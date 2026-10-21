పోలీసు శాఖలో భారీ మార్పులు - కొలిక్కి వస్తున్న డీఎస్పీ ఆపై స్థాయి పదోన్నతులు
Telangana Police Promotions : తెలంగాణ పోలీసు యంత్రాంగంలో క్రియాశాలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. గతంలోని పలు వివాదాలు తొలగిపోవడంతో రాష్ట్రంలోని డీఎస్పీ ఆపై స్థాయి పోస్టుల పదోన్నతులకు మార్గం సుగమమైంది.
Published : October 21, 2026 at 10:13 AM IST
Telangana Police Promotions : తెలంగాణ పోలీసు యంత్రాంగంలో క్రియాశీలక మార్పులు రానున్నాయి. కొత్తగా శిక్షణ పూర్తి చేసిన 112 మంది డీఎస్పీలు అందుబాటులోకి రానున్నారు. మరోవైపు కొన్ని సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న 1995, 96 బ్యాచ్ల డీఎస్పీల పదోన్నతుల వివాదం పరిష్కారం దిశగా సాగుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన వివిధ విభాగాలకు అధికారుల కొరత తీరనుంది. దీని కోసం కసరత్తులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇటీవల 112 మంది డీఎస్పీలు తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీలో తమ శిక్షణను పూర్తి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. వారిలో కొందరికి గ్రేహౌండ్స్లో, మరికొందరికి ఇతర విభాగాలలో క్షేత్రస్థాయి శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత వారికి ప్రొబేషనర్లుగా బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. దీనికి మరికొన్ని నెలల సమయం పడుతుంది.
అందుబాటులో 450 మంది డీఎస్పీలు
ప్రస్తుతం తెలంగాణలో సుమారు 450 మంది డీఎస్పీలు అందుబాటులో ఉన్నారు. 1995, 96 బ్యాచ్ల చుట్టూ ఉన్న వివాదం నేపథ్యంలో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఒకేసారి సుమారు 140 డీఎస్పీ స్థాయి సూపర్ న్యూమరరీ పోస్టులను సృష్టించింది. దీంతో చాలా మంది సీఐలు డీఎస్పీలుగా పదోన్నతి పొందారు. వారందరినీ ఒకే దశలో సర్దుబాటు చేయడం కష్టమైంది.
అనంతరం ఈగల్, సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో, హైడ్రా వంటి కొత్తగా ఏర్పడిన విభాగాల కారణంగా కొంత ఉపశమనం లభించింది. ఇప్పుడు మరో 112 మంది డీఎస్పీలు అందుబాటులోకి రానున్నారు. వారు అందుబాటులోకి రాకముందే ప్రస్తుతం ఉన్న కొంతమందికి అదనపు ఎస్పీలుగా పదోన్నతి కల్పించాల్సి ఉంది. అయితే 1995, 96 బ్యాచ్లకు సంబంధించిన వివాదం పదోన్నతులకు అడ్డంకిగా మారింది.
కోర్టు కేసులు ఉపసంహరించుకోవడంతో
ఇటీవల డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ఈ రెండు బ్యాచ్ల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. వివాదం కొనసాగుతున్నంత కాలం పదోన్నతులు జరగకపోతే అందరికీ అన్యాయం జరుగుతుందని వారికి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. అంతకుముందు ఉన్న కోర్టు కేసులను ఉపసంహరించుకుంటే అందరికీ న్యాయం చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఫలితంగా అనేకమంది కోర్టు కేసులను ఉపసంహరించుకున్నారు.
ప్రస్తుతం అదనపు ఎస్పీ స్థాయిలో 37 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వాటి భర్తీకి సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి. 37 మంది అదనపు ఎస్పీలను భర్తీ చేస్తే, అక్కడ డీఎస్పీ పోస్టులు ఖాళీ అవుతాయి. ఈ పదోన్నతి ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యాక డీఎస్పీ స్థాయి పోస్టులు క్రమం తప్పకుండా ఖాళీ అవుతూ ఉంటాయి. అదనపు ఎస్పీ, నాన్క్యాడర్ ఎస్పీ పోస్టుల ఖాళీలను కూడా భర్తీ చేస్తారు. దీనివల్ల డీఎస్సీలు, ఉన్నత స్థాయి అధికారుల కొరత తొలగిపోతుంది. శాంత్రి భద్రతల పర్యవేక్షణ మెరుగుపడుతుంది.
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