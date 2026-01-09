ETV Bharat / state

తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల హేతుబద్ధీకరణ - ఇక నుంచి ప్రతి 30 మంది పిల్లలకు ఒక టీచర్‌

తొలి విడ‌త‌లో పూర్తయ్యే పాఠశాలల్లో బాలికలకు అధిక ప్రాధాన్యత - భవిష్యత్ అవ‌స‌రాల‌కు త‌గిన‌ట్లు సిల‌బ‌స్ మార్పులు - 'పీఎం కుసుమ్‌' పేరుతో యంగ్‌ ఇండియా రెసిడెన్షియల్‌ పాఠశాలల్లో సోలార్ కిచెన్లు

New Developments In Telangana Government Schools
New Developments In Telangana Government Schools (eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 9, 2026 at 8:42 AM IST

3 Min Read
Govt Teachers Rationalization in Telangana : రాష్ట్రంలో పదేళ్ల తర్వాత ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల హేతుబద్ధీకరణకు సర్కార్‌ పచ్చజెండా ఊపింది. రాష్ట్రంలో ఎంతో మంది మిగులు టీచర్లు ఉన్నందున వారిని వివిధ అవసరాలకు సమర్థంగా వాడుకోవాలని సీఎం సూచించారు. భవిష్యత్ అవ‌స‌రాల‌కు త‌గిన‌ట్లు ఒక‌టి నుంచి ప‌దో త‌ర‌గ‌తి వ‌ర‌కు సిల‌బ‌స్ మార్పుపై వెంటనే క‌స‌ర‌త్తు ప్రారంభించాల‌ని అధికారులను ఆదేశించారు. అన్ని పాఠ‌శాల‌ల్లోనూ స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా బ్రేక్‌ఫాస్ట్, మ‌ధ్యాహ్న భోజ‌నం అందించేందుకు అవసరమైన ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలని తెలిపారు. యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియ‌ల్ పాఠశాలల్లో బాలిక‌ల‌కు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు సీఎం స్పష్టం చేశారు.

ప్రతి 30 మంది పిల్లలకు ఒక టీచర్‌ : రాష్ట్రంలో పదేళ్ల తర్వాత ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల హేతుబద్ధీకరణకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చారు. సచివాలయంలో గురువారం విద్యాశాఖపై ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యాశాఖ అధికారులు కొత్త మండలాలకు ఎంఈవో పోస్టులు, 21 జిల్లాలకు డీఈవో పోస్టుల మంజూరు తదితరాల గురించి ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం. ప్రతి 30 మంది పిల్లలకు ఒక టీచర్‌ ఉండాలని, రాష్ట్రంలో మాత్రం ప్రతి 17 మందికి ఒకరున్నారని సీఎం వ్యాఖ్యానించినట్లు తెలిసింది. ఎంతో మంది మిగులు టీచర్లు ఉన్నందున వారిని వివిధ అవసరాలకు సమర్థంగా వాడుకోవాలని సూచించారు. ఎంఈవో పోస్టుల మంజూరుకు ఆమోదం లభించలేదు. టీచర్ల హేతుబద్ధీకరణకు మాత్రం ముఖ్యమంత్రి అంగీకరించారు. రాష్ట్రంలో చివరిసారిగా 2015లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేశారు. దానివల్ల పిల్లలు తక్కువ ఉన్న చోట ఎక్కువ టీచర్‌ పోస్టులుండటం, ఎక్కువ విద్యార్థులున్న చోట తక్కువ పోస్టులున్న పరిస్థితి నెలకొంది.

ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల హేతుబద్ధీకరణకు సర్కార్‌ పచ్చజెండా (ETV)

రెసిడెన్షియ‌ల్ పాఠశాలల్లో ఎక్కువ భాగం బాలికలకు : ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన యంగ్ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియ‌ల్ పాఠశాలల్లో బాలికలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. తొలి విడ‌త‌లో భాగంగా పూర్తయ్యే పాఠశాలల్లో ఎక్కువ భాగం బాలికలకు కేటాయించాల‌ని అధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు. రానున్న మూడేళ్లలో ప్రతి నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలోనూ బాలురు, బాలిక‌ల‌కు ఒక్కోటి చొప్పున ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాల్సిందేన‌ని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం బాలిక‌ల‌కు స్కూల్స్ కేటాయించిన నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలో మ‌రో విడ‌తలో బాలుర‌కు కేటాయించాల‌ని పేర్కొన్నారు. స్కూళ్ల నిర్మాణాల‌కు సంబంధించి బిల్లుల‌ను సైతం ఎప్పటికప్పుడు విడుద‌ల చేయాల‌ని అధికారులను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు.

కిచెన్ ఏర్పాటు కోసం రెండెక‌రాల భూమి కేటాయింపు : యంగ్‌ ఇండియా రెసిడెన్షియల్‌ పాఠశాలల్లో సోలార్ కిచెన్ల నిర్మాణం "పీఎం కుసుమ్‌"లో చేప‌ట్టే అవ‌కాశాన్ని ప‌రిశీలించాల‌ని అధికారులకు సూచించారు. ప్రస్తుతం కొడంగ‌ల్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా అమ‌లవుతున్న బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌, మ‌ధ్యాహ్న భోజ‌న ప‌థ‌కాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేసేందుకు అవకాశాలను పరిశీలించాలని సూచించారు. ప్రతి రెండు నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల‌కు ఒక కేంద్రీకృత కిచెన్ ఏర్పాటు చేసి, అంద‌రికీ స‌కాలంలో భోజ‌నం అందేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాల‌ని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. సెంట్రలైజ్డ్ కిచెన్ ఏర్పాటు కోసం రెండెక‌రాల భూమి కేటాయింపు లేదా 99 సంవత్సరాల లీజుకిచ్చే అంశంపై త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని సీఎస్​ రామకృష్ణారావుకు సీఎం సూచించారు. అయితే ప్రభుత్వ మద్దతు, సరిపడా స్థలం అంద‌జేస్తే బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ ప‌థ‌కాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయ‌గ‌ల‌మ‌ని అక్షయపాత్ర ప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.

భవిష్యత్ అవ‌స‌రాల‌కు సిల‌బ‌స్​లో మార్పు : గ్రేట‌ర్ హైద‌రాబాద్ ప‌రిధిలో నిర్మిస్తున్న 23 నూత‌న పాఠ‌శాల భ‌వ‌నాలను వ‌చ్చే విద్యా సంవత్సరం నాటికి అందుబాటులోకి తేవాల‌ని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. బాచుప‌ల్లిలో నిర్మిస్తున్న పాఠ‌శాల స్థలం కేవ‌లం అరఎక‌రం మాత్రమే ఉండ‌డంపై సీఎం ఆరా తీశారు. పాఠ‌శాల‌లకు క‌నీసం ఎకరంన్నర భూమి ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్ అవ‌స‌రాల‌కు త‌గ్గట్టుగా ఒక‌టి నుంచి ప‌దో త‌ర‌గ‌తి వ‌ర‌కు సిల‌బ‌స్ మార్పుపై క‌స‌ర‌త్తు ప్రారంభించాల‌ని సూచించారు. పాలిటెక్నిక్ క‌ళాశాల‌ల్లో నూత‌న కోర్సులు, మౌలిక స‌దుపాయాల ఏర్పాటుకు టాటా టెక్నాల‌జీస్‌తో ఒప్పందం చేసుకున్నందున దానిని త్వరగా అమ‌ల‌య్యేలా చూడాల‌ని తెలిపారు. యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్‌ యూనివ‌ర్సిటీ నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చే ప్రతి విద్యార్థికి క‌చ్చితంగా ఉద్యోగావకాశం ల‌భించేలా సిల‌బ‌స్, బోధ‌న ఉండాల‌ని స్పష్టం చేశారు.

