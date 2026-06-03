"నాన్న ఇచ్చిన సొమ్ముతో వ్యాపారం చేశా" - ప్లేటు ఫిరాయించిన నిందితుడు
విజయవాడ యాక్సిస్ బ్యాంకులో మోసం కేసు - షేర్లు, రియల్ ఎస్టేట్లో లాభాలు వచ్చాయని మాట మార్చిన నిందితుడు పవన్కుమార్ - ఎక్కడా మోసానికి పాల్పడలేదని చివరి రోజు కస్టడీలో నిందితుడు బుకాయించినట్లు సమాచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 10:00 AM IST
Major Fraud at Axis Bank Cheating Case Updates in Vijayawada : యాక్సిస్ బ్యాంకులో మోసం కేసులో నిందితుడు ప్లేటు ఫిరాయించాడు. "బ్యాంకును మోసం చేసి రుణాలు తీసుకుని ఎగ్గొట్టలేదు. ఈ వ్యవహారరంతో నాకు సంబంధం లేదు" చివరి రోజు కస్టడీలో నిందితుడు పవన్ కుమార్ వెల్లడించినట్లు తెలిసింది. రెండు రోజుల కస్టడీలో భాగంగా మంగళవారం సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు సుదర్ఘీంగా విచారించారు. కస్టడీ ముగియడంతో నేడు(బుధవారం) ఉదయం కోర్టులో న్యాయాధికారి ఎదుట హాజరుపరచనున్నారు.
అనవసరంగా ఇరికించారని: నిందితుడి పేరున ఉన్న పలు ఆస్తులకు సంబంధించిన పత్రాలను అతని ముందుంచి ఇంకా ఏమైనా ఆస్తులు కొనుగోలు చేశారా? అని ప్రశ్నించగా లేవని సమాధానమిచ్చాడు. తక్కువ విస్తీర్ణంతో కూడిన భూమిని కొన్నా తన పేరిటే రిజిస్టర్ చేస్తానని విచారణలో చెప్పాడు. ప్రతి ఆస్తి కొనుగోలుకు ఒక్కో రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ను నిందితుడు సంప్రదించేవాడు. మరో కొనుగోలుకు ఇంకొకరి వద్దకు వెళ్లేవాడు. ఒక్కరి వద్దకు రెండో సారి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునేవాడని దర్యాప్తులో తేలింది. తనను కేసులో అనవసరంగా ఇరికించారనీ, ఎక్కడా మోసానికి పాల్పడలేదని చివరిరోజు కస్టడీలో నిందితుడు బుకాయించినట్లు సమాచారం.
నాన్న ఇచ్చిన డబ్బుతో వ్యాపారం చేశా: నీకు రూ. కోట్లలో డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని, ఆదాయ వనరులు ఏంటని పోలీసులు పవన్కుమార్ను ప్రశ్నించారు. తన తండ్రి రూ.50 లక్షలు డబ్బు ఇచ్చారనీ, ఆ సొమ్ముతోనే వ్యాపారం చేసినట్లు విచారణలో నిందితుడు పవన్ కుమార్ చెప్పాడు. ఆ డబ్బుతోనే పలు షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టాననీ, వచ్చిన లాభాలతో భూములు కొనుగోలు చేసినట్లు వెల్లడించాడు.
కూలీలు, ఈ-సేవా సెంటర్కు వివిధ పనుల నిమిత్తం వచ్చిన దరఖాస్తుదారుల నుంచి పాన్, ఆధార్, ఓటరు గుర్తింపు కార్డుల నకళ్లును తీసుకుని వాటిలోని ఫొటోలను మార్చి, నిందితుడు యాక్సిస్ బ్యాంకులో ఖాతాలు తెరిపించాడు. ఈ మేరకు పోలీసులు ఆధారాలను నిందితుడి ముందు పెట్టి ప్రశ్నలు సంధించారు.
గతంలోనూ ఇదే తరహా మోసం: 2020లో భవానీపురం హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు శాఖలోనూ నకిలీ పత్రాలతో పలు ఖాతాలు తెరిపించాడు. కొన్నాళ్లు వాటిలో క్రమం తప్పకుండా నగదు జమ చేసి బ్యాంకును నమ్మించాడు. దీని ఆధారంగా రూ.50 లక్షలు రుణాలు తీసుకొని మూడు, నాలుగు వాయిదాలు కట్టాడు. ఆ తర్వాత ఎగ్గొట్టాడు. బ్యాంకు ఫిర్యాదుతో అప్పట్లో భవానీపురం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే ఆధారాలు లేకపోవడంతో విచారణ ముందుకు సాగలేదు. ఈ వ్యవహారం పైనా కస్టడీలో పోలీసులు స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నారు.
బ్యాంకు నుంచి కాజేసిన రుణాల సొమ్ము: విజయవాడ నగరంలోని మూడు యాక్సిస్ బ్యాంకు శాఖల్లో నకిలీ పత్రాలతో 26 ఖాతాలు తెరిచి, రూ.5.28 కోట్ల రుణాలు పొంది ఎగ్గొట్టిన నిందితుడు నీలం పవన్కుమార్ ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నాడు. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు అతడిని రెండు రోజుల కస్టడీకి తీసుకుని విచారించారు. కస్టడీలో భాగంగా తొలిరోజు నిందితుడిని జైలు నుంచి తీసుకువచ్చి విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.
అనంతరం నిందితుడిని కస్టడీలో విచారించారు. నిందితుడిని కృష్ణా జిల్లాలోని స్వగ్రామమైన గూడూరుకు తరలించి, ఇంట్లో సోదాలు చేశారు. అయితే, గతంలోనే స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల డాక్యుమెంట్లు మినహా, ఈ సోదాల్లో అదనంగా ఏమీ దొరకలేదు.
బ్యాంకు నుంచి కాజేసిన రుణాల సొమ్మును నిందితుడు రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెట్టినట్లు విచారణలో స్పష్టమైంది. తాను స్టాక్ మార్కెట్లో భారీగా లాభాలు గడించానని స్థానికులను నమ్మించి, గూడూరులో పెద్ద ఎత్తున పొలాలు, స్థలాలు కొనుగోలు చేసినట్లు పవన్కుమార్ అంగీకరించాడు. వీటితో పాటు పెదపులిపాక, తాడిగడప ప్రాంతాలలోనూ ఫ్లాట్లు, ఓపెన్ ప్లాట్లను కొన్నాడు. ఇతరులను నమ్మలేక, చిన్న చిన్న స్థలాలను సైతం సొంత పేరుతోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నట్లు విచారణలో వెల్లడించాడు.
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