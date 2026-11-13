303 ఒప్పందాలు, రూ.9.89 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు - ఘనంగా ముగిసిన సీఐఐ సదస్సు
Investments for AP at CII Summit: విశాఖ సీఐఐ సదస్సులో మొత్తం రూ.9.89 లక్షల కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులకు ఎంవోయూలు కుదిరాయని సీఎం ప్రకటించారు. వీటి ద్వారా 3.48లక్షల ఉద్యోగావకాశాలు లభించనున్నట్లు వెల్లడించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:37 PM IST
విశాఖ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో రెండు రోజుల్లో మొత్తం 9 లక్షల 89వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన పెట్టుబడులకు ఎంవోయూలు కుదిరాయని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. వీటి ద్వారా 3లక్షల 48 వేల 309 ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నట్లు వెల్లడించారు. 2024 జూన్ నుంచి మొత్తం ఎంవోయూల విలువ 32.49 లక్షల కోట్లకు చేరిందన్న ఆయన దేశ చరిత్రలోనే ఇది రికార్డు అని పేర్కొన్నారు. కాగా ముగింపు సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, కేంద్రమంత్రులు ప్రహ్లాద్ జోషి, రామ్మోహన్ నాయుడు, పలువురు రాష్ట్ర మంత్రులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎంవోయూల వివరాలను చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
విశాఖ పెట్టుబడుల సదస్సు ద్వారా రాష్ట్రానికి రూ.9.02 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులతో పాటు 2 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ప్రాంతీయ సదస్సులు, ప్రధాన సమ్మిట్ కలిపి మొత్తం 303 ఒప్పందాలు కుదిరాయని తెలిపారు. వీటి ద్వారా రూ.9.89 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 3.48 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని వెల్లడించారు. 2024 జూన్ నుంచి ఇప్పటివరకు రాష్ట్రానికి వచ్చిన మొత్తం పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు రూ.32.49 లక్షల కోట్లకు చేరాయని వివరించారు. వీటిలో 526 ప్రాజెక్టులకు భూమి, ప్రోత్సాహకాల ఆమోదం ఇచ్చామని రూ.17.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులతో 12.9 లక్షల ఉద్యోగాలకు అవకాశం ఏర్పడిందన్నారు.
మరో 303 ప్రాజెక్టులు నిర్మాణ దశకు చేరుకున్నాయని వీటి ద్వారా రూ.7.30 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 7.7 లక్షల ఉద్యోగాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయని సీఎం తెలిపారు. పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు 5 దేశాలు, దేశంలోని 6 నగరాల్లో 11 రోడ్షోలు నిర్వహించామని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రంలోని ప్రాంతీయ ప్రత్యేకతలకు అనుగుణంగా ఏఐ, డేటా సెంటర్లు, క్వాంటమ్, రక్షణ, ఎలక్ట్రానిక్స్, సముద్రాధారిత పరిశ్రమలపై దృష్టి సారించామన్నారు. కియా సంస్థ పెనుకొండ ప్లాంటు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మరో 2 లక్షల వాహనాలకు పెంచేందుకు రూ.18,878 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుందని, దీనివల్ల 12 వేల ఉద్యోగాలు కలగనున్నాయని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
ఎంఓయూల అమలుపై పూర్తి పారదర్శకత : పెట్టుబడుల ఒప్పందాలు కాగితాలకే పరిమితం కాకుండా ఎంతవరకు కార్యరూపం దాల్చాయో ఏటా ఆడిట్ రిపోర్టు ద్వారా వెల్లడిస్తామని సీఎం ప్రకటించారు. ఎంఓయూల అమలుపై పూర్తి పారదర్శకత పాటిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఎంఎస్ఎంఈలను భారీ పరిశ్రమలకు అనుసంధానించి చిన్న పరిశ్రమలకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తామని తెలిపారు. వ్యవసాయమే తమకు ప్రాధాన్యమని, అగ్రి ప్రాసెసింగ్ రంగాన్ని పెద్దఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నామని చెప్పారు. రైతులకు మరింత మేలు చేసేందుకు ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడించారు. వ్యవసాయాన్ని మరిచిపోవడం అంటే మన సంస్కృతిని నిర్లక్ష్యం చేయడమేనని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. మొండలేజ్ సంస్థతో కలిసి కోకో మిషన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, అరకు కాఫీ ఉత్పత్తి పెంపుతో పాటు అంతర్జాతీయంగా దాని బ్రాండ్ను ప్రమోట్ చేసేందుకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నామని వివరించారు.
