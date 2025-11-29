ఎవరికి మద్దతిద్దాం - ఎలా గెలిపించుకుందాం? - పల్లెపోరుపై ప్రధాన పార్టీల ఫోకస్
పల్లె పోరుపై ప్రధాన పార్టీల వ్యూహరచన - ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ - నామినేషన్లకు చివరిరోజు కావడంతో అభ్యర్థుల ఎంపికపై కసరత్తు చేస్తున్న పార్టీలు
Published : November 29, 2025 at 9:22 AM IST
Major Parties Focused on Panchayat Elections : రాష్ట్రంలోని పంచాయతీ ఎన్నికలను మూడు ప్రధాన పార్టీలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటున్నాయి. పేరుకే పార్టీ రహిత ఎన్నికలైనప్పటికీ మూడు ప్రధాన పార్టీలు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా తమ పట్టును నిలుపుకొనేందుకు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఆయా పార్టీల జిల్లాల అధ్యక్షులు, నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జులు సవాలుగా స్వీకరిస్తున్నారు.
మొదటి దశలో 4,236 గ్రామాల్లో నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలవడంతో అప్రమత్తమయ్యారు. నామినేషన్ల సమర్పణకు శనివారం చివరిరోజు అవడంతో అభ్యర్థుల ఎంపికపై కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఎలాంటి చిక్కులు, అసమ్మతి లేని చోట నామినేషన్లు వేయాలని ఆశావహులకు సంకేతాలిచ్చారు.
ఔననలేక-కాదనలేక పార్టీలు! : పార్టీ జెండా మోసి, తమ గెలుపు కోసం కృషి చేసిన, ఆరాటపడిన ద్వితీయ శ్రేణి నాయకుల్లో ఎవరిని కాదనాలో, ఎవరిని వద్దనాలో తెలియక ముఖ్య నేతలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ పోటీకి ఎక్కువ మంది ఉత్సాహం చూపిస్తున్న చోట ఒకరికి మద్దతిస్తే ఇంకొకరు అలకబూనుతారని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
అలాగే పోటీకి ఆర్థికంగా ఖర్చులు భరించేవారిని ఎంపిక చేస్తే పార్టీనే నమ్ముకుని ఇన్నాళ్లు కష్టపడిన తాము గుర్తుకు రాలేదా అనే ప్రశ్నలు ఎదుర్కొనే అవకాశముంది. ఒకవేళ కార్యకర్తల వైపే మొగ్గు చూపితే అక్కడ ప్రత్యర్థులు దండిగా ఖర్చు చేస్తే తాము మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థి విజయం కష్టమేమోననే సంశయం నేతలను వెంటాడుతోంది.
ఇన్ని ప్రశ్నలతో వారు ఎటూ తేల్చుకోలేక నామినేషన్ల తర్వాతే బలమైన అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్య నాయకులు నిర్ణయించుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో క్షేత్రస్థాయిలో ఏ వ్యూహంతో ప్రచారం చేస్తే ప్రజల మద్దతును కూడగట్టొచ్చనే విషయమై పార్టీల మండలాధ్యక్షుడు, ముఖ్య నాయకులతో సమాలోచన చేస్తున్నారు. మండలాల వారీగా ముఖ్య నాయకులతో రహస్య సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. మొత్తంగా పల్లె రాజకీయాల్ని మూడు పార్టీలూ ఈసారి మరింత రసవత్తరంగా మారుస్తున్నాయి.
''పంచాయతీ ఎన్నికలను ఆషామాషీగా తీసుకోవద్దు. పరిస్థితి ఏదైనా కూర్చుని మాట్లాడుకోండి. ఎట్టి పరిస్థితిల్లో మీలో మీరు కొట్లాడుకోవద్దు. ఎవరిని నిల్చోబెడితే గెలుస్తామనే విషయమై మీరే నిర్ణయం తీసుకోండి. నా గెలుపు కోసం పాటుపడిన మీరంతా నాకు ముఖ్యమే. ఏదేమైనా ఈసారి మన మద్దతుతోనే మీ ఊళ్లో సర్పంచి గెలవాలి.'' - ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో నేతలకు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే దిశానిర్దేశం
ఒక్కరే నామినేషన్ వేయండి - మన పార్టీనే గెలుస్తుంది : ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మనమే ఎక్కువ స్థానాల్లో గెలిచామంటూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే జిల్లాలో పలువురు కార్యకర్తలకు సూచనలు ఇచ్చారు. 'మన సర్పంచులకు ఊళ్లలో పట్టుంది. అందుకే కొన్నిచోట్ల సిటింగ్లను, మరికొన్నిచోట్ల కొత్త వాళ్లను పోటీలో నిలుపుదాం. అసమ్మతి సెగ లేకుండా ఒక ఊరి నుంచి ఒక్కరే నామినేషన్ వేయండి. కచ్చితంగా మన పార్టీ సహకారంతోనే ఎక్కువ మంది విజయం సాధించాలని' ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో కార్యకర్తలకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సూచించారు.
''ప్రస్తుతం పల్లెల్లో ఏవైనా పనులు జరుగుతున్నాయంటే అవి కేంద్రం చొరవతోనే. ఇన్నాళ్లూ పంచాయతీ ఎన్నికలు పెట్టకపోవడంతోనే కేంద్రం నుంచి నిధులు రాలేదన్న విషయంపై గ్రామాల్లో ప్రచారం చేయాలి. మోదీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని గ్రామాల వారీగా పక్కాగా వివరిస్తూ మనం మద్దతిచ్చే వారిని గెలిపించాలి.'' - ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో శ్రేణులకు బీజేపీ ఎంపీ దిశానిర్దేశం
