న మాజీ చైర్మన్ సైదిరెడ్డి సతీమణి లిఖిత మేయర్ పదవికి పోటీలో ఉన్నట్లు గులాబీ నేతలు చెబుతున్నారు. కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో గట్టి పోటీ ఇవ్వడంతోపాటు మేయర్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంటామని బీఆర్ఎస్ ధీమా వ్యక్తంచేస్తోంది.
నల్గొండ కార్పొరేషన్ను కైవసం చేసుకుని సంచలనం సృష్టించాలని బీజేపీ తహతహలాడుతోంది. పట్టణ ప్రాంతంలో తమకు మంచి ఓటు బ్యాంకు ఉందని ధీమాతో ఉంది. గత మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో 7 స్థానాల్లో విజయం సాధించిన బీజేపీ బల్దియా పోరులో ఎక్కువ స్థానాలు గెలవడంపై దృష్టి పెట్టింది. అధికారికంగా మేయర్ అభ్యర్థిని ప్రకటించలేదు. అంతర్గత కుమ్ములాటలు బీజేపీని కలవరపెడుతున్నాయి. జిల్లా అధ్యక్షుడు, ముఖ్యనాయకులు మధ్య లోపించిన సమన్వయం లోపం సమస్యగా మారింది. బీజేపీ ఎన్నికల ఇంఛార్జ్ ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు మాత్రం నల్గొండలో విజయ ఢంకా మోగిస్తామంటున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నేరుగా నిధులు : నల్గొండ కార్పొరేషన్ హోదా లభించడం వల్ల పరిపాలనలో సమూల మార్పులు రానున్నాయి. మున్సిపాలిటీగా ఉన్నప్పుడు నిధుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ కావడం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నేరుగా నిధులు పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. నల్గొండ నగరాన్ని హైదరాబాద్ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు ప్రాజెక్టులను ప్రకటించింది. రూ. 700 కోట్ల వ్యయంతో నల్గొండ చుట్టూ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు.
ధర్వేశిపురం వరకు 6 వరుసల రహదారి పనులు త్వరలోనే ప్రారంభంకానున్నాయి. ఏఎమ్ఆర్పీ కాలువల లైనింగ్ పనుల కోసం ప్రభుత్వం రూ. 450 కోట్ల కేటాయించింది. ఎస్ఎల్బీసీ ప్రాజెక్టును నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేసి రైతులకు సాగునీరు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. నల్గొండ కార్పొరేషన్గా మారడంతో అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుందని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. సెంట్రల్ లైటింగ్ వ్యవస్థ, డబుల్ రోడ్ల నిర్మాణం, ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగిన బ్రహ్మంగారి గుట్ట, లతీఫ్ సాబ్ దర్గా గుట్టలను పర్యాటక కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చేయాలని కోరుతున్నారు. నల్గొండ కార్పొరేషన్ను కైవసం చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్ దూసుకెళ్తుండగా దీటుగా పోటీ ఇవ్వాలనే భావనతో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ చాపకింద నీరులా పని చేసుకుంటుపోతున్నాయి. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా ప్రజల దృష్టి ఇప్పుడూ నీలగిరి నగరపాలక సంస్థపైనే ఉంది.
