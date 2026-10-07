కొత్తగా 2 పోలీస్స్టేషన్లు, 3 శాంతి భద్రతల డివిజన్లు - ఫ్యూచర్సిటీ కమిషనరేట్ పరిధిలో భారీ మార్పులు
Future City Police Commissionerate : ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో భారీ మార్పులు చేసింది. 3 కొత్త శాంతి భద్రతల డివిజన్లు, 2 కొత్త పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటుచేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
Published : October 7, 2026 at 9:02 AM IST
Future City Police Commissionerate : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో భారీ మార్పులు చేపట్టింది. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ల పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత ఫ్యూచర్సిటీ కమిషనరేట్ పరిధిలో మార్పులు చేస్తూ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. 3 కొత్త శాంతి భద్రతల డివిజన్లు, 2 కొత్త పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది.
దీంతోపాటు రెండు ట్రాఫిక్ జోన్లుగా ఫ్యూచర్సిటీ కమిషనరేట్ను పునర్వ్యవస్థీకరించింది. 3 ట్రాఫిక్ డివిజన్లు, 3 ట్రాఫిక్ పోలీస్స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేసింది. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ పీఎస్ను ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్ పరిధిలోని మహేశ్వరం జోన్లోకి మార్చింది. మొయినాబాద్, ఆమనగల్, కొత్తూరు పేర్లతో కొత్త శాంతిభద్రతల డివిజన్లను ఏర్పాటు చేసింది. అజీజ్నగర్లో కొత్త పీఎస్, మహేశ్వరం, షాద్నగర్, చేవెళ్ల పేర్లతో 3 కొత్త ట్రాఫిక్ డివిజన్లు ఏర్పాటు చేసింది.
శంషాబాద్ పీఎస్ పేరు మార్పు
శంషాబాద్ పోలీస్స్టేషన్ పేరును పెదషాపూర్గా మారుస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఠాణా పరిధిలోని కొన్ని ప్రాంతాలూ మారాయి. పెదషాపూర్ స్టేషన్ను షాద్నగర్ జోన్ కొత్తూరు డివిజన్, షాద్నగర్ జోన్ పరిధిలోకి చేరుస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో శంషాబాద్, ఆర్జీఐఏ పేర్లతో రెండు పీఎస్లు ఉండేవి. ఇప్పుడు ఆర్జీఐఏ పీఎస్ను శంషాబాద్గా పేరు మార్చింది. గ్రీన్ ఫార్మాసిటీ పీఎస్ను మీర్ఖాన్పేట్ పీఎస్గా మార్చింది.
రెండు ట్రాఫిక్ జోన్లుగా
ఫ్యూచర్సిటీలో ఉన్న ట్రాఫిక్ జోన్ను ట్రాఫిక్-1, ట్రాఫిక్-2 పేర్లతో రెండు ట్రాఫిక్ జోన్లుగా ఏర్పాటు చేసింది. మొయినాబాద్, కొత్తూరు, ఆమనగల్ పేర్లతో 3 కొత్త ట్రాఫిక్ పీఎస్లు ఏర్పాటు చేసింది. షాబాద్, మొయినాబాద్, అజీజ్నగర్ ఠాణాలు మొయినాబాద్ ట్రాఫిక్ డివిజన్ పరిధిలోకి తీసుకొస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
మూడు మహిళా పోలీస్స్టేషన్లకు అంకురార్పణ
నూతనంగా అజీజ్నగర్ ఠాణా ఏర్పాటైంది. మొయినాబాద్ పరిధిలోని కొన్ని ప్రాంతాలను ఈ ఠాణా పరిధిలోకి తీసుకొచ్చారు. జోన్కు ఒకటి చొప్పున మహేశ్వరం, చేవేళ్ల, షాద్నగర్ పేర్లతో మూడు మహిళా పోలీస్స్టేషన్లకు అంకురార్పణ చేశారు. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ ఠాణా ప్రస్తుతం మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పరిధిలో ఉంది. దాన్ని ఫ్యూచర్సిటీ పరిధిలోని మహేశ్వరం జోన్లోకి తీసుకొచ్చింది. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ పరిధి పూర్తిగా మారింది. గ్రీన్ ఫార్మాసిటీ పోలీస్స్టేషన్కు మీర్ఖాన్పేటగా పేరు పెట్టారు.
సీసీటీఎన్ఎస్తో పోలీసింగ్లో సాంకేతిక విప్లవం - మీటనొక్కితే నేరచరిత్ర!
ఫ్యూచర్ సిటీనే కాదు స్మార్ట్ సిటీ - శరవేగంగా సిద్ధమవుతున్న భవిష్యత్ నగరం