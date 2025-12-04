ETV Bharat / state

గెలిస్తే సర్పంచ్ పీఠం, ఓడితే ఇల్లు లేదా పొలం - గెలుపే లక్ష్యంగా బరిలోకి

పంచాయతీ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న ఆయా పార్టీలు - అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే క్రమంలో ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్న వైనం - డబ్బు ఖర్చుచేసే వారే ఎన్నికల బరిలో దిగేలా సమన్వయం

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 9:12 AM IST

2 Min Read
Telangana Panchayat Elections 2025 : మరికొన్ని రోజుల్లో జరగబోయే పంచాయతీ ఎన్నికలను ఆయా పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటున్నాయి. గెలుపే ప్రధాన లక్ష్యంగా నాయకులు పావులు కదుపుతున్నారు. డబ్బు ఖర్చు చేసే వారినే ఎన్నికల బరిలో దిగేలా సమన్వయం చేస్తూ ఎంపిక చేస్తున్నారు. నగదు లేదా ఇంటి స్థలం, పొలం కలిగిన వారిని ఎన్నికల క్షేత్రంలో దించడం వల్ల గెలుపు సునాయాసమని అంచనాకు వస్తున్నారు. నగదో లేదంటే ఇంటి స్థలమో చూపితేనే అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేస్తున్నట్లు కార్యకర్తల్లో విస్తృత చర్చ జరుగుతోంది.

కొన్నేళ్లుగా పార్టీలో క్రియాశీలకంగా పని చేస్తూ, గ్రామానికి సేవ చేద్దామంటే ఆర్థిక స్థోమతను అంచనా వేసి అభ్యర్థులుగా అవకాశం కల్పించే పరిస్థితులు లేవు. ముఖ్యంగా సామాజికవర్గం సమీకరణలు, ఆర్థిక బలం, ప్రజాదరణ ఉన్న వారినే అన్వేశిస్తూ చివరగా వారికే అవకాశం ఇస్తున్నారు. ఎన్నికల బరిలో ఉండాలనుకునే వారు కూడా వాటిని అంతగా లెక్క చేయడం లేదు. వస్తే సర్పంచి పదవి, పోతే ఇంటి స్థలమే కదా అని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మండల కేంద్రాల సమీపంలో స్థలాల విలువ రూ.12 నుంచి రూ.15 లక్షల ధర పలుకుతున్నాయి. అవసరం అయితే వాటిని విక్రయించి పోటీకి సిద్ధపడుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

జనరల్‌ స్థానాల్లో రూ.25 లక్షలు : గ్రామాల్లో జనరల్‌తో పాటు బీసీ సామాజిక వర్గం, ఆర్థిక స్థోమత ఆధారంగా అభ్యర్థి ఎంపికలో పోటీ ఒక్కసారిగా పెరిగింది. కొంతమంది ఎంత ఖర్చయినా పర్వాలేదు, అభ్యర్థిత్వం తనకే కట్టబెట్టాలని పట్టుబడుతున్న వారు ఉన్నారు. ఇందుకు రూ.25 లక్షలు ఖర్చు చేసేలా ‘క్యాష్‌ డౌన్‌’ చేస్తున్నట్లుగా వినికిడి. అభ్యర్థిత్వాలు ఇంకా ఖరారు కాక ముందే సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసి మద్దతు ఇవ్వాలంటూ డబ్బులు నీళ్లలా ఖర్చు పెట్టడం మొదలైంది. జిల్లా, మండల, పుర కేంద్రాలకు సమీపంలో రియల్​ ఎస్టేట్ వ్యాపారం జోరుగా ఉన్నచోట డబ్బు అంచనాలు తారుమారవుతున్నాయి. ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్ జిల్లాలో సుమారు 35 మండలాల్లో ఇళ్ల ప్లాట్లకు మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. పార్టీలు అనుకూలించినా, అనుకూలించక పోయినా వాటిని విక్రయించి తలపడాలని కొంతమంది సిద్ధపడుతున్నారు.

Telangana Panchayat Elections 2025
మహ్మద్‌ అన్వర్‌పాషా (EENADU)

గెలిపిస్తే గ్రామాభివృద్ధికి పాటుపడతా : నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లా వెల్దండ మండలం లింగారెడ్డిపల్లి గ్రామ పంచాయతీ నుంచి అధికార కాంగ్రెస్‌ మద్దతుతో సర్పంచి అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన విశ్రాంత జవాన్ మహ్మద్‌ అన్వర్‌ పాషా ప్రత్యేకంగా మేనిఫెస్టోను సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేశారు. తనను సర్పంచిగా గెలిపిస్తే తన తల్లిదండ్రులు చిన్న జహంగీర్, ఖతిజమ్మ జ్ఞాపకార్థంగా రెండెకరాల విస్తీర్ణం గల భూమిలో ఇంటి స్థలాలు ఇస్తానని, ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి సొంత డబ్బులతో ప్రహరీని నిర్మిస్తానని, గ్రామ దేవతల ఆలయాల నిర్మాణం, బొండ్రాయి పునః ప్రతిష్ఠాపన జరిగేలా చేస్తానని ఎన్నికల హామీగా ఇస్తున్నారు. దేశసేవకు 22 ఏళ్లు పని చేశానని, ప్రజాసేవకు తనకు అయిదేళ్లు అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన ఓటర్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు.

ఏదేమైనా ఎన్నికల ప్రచారానికి అభ్యర్థులు సోషల్ మీడియాను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. తాము గెలిస్తే చేయబోయే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వాట్సాప్​, ఫేస్​బుక్​ అకౌంట్ల ద్వారా పోస్టు చేస్తున్నారు. అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతికతను వినియోగించుకుంటూ పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు.