గతంలో ఎంఓయూలు పేపర్లకే పరిమితమయ్యేవని, ఇప్పుడు ప్రతి ఒప్పందాన్ని ట్రాక్ చేస్తూ పెట్టుబడులు వాస్తవరూపం దాల్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. గత రెండేళ్లలో ప్రభుత్వ విధానాలతో పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో గణనీయమైన మార్పు వచ్చిందని, 25 సెక్టోరల్ పార్కులు ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడించారు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నుంచి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామని, సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్తోనే ప్రక్రియ ప్రారంభించేలా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చామని చెప్పారు. పెట్టుబడిదారులకు రక్షణ కల్పించేందుకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకొస్తున్నామని, కేంద్రం ఆమోదానికి పంపుతామని తెలిపారు. ఎస్క్రో ఖాతా విధానం కూడా అమల్లోకి వచ్చిందన్నారు. అంతరిక్షం నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి, ఉపగ్రహాల్లో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుపైనా అధ్యయనాలు జరుగుతున్నాయని టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఎగతాళి చేయకుండా నేర్చుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు.
ప్రతి జిల్లాకి సాగునీరు : రోడ్డు, రైలు, విమాన, జల మార్గాల అనుసంధానాన్ని పెంచి లాజిస్టిక్స్ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని సీఎం అన్నారు. పోలవరం నిర్మాణం, నదుల అనుసంధానం, రూ.35 వేల కోట్లతో 36 సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పూర్తి ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలని చెప్పారు. ప్రతి జిల్లాలోని ప్రతి ప్రాంతానికి సాగునీరు అందేలా కార్యాచరణ రూపొందించామన్నారు. స్కిల్ సెన్సస్ ద్వారా యువతలోని నైపుణ్యాలను గుర్తించి పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా శిక్షణ ఇస్తామని తెలిపారు. యూనివర్సిటీల నుంచి ఐటీఐలు, పాలిటెక్నిక్ల వరకు అనుసంధానిస్తామని చెప్పారు. ఎంఎస్ఎంఈలకు రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ద్వారా ప్రోత్సాహం అందిస్తామని, కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు. డ్వాక్రా ఉత్పత్తులకు స్వయం బ్రాండ్ తీసుకొచ్చామని, భూములు తీసుకుని పరిశ్రమలు స్థాపించని సంస్థలపై నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
అమరావతిని క్వాంటం కంప్యూటర్ల తయారీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్ది, ఇక్కడ తయారైన కంప్యూటర్లను విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి తీసుకెళ్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. క్వాంటం కంప్యూటర్ల తయారీకి ప్రభుత్వం పూర్తి ప్రోత్సాహం అందిస్తోందని త్వరలోనే మేడిన్ అమరావతి క్వాంటం కంప్యూటర్లు ప్రపంచ మార్కెట్లోకి వెళ్లనున్నాయని తెలిపారు. విశాఖకు వచ్చే ప్రతిఒక్కరూ సంతృప్తి చెందుతున్నారని, మహిళల భద్రతలో నగరం అగ్రస్థానంలో ఉందని చెప్పారు. ఐటీ, పర్యాటక రంగాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేకంగా కృషి చేస్తున్నామని, విశాఖ నుంచి వివిధ దేశాలకు సబ్సీ కేబుళ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. వచ్చే భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరయ్యే ప్రతినిధులను అరకు లోయకు తీసుకెళ్తామని తెలిపారు.
విశాఖకు పెట్టుబడుల వెల్లువ - లోకేశ్ సమక్షంలో రూ.లక్ష కోట్లకు పైగా ఒప్పందాలు
ఏపీ అభివృద్ధిలో పోర్టులే ప్రముఖ పాత్ర - రాష్ట్రాలను కలిపేందుకు అనేక కారిడార్లు: నితిన్ గడ్కరీ