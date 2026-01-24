ETV Bharat / state

దావోస్‌లో ముగిసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి బృందం పర్యటన - భాగ్యనగరానికి బడా సంస్థలు

దావోస్‌ వేదికగా రాచబాట - భారీ పెట్టుబడులతో రానున్న బడా సంస్థలు - మౌలిక సదుపాయాలు ఉపాధి, మెరుగైన జీవనం - నగరానికి రానున్న మొదటి అంతర్జాతీయ బ్యూటీ టెక్​ హబ్​

Davos Forum Investments in Telangana
Davos Forum Investments in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 10:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Davos Forum Investments in Telangana : తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ లక్ష్యాలను ప్రపంచానికి వివరించడంతో పాటు పెట్టుబడులు ఆకర్షించే లక్ష్యంతో దావోస్‌లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి బృందం పర్యటన ముగిసింది. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నేతృత్వంలోని తెలంగాణ రైజింగ్ బృందం, పారిశ్రామికవేత్తలు, నిపుణులతో చర్చలు జరిపింది. ఏఐ, డేటా సెంటర్లు, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది. మూడు రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పారిశ్రామికవేత్తలతో 12 ముఖాముఖి సమావేశాలు, రెండు కీలక సెషన్లలో పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఏటా హైదరాబాద్‌లో వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం ఫాలోఅప్ సదస్సు నిర్వహించాలని దావోస్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రతిపాదించారు. దావోస్ పర్యటన ముగియడంతో అమెరికాకు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, హైదరాబాద్‌కు మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి బయలుదేరారు.

దావోస్​ వేదికగా జరిగిన వరల్డ్​ ఎకనామిక్​ ఫోరంలో ప్రభుత్వ ఒప్పందాలు నగర ప్రతిష్ఠను మరింత పెంచనున్నాయి. రాష్ట్రంలో భారీ పెట్టుబడులతో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంస్థలు భాగ్యనగరంలో నెలకొల్పనున్న కార్యాలయాలు, ఆర్థిక కార్యకలాపాలను విస్తృతం చేయడంతో పాటు ఉపాధి, ఉద్యోగావకాశాలను భారీగా పెంచనున్నారు. స్విట్జర్లాండ్​లోని దావోస్​ వేదికగా జరిగిన వరల్డ్​ ఎకనామిక్ ఫోరంలో పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో నగరం ప్రత్యేకతను చాటుకుంది.

ఆర్​ఆర్​ఆర్​ పనులు వేగవంతం : దీంతో ప్రముఖ సంస్థలు పరిశోధన, ఉత్పాద కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చాయి. ఫ్యూచర్​ సిటీ, మూసీ పునరుజ్జీవంతో పాటు అత్యుత్తమ నగరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అవసరమైన తోడ్పాటు అందించేందుకు ఆసక్తి చూపాయి. నగర ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను పెంచేందుకు ఉపయోగపడే అంశాలతో పాటు మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. ఆర్​ఆర్​ఆర్​ పనులూ వేగవంతం అవుతాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అలాగే స్కిల్​ యూనివర్సిటీతో కలిసి పని చేసేందుకు విదేశాలు ముందుకు వచ్చాయి. అయితే ప్రధానంగా కృత్రిమ మేధకు సంబంధించి పరిశోధన కేంద్రాల ఏర్పాటుపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపాయి.

గ్లోబర్​ ఏఐ వేదికగా పలు సంస్థలతో ఒప్పందాలు : దావోస్‌లో తెలంగాణ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ హబ్ వేదికగా ప్రభుత్వం పలు సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకుంది. రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు కానున్న గ్లోబల్ ఏఐ అకాడమీతో కలిసి పని చేసేలా బ్రిటన్‌కు చెందిన ప్రముఖ విద్యా, పబ్లిషింగ్ సంస్థ పియర్సన్ ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది. ఏఐ శిక్షణ, పాఠ్య ప్రణాళిక, లెర్నింగ్ కంటెంట్, అంచనా విధానాలు, అంతర్జాతీయ స్థాయి సర్టిఫికేషన్లలో తన నైపుణ్యాన్ని పియర్సన్ ఉపయోగించనుంది. జార్జ్‌టౌన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఏఐ కోల్యాబ్ సంస్థతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుంది.

ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ ఆధారిత పరిశోధనలు, శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రజారోగ్యం, లైఫ్ సైన్సెస్ రంగాల్లో అనువర్తిత పరిశోధనలకు ఇది దోహదపడనుంది. దుబాయ్ మల్టీ కమోడిటీస్ సెంటర్​తో కుదిరిన ఎంఓయూ ద్వారా స్టార్టప్‌ల అభివృద్ధికి అవకాశాలు అన్వేషించనున్నారు. రెండు దేశాల మార్కెట్లు, ఎకోసిస్టమ్‌లపై అవగాహన కల్పించడంతో పాటు, అంతర్జాతీయ సదస్సులు, కార్యక్రమాలు నిర్వహించే అంశాన్ని కూడా పరిశీలించనున్నారు.

ఏయే సంస్థలు రానున్నాయంటే :

  • కాలిఫోర్నియా బ్లేజ్​ సంస్థ నగరంలో గ్లోబల్​ క్యాపబిలిటీ సెంటర్​ (జీసీసీ) కేంద్రాన్ని విస్తరించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎలక్టాన్రిక్స్, చిప్ డిజైన్​ రంగాలకు ఇది దోహదపడనుంది.
  • విమానయాన రంగంలో మెయింటనెన్స్​ అండ్ రిపేర్​ యూనిట్ ఏర్పాటుకు సర్గాడ్ సంస్థ ముందుకు వచ్చింది. మూడేళ్లలో రూ.1,000 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనుంది.
  • దిగ్గజ సంస్థ యూనిలివర్​ తన గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్​ ఏర్పాటుతో అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది.
  • ప్రముఖ సౌందర్య సాధనాల సంస్థ లోరియల్​ మొదటి అంతర్జాతీయ ఏఐ బ్యూటీ టెక్ హబ్​ను స్థాపించనుంది. ఏఐ ఆధారంగా సౌందర్య సాధనాలు, చర్మంపై పరిశోధనలు చేస్తుంది. దాదాపు 2 వేల మంది ఏఐ నిపుణులు, టెక్ ఇంజినీర్లు, డేటా సైంటిస్టులకు ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా.
  • దిగ్గజ సంస్థ యూనిలివర్‌ తమ గ్లోబల్‌ క్యాపబిలిటీ సెంటర్‌ (జీసీసీ) ఏర్పాటుతో అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది.
  • పియర్సన్‌ సంస్థ కాలేజీ విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు ఏఐ, మెషిన్‌ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్‌లో కోర్సులందిస్తుంది.
  • నివిడియా క్లౌడ్‌ మౌలిక సదుపాయాల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది.
  • హైదరాబాద్‌లో పెరుగుతున్న విద్యుత్‌ అవసరాలను స్వచ్ఛమైన ఇంధనంతో తీర్చడానికి మార్గం సుగమం చేసేలా స్మాల్‌ మాడ్యులర్‌ రియాక్టర్‌ ప్రాజెక్ట్‌లపై చర్చలు జరిగాయి.
  • క్రీడా మైదానాలను ప్రపంచ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు ఏఐ డేటా సెంటర్లు, సెమీ కండక్టర్, ఎలక్ట్రిక్‌ వాహన రంగాల్లో కొత్త పరిశ్రమల పట్ల టాటా సంస్థ ఆసక్తి వ్యక్తం చేసింది.
  • నెదర్లాండ్స్‌కు చెందిన యూపీసీ-వోల్ట్‌ సంయుక్తంగా ఫ్యూచర్‌ సిటీలో రూ.5,000 కోట్లతో 100 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో ఏఐ రెడీ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చాయి.

ఏఐ ఆవిష్కరణల అమలుకు 'ఐకమ్‌' - దావోస్​ వేదికగా ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్

ఫ్యూచర్ సిటీలో ఏఐ డేటా సెంటర్ - రూ.5వేల కోట్లతో పెట్టుబడి

TAGGED:

CM REVANTH DAVOS VISIT
MASSIVE INVESTMENTS IN TG
CM REVANTH DAVOS INVESTMENTS
తెలంగాణలో భారీ పెట్టుబడులు
DAVOS FORUM INVESTMENTS IN TG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.