పురపోరులో జోరుగా పార్టీల ప్రచార హోరు - ఓటర్లకు ముందస్తుగానే నగదు పంపిణీ
ప్రచారంపై దృష్టి సారించిన ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు - పురపాలక పరిధిలో జోరుగా ప్రచారం - ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు హామీలు, తాయిలాలు - పలుచోట్ల నగదు పంపిణీ కూడా షురూ
Published : February 5, 2026 at 9:50 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ఘట్టం ముగిసింది. ప్రస్తుతం ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థుల ప్రచారంపై దృష్టి సారించారు. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని 19 మున్సిపాలిటీలలో కాంగ్రెస్, బీఆర్స్, బీజేపి అభ్యర్థులు ప్రచారం కోసం ముఖ్య నేతలను ఆహ్వానించి బహిరంగ సభలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇంటింటి ప్రచారం చేపట్టడంతో పాటు అంతర్గతంగా కుల సంఘాలు, మహిళా, యువజన సంఘాలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ మద్దతు ప్రకటించాలని కోరుతున్నారు. తమ పార్టీలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, నేతలు చేసిన సేవలతో పాటు తాము వార్డుల అభివృద్ధికి చేపట్టనున్న కార్యాచరణ ప్రణాళికలను వివరిస్తూ ఓటర్లు ఆశీర్వదించాలని అడుగుతున్నారు.
ఆశీర్వదించాలని బహుమతులు : ప్రధాన పార్టీలతో పాటు అభ్యర్థులు మున్సిపల్ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకొని ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్నికల సంఘం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, అభ్యర్థులు ముందస్తుగానే డబ్బుల పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టారు. జిన్నారం పురపాలిక పరిధిలోని ఒక వార్డులో ప్రధాన పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి ఇంటికి రూ.లక్ష చొప్పున వార్డులో మొత్తం 150 కుటుంబాలకు రూ.కోటిన్నర పంపిణీ చేస్తానని పేర్కొంటూ ఓటర్లను ఆశీర్వదించాలని కోరుతున్నట్లు విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్లో ఓ పార్టీ అభ్యర్థి ఇంటింటికీ చీరలు పంపిణీ చేస్తూ పోలింగ్ ముందు రోజు నగదు అందిస్తానని పేర్కొంటున్నారు. తూప్రాన్లోని రెండు వార్డుల్లో అభ్యర్థులు ముందస్తుగానే ఓటుకు ఇంతని చెబుతూ డబ్బు పంపిణీ చేపట్టినట్లు స్థానికంగా ప్రచారం సాగుతోంది.
ప్రచారంలో నేతల హడావుడి :
- మున్సిపాలిటి ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి లోక్సభ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జులుగా నియమితులైన మంత్రులను ఆదేశించారు.
- జహీరాబాద్ పార్లమెంటు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి అజారుద్దీన్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులతో సమావేశం నిర్వహించి ప్రచారం సందర్భంగా చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై దిశానిర్దేశం చేశారు.
- మెదక్ పార్లమెంటు ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్న మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి మెదక్, నర్సాపూర్ బల్దియాల్లో సుడిగాలి పర్యటన చేశారు.
- బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థుల తరఫున మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు జిన్నారం, మెదక్, గుమ్మడిదల, నర్సాపూర్ పురపాలికల్లో ప్రచారం నిర్వహించి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టారు. ఎన్నికలు ముగిసే వరకు ఉమ్మడి జిల్లాలోనే మకాం వేసేలా ప్రచార షెడ్యూల్ను రూపొందించుకున్నారు.
- హుస్నాబాద్లో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, మాజీ ఎమ్మెల్యే సతీష్కుమార్ ఇంటింటి ప్రచారం చేపట్టేందుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.
- బీజేపి అభ్యర్థుల తరఫున మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్రావు, ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డి ప్రచారం చేపట్టారు. బీజేపి జిల్లా అభ్యక్షురాలు గోదావరి సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు.
- మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రచార వేడి రాజుకుంది. బీఫారాలు దక్కించుకున్న అభ్యర్థులు ఇంటింటి ప్రచారాలు జోరుగా సాగిస్తున్నారు. పుర పీఠాలు కైవసం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా ప్రధాన పార్టీల నేతలు వచ్చే మూడు, నాలుగు రోజులు ర్యాలీలు, సభల్లో పాల్గొననున్నారు.
పథకాలే అస్త్రంగా : ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలే కాంగ్రెస్ ప్రధాన ప్రచారాస్త్రాలుగా మారాయి. ఇటీవల నగర, పురపాలికలకు నిధులొచ్చాయని, వాటితో మౌలిక వసతులు కల్పిస్తున్నామని డివిజన్లు, వార్డుల్లో అభ్యర్థులు వివరిస్తున్నారు. గెలిపిస్తే అభివృద్ధి మరింత పుంజుకుంటుందని హామీ ఇస్తున్నారు.
వైఫల్యాలపై ఎక్కుపెట్టి : 6 గ్యారెంటీల అమలులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని బీఆర్ఎస్ ప్రచారం ఎక్కుపెడుతోంది. గత పాలనలో చేసిన అభివృద్ధిని చెబుతూ ప్రజల ఆదరణతో గెలవాలని ఆ పార్టీ చూస్తోంది. ఇప్పుడు నిరుద్యోగం ప్రబలిందని, ప్రాజెక్టులు ముందుకు సాగడం లేదని చెబుతున్నారు. పుర ఛైర్మన్, నగర మేయర్ పీఠాలే లక్ష్యంగా నేతలు వ్యూహ్యాలు రచిస్తున్నారు.
నిధులే కేంద్రంగా బీజేపీ ప్రచారం : నగరాలు, పట్టణాలకు 16వ ఆర్థిక సంఘం నిధులను కేంద్రమే విడుదల చేస్తోందని బీజేపీ ఓటర్లకు వివరిస్తోంది. అమృత్, రూర్బన్తో పాటు ఇతర సంక్షేమ పథకాలతో కలిగే ప్రయోజనాలను నేతలు ప్రస్తావిస్తున్నారు. మన ఇందూరు - మన మేయర్ అనే నినాదంతో నగరపాలికలో ప్రచారాలు ముందుకు సాగుతున్నారు.
నల్గొండ కార్పొరేషన్లో ప్రధాన పార్టీల హోరాహోరీ - మేయర్ దక్కించుకోవడంపైనే దృష్టి
గ్రేటర్ చుట్టుపక్కల పట్టు కోసం పోరు - అసెంబ్లీ ఎన్నికలను తలపించే విధంగా అభ్యర్థుల ప్రచారం