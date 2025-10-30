వరద ఉద్ధృతితో కొట్టుకువచ్చిన మూడు పడవలు - సంగం బ్యారేజికి తప్పిన ముప్పు
వరద ఉద్ధృతికి తెగిపోయిన తాళ్లు - యంత్రాంగం అప్రమత్తతతో తప్పిన ప్రమాదం
Published : October 30, 2025 at 10:56 AM IST
Major Mishap Averted at Sangam Barrage: శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా సంగం పెన్నా నది బ్యారేజి వద్ద భారీ ప్రమాదం తప్పింది. ఇసుక సేకరణకు ఉపయోగించే మూడు పడవలు వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకువచ్చి బ్యారేజి వైపు దూసుకువెళ్లాయి. అయితే వాటిని యంత్రాంగం సమయానికి గుర్తించి నియంత్రించడం వల్ల పెద్ద నష్టం తప్పింది.
బీరాపేరు, బొగ్గేరు వాగుల నుంచి నీటి ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరగడంతో బుధవారం వేకువజామున మూడు గంటల సమయంలో ఆనకట్ట వద్ద నీటిమట్టం 11 అడుగులకు చేరింది. వరద ఉద్ధృతికి వంతెన రైలింగుకు కట్టేసిన పడవల తాళ్లు తెగిపోయాయి. దీంతో ఆ పడవలు ఆనకట్ట వైపు వేగంగా కొట్టుకువచ్చాయి.
వాటిలో ఒక పడవను ఇసుక రేవు ప్రాంతానికి, మరొకదాన్ని కనిగిరి జలాశయం ప్రధాన రెగ్యులేటర్ వద్దకు చేర్చగలిగారు. మరో పడవ మాత్రం బ్యారేజి ఎగువన సుమారు 400 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న పాత ఆనకట్ట క్రెస్ట్ వద్ద నిలిచిపోయింది. వరద ఉద్ధృతి కారణంగా ఆ పడవను అక్కడి నుంచి తొలగించడం సాధ్యం కాలేదు. తాళ్లతో కట్టి కదలకుండా ఉంచే ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ అవి ఫలించలేదు.
జిల్లా కలెక్టర్ హిమాంశు శుక్లా, ఎస్పీ అజిత వేజెండ్లతో పాటు ఇతర అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని పర్యవేక్షించారు. ఇరుక్కుపోయిన పడవను తొలగించేందుకు అధికారులు పొద్దుపోయే వరకు ప్రయత్నించినా ఫలితం రాలేదు. కొట్టుకువచ్చిన పడవలను నియంత్రించకపోతే బ్యారేజి వద్ద భారీ విధ్వంసం జరిగి ఉండేది.
అదే విధంగా సంగం పెన్నా నదిలో ఇరుక్కున్న బోటును తీసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. నదిలో ఇరుక్కున్న బోటును అధికారులు డ్రోన్ వీడియోలో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. బోటు బరువు 35 టన్నులు ఉండడంతో బయటికి తరలించేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బోటును బయటికి తీసేందుకు ఆర్డీవో పావని గజ ఈతగాళ్లను రప్పించారు. దిగువన పెన్నా వారధి గేట్లు ఉండడంతో ప్రమాదం పొంచి ఉంది.
సోమశిల జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద: మరోవైపు నెల్లూరు జిల్లా సోమశిల జలాశయానికి వరద కొనసాగుతోంది. ఎగువ నుంచి సోమశిల జలాశయానికి ఇన్ఫ్లో 70,000 క్యూసెక్కులు వస్తోంది. దీంతో సోమశిల జలాశయం నుంచి దిగువకు 31 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. జలాశయం పూర్తి నీటినిల్వ 77.9 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుత నీటినిల్వ 71 టీఎంసీలుగా ఉంది.
కృష్ణా ఉప నదుల్లో భారీగా వరద ప్రవాహం: కృష్ణా నది ఉప నదుల్లో భారీగా వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. ఎగువ ప్రాంతంలో వర్షాలకు కృష్ణా నది ఉప నదుల్లోకి వరద చేరుతోంది. ప్రకాశం బ్యారేజీకి 2.70 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం వస్తోంది. దీంతో బ్యారేజీలోని 69 గేట్లను 8 అడుగుల మేర ఎత్తి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రకాశం బ్యారేజీకి ఇన్ఫ్లో నేడు 6 లక్షల క్యూసెక్కులు దాటే అవకాశం ఉంది.
వరద వేగంగా పెరుగుతున్న దృష్ట్యా అప్రమత్తమైన జలవనరుల శాఖ సంబంధిత అన్ని విభాగాలు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అవసరమైన భద్రతా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జలవనరుల శాఖ అభ్యర్థించింది. ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తుండటంతో, కొల్లూరు, భట్టిప్రోలు మండలాల్లోని లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తం అయ్యారు.
గుంటూరు జిల్లా కాకుమాను మండలం కొండపాటూరు వద్ద నల్లమడ వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. కట్టలు ఎత్తు తక్కువగా ఉన్నచోట పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో కొండపాటూరులో వరద నీరు పొలాలను ముంచెత్తింది. అదే విధంగా అప్పాపురం గ్రామాన్ని వరద నీరు చుట్టుముట్టింది. వరద పెరిగితే కట్టలు తెగే ప్రమాదం ఉందని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద: పల్నాడు జిల్లా పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు ఎగువ నుంచి భారీగా వరద చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తి 4.90 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
గుండ్లకమ్మ జలాశయానికి తగ్గని వరద: ప్రకాశం జిల్లా మద్దిపాడు మండల పరిధిలోని గుండ్లకమ్మ జలాశయానికి వరద ప్రవాహం తగ్గలేదు. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి గుండ్లకమ్మకు 1,26,000 క్యూసెక్కుల వరద కొనసాగుతోంది. గుండ్లకమ్మ నుంచి 14 గేట్ల ద్వారా లక్షా 30 వేల క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.గుండ్లకమ్మ దిగువన ఉన్న పరివాహక ప్రాంతాలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. గుండ్లకమ్మ నది ప్రవాహం తగ్గకపోవడంతో ఒంగోలు-చీరాల మధ్య రాకపోకలు నిలిపివేశారు.
