అనకాపల్లి జిల్లాలో అగ్నిప్రమాదం - అరబిందో ఫార్మాలో మంటలు
అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫార్మాసిటీలోని అరబిందో ఫార్మా పరిశ్రమలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 11:40 AM IST
Aurobindo Pharma Fire : అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫార్మాసిటీలోని అరబిందో ఫార్మా పరిశ్రమలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. యూనిట్-15 ప్రొడక్షన్ బ్లాక్లో ఉదయం అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటన వివరాలు బయటకు రాకుండా యాజమాన్యం ప్రయత్నిస్తోందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. వివరాలు వెల్లడించడానికి యాజమాన్యం కూడా నిరాకరించడం అనుమానాలకు తావిస్తోందని స్థానికులు అంటున్నారు. అధికారులు కూడా సమాచారం అందించకపోవడం వారి నిర్లక్ష్య వైఖరిని తెలియజేస్తోందంటున్నారు.
గోప్యత పాటిస్తున్న యాజమాన్యం : ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసు, రెవెన్యూ, ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్స్పెక్టర్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు తదితర అధికారులకు యాజమాన్యం సమాచారం అందించాల్సి ఉంటుంది. అయినా ఈ అగ్నిప్రమాదం పట్ల యాజమాన్యం గోప్యత పాటించడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఈ ఘటనపై సీఐటీయూ నాయకులు గణిత సత్యనారాయణ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అగ్నిమాపక శాఖ, సంబంధిత అధికారులు అధికారికంగా స్పందించి వాస్తవాలను వెల్లడించకుండా గోప్యత పాటించడం ఏమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు.
హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి : సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఎంతో శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎటువంటి గాయాలు కాకపోవడంతో, యాజమాన్యం, అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ లేదా రసాయన చర్య కారణంగా ఈ అగ్నిప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు గల కారణాన్ని తెలుసుకునేందుకు అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.
పరిస్థితిపై ఆరా తీసిన హోంమంత్రి : అరబిందో ఫ్యాక్టరీలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంపై హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పందించారు. ఆమె అనకాపల్లి జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలతో ఫోన్లో మాట్లాడి, ప్రమాదానికి గల కారణాలు ప్రస్తుత పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. ఈ సందర్భంగా, ఫ్యాక్టరీ వద్ద సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మరోవైపు పరవాడ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫార్మాసిటీలో శ్రీసాయి చందన ఏపీఐ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ ఫార్మా కంపెనీలో ఇటీవల జరిగిన భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించిన కొన్ని నెలలకే మరో ప్రమాదం జరగడంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
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