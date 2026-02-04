గ్రేటర్ చుట్టుపక్కల పట్టు కోసం పోరు - అసెంబ్లీ ఎన్నికలను తలపించే విధంగా అభ్యర్థుల ప్రచారం
జీహెచ్ఎంసీ శివారు మున్సిపల్ ఎన్నికలపై పార్టీల దృష్టి - గెలుపే లక్ష్యంగా నేతల వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలు - మూడు జిల్లాల పరిధిలో మొత్తం 11 మున్సిపాలిటీలు ఎన్నికలు
Published : February 4, 2026 at 10:43 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : హైదరాబాద్ నగర శివారు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పాగా వేసేందుకు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు వ్యూహప్రతివ్యూహాలు పన్నుతున్నాయి. ఈ కార్పొరేషన్లలో విజయావకాశాలు జీహెచ్ఎంసీపై పరోక్ష ప్రభావం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 11న మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో శివారులో ఎన్నికల ప్రచారం జోరందుకుంది. ఆయా పార్టీల ఇన్ఛార్జులు, ఎమ్మెల్యేలు, జిల్లా అధ్యక్షులపై నగరాల్లో గెలుపు బాధ్యతల భారం మోపారు. ముఖ్యంగా శివారు పట్టణాల్లో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, బీజేపీల మధ్య పోటీ రసవత్తరంగా సాగనుంది. సాధారణ ఎన్నికలను తలపించే విధంగా అభ్యర్థులు ప్రచారం ప్రారంభించారు. మూడు జిల్లాల పరిధిలో మొత్తం 11 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.
ఎమ్మెల్యేలదే బాధ్యత :
- కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయా నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేలకు, ఇంఛార్జి మంత్రికి బాధ్యతలు అప్పగించింది. రంగారెడ్డి జిల్లా ఇంఛార్జి మంత్రి శ్రీధర్బాబు మున్సిపాలిటీల బాధ్యత తీసుకున్నారు. మరోవైపు శివారు ప్రాంతాల్లో జెండా ఎగురవేసి కాంగ్రెస్కు చెక్ పెట్టాలని బీఆర్ఎస్ సైతం గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. బీజేపీ పట్టు నిలుపుకొనేందుకు పలు ప్రాంతాల్లో ఢీకొడుతోంది.
- ఆమన్గల్లో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ మధ్య ముక్కోణపు పోటీ ఉంది. ఎమ్మెల్యే కసిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి (కాంగ్రెస్), మాజీ ఎమ్మెల్యే జైపాల్యాదవ్ (బీఆర్ఎస్), బీజేపీ సీనియర్ నేత ఆచారికి ఈ ఎన్నికలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా మారాయి. అలాగే జనరల్ కేటగిరి కావడంతో పలువురు పీఠంపై కన్నేశారు.
- చేవెళ్ల, శంకర్పల్లి మున్సిపాలిటీలు జనరల్ కేటగిరి కింద ఉన్నాయి. మొయినాబాద్ ఎస్సీ జనరల్కు రిజర్వు అయింది. బీఆర్ఎస్ తరఫున ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. కాంగ్రెస్ తరఫున మంత్రి శ్రీధర్బాబు, బీజేపీ నుంచి ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్రెడ్డి వ్యూహాలు రూపొందిస్తున్నారు.
- గతంలో ఇబ్రహీంపట్నంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ చెరోసారి గెలుపొందాయి. ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్రెడ్డి తమ పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం వారు శాయశక్తులా కృషి చేస్తున్నారు.
- షాద్నగర్ మున్సిపాలిటీని బీసీలకు కేటాయించారు. ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్, మంత్రి శ్రీధర్బాబు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ తరఫున మాజీ ఎమ్మెల్యే అంజయ్యయాదవ్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
- పటాన్చెరు నియోజకవర్గం ఇస్నాపూర్ జనరల్ మహిళకు, ఇంద్రేశం ఎస్సీ మహిళకు రిజర్వు అయింది. ఎమ్మెల్యే మహిపాల్రెడ్డి బహిరంగంగా రాకున్నా సోదరుడు బీఆర్ఎస్ తరఫున తిరుగుతున్నారు. కాంగ్రెస్ తరఫున కాటా శ్రీనివాస్గౌడ్ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు.
- మేడ్చల్ నియోజకవర్గం అలియాబాద్ జనరల్ మహిళకు, మూడు చింతలపల్లి ఎస్సీ మహిళకు, ఎల్లంపేట్ ఎస్టీ మహిళకు కేటాయించారు. కాంగ్రెస్ తరఫున జిల్లా అధ్యక్షుడు వజ్రేష్యాదవ్, బీఆర్ఎస్ తరఫున ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి వ్యూహాలు రూపొందిస్తున్నారు.
కాంగ్రెస్ : ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ అన్ని కార్పొరేషన్లు, అత్యధిక పురపాలక సంఘాలను దక్కించుకోవడానికి పలు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. లోక్సభ నియోజకవర్గాల వారీగా మంత్రులకు ఇన్ఛార్జి బాధ్యతలు అప్పగించింది. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రాకముందు నుంచే మంత్రులతో పాటు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ నగరపాలక, పురపాలక సంస్థల్లో వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు. మంత్రులకు ఇప్పటికే దిశానిర్దేశం చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఇన్ఛార్జి మంత్రుల పనితీరుకు ఈ ఎన్నికలు నిదర్శనంగా ఉంటాయని తెలిపింది. అంతేకాకుండా తమ నియోజకవర్గాల్లోని నగరపాలక, పురపాలక సంఘాలతో పాటు ఇన్ఛార్జులుగా ఉన్న చోట గెలిపించుకోవడానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారానికి ఏర్పాట్లు చేసుకొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఎన్నికల జరిగే నగరపాలక, పురపాలక సంస్థల్లో కాకుండా సమీపంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 5 రోజులపాటు రోజుకో సభలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
బీఆర్ఎస్ ప్రచారం : రెండేళ్లలో కాంగ్రెస్ అన్ని రంగాల్లో విఫలమైందని, కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి ఏమీ చేయలేదని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు బీఆర్ఎస్ వ్యూహరచన చేసింది. గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలు ఏమీ నెరవేర్చలేదని బాకీ కార్డు పేరుతో ఇంటింటికి ప్రచారం చేయాలని నిర్ణయించింది. నగరపాలక, పురపాలక సంఘాల వారీగా నియమించిన ఇన్ఛార్జులు, జిల్లా అధ్యక్షులు, ఎమ్మెల్యేలు ప్రచారంలో ముమ్మరంగా పాల్గొననున్నారు. కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్, శాసనసభలో పార్టీ ఉప నాయకుడు హరీశ్రావు వ్యూహ రచనతో పాటు ఎన్నికల బాధ్యులుగా ఉన్న వారికి దిశా నిర్దేశం చేయడం ద్వారా ఎక్కువ స్థానాలు దక్కించుకోవాలనే ప్రయత్నాల్లో పార్టీ ఉంది.
