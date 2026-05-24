ETV Bharat / state

దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్​లో భారీ పరిపాలనా మార్పులు - ఆరు నుంచి మూడుకు తగ్గనున్న జోన్లు

ఆరు నుంచి మూడుకు తగ్గనున్న జోన్లు - ఇకపై సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాందేడ్‌లకే పరిమితం - జూన్‌ 1 నుంచి మారనున్న ముఖచిత్రం

South Central Railway zone
South Central Railway zone (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 24, 2026 at 9:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Major Administrative Changed in South Central Railway Zone : దక్షిణ మధ్య రైల్వేజోన్‌లో జూన్‌ 1 నుంచి భారీగా పరిపాలన మార్పులు జరగనున్నాయి. సికింద్రాబాద్‌లోని రైలు నిలయం కేంద్రంగా ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న 6 డివిజన్లతో కార్యకలాపాలు మే 31 వరకే కొనసాగుతాయి. ఇక దక్షిణ మధ్య రైల్వేజోన్‌లో డివిజన్ల సంఖ్య 3 అంటే సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాందేడ్‌(మహారాష్ట్ర)కి తగ్గనుంది. దీంతో పరిపాలనా భారం కొంత తగ్గనున్నప్పటికీ సికింద్రాబాద్‌ డివిజన్‌ పరిధి భారీగా పెరగనుంది. జోన్‌ పరిధి 6,637 ట్రాక్‌ కిలో మీటర్ల నుంచి 3,589 ట్రాక్‌ కిలో మీటర్లకు పరిమితం కానుంది.

విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ అమల్లోకి వస్తుండటంతో విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్‌ డివిజన్లు కొత్త రైల్వేజోన్‌ పరిధిలోకి వెళ్లడం ఇక తథ్యమే. గుంటూరు డివిజన్‌లో ఉన్న పగిడిపల్లి-విష్ణుపురం-జాన్‌పహాడ్‌, అలాగే గుంతకల్‌ డివిజన్‌ పరిధిలోని రాయచూరు-వాడి సెక్షన్‌ సికింద్రాబాద్‌ డివిజన్‌లో విలీనం అవుతాయి.

సాఫీగా పునర్విభజన : దక్షిణ మధ్య రైల్వేజోన్‌ పునర్విభజన, కొత్తగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ ఏర్పాటు సాఫీగా సాగేందుకు భారత రైల్వేబోర్డు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల రెండు జోన్ల ఉన్నతాధికారులతో రైల్వే బోర్డు ఛైర్మన్‌ ఆన్‌లైన్‌లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్​ ద్వారా సమావేశం నిర్వహించి జూన్‌ 1 నుంచి విడివిడిగా కార్యకలాపాల సన్నద్ధతపై సమీక్షలు చేశారు. దీంతో సికింద్రాబాద్‌ డివిజన్‌ పరిధి 204 కిలో మీటర్ల మేర పెరగనుంది. దీంతో రైళ్ల రాకపోకలు, సిగ్నలింగ్‌ సమన్వయం వంటి అంశాల్లో మరింత ఒత్తిడి పెరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. రైళ్ల రాకపోకల నిర్వహణలో డివిజన్‌ కంట్రోల్‌రూం అత్యంత ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది. ఏ రైలుకు ముందుగా క్లియరెన్స్‌ ఇవ్వాలి. వంటి అంశాలపై స్టేషన్‌ మాస్టర్లకు సిగ్నళ్లను డివిజన్‌ కంట్రోల్‌రూంలోని కంట్రోలర్లు ఇస్తారు.

కొత్త జోన్‌కు ఉద్యోగుల కేటాయింపు : దక్షిణ కోస్తా జోన్‌ పరిపాలన వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు రైల్వే బోర్డు పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఇప్పటికే జనరల్‌ మేనేజర్, ప్రిన్సిపల్‌ హెడ్‌ ఆఫ్‌ ది డిపార్ట్‌మెంట్‌ పోస్టుల్లో సంబంధిత అధికారులను నియమించగా వారు ఇప్పటికే విధుల్లో చేరారు. దక్షిణ కోస్తా జోన్‌కు 128 గెజిటెడ్, 1,100 నాన్‌గెజిటెడ్‌ అధికారుల పోస్టులను రైల్వేబోర్డు ఇటీవల మంజూరు చేసింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్‌ నుంచి కొత్త జోన్‌కు పోస్టులు భారీగా బదిలీ అయ్యాయి. 35 గెజిటెడ్, 980 నాన్‌గెజిటెడ్‌ పోస్టులను రైల్వే బోర్డు బదలీ చేసింది. మిగతా పోస్టులు ఇతర జోన్ల నుంచి బదిలీ చేసే ప్రక్రియను కూాడా చేపట్టింది. కాగా దక్షిణ కోస్తా జోన్‌లో 30 మంది గెజిటెడ్, 300 పైచిలుకు నాన్‌గెజిటెడ్‌ అధికారులు విధుల్లో చేరినట్లు రైల్వేవర్గాల అధికారిక సమాచారం.

విశాఖ జోన్​లో ఇలా : ఇప్పుడున్న గుంతకల్లు, గుంటూరు, విజయవాడ డివిజన్లతో పాటు కొత్తగా వాల్తేరు డివిజన్‌ స్థానంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తున్న విశాఖపట్నం డివిజన్‌తో కలిపి మొత్తం నాలుగు డివిజన్లతో కొత్త దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ పని చేయనుంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్విభజన చట్టం-2014లోని షెడ్యూల్‌ 13(8)లో ఇచ్చిన కీలక హామీని కేంద్రప్రభుత్వం నేరవేర్చిందనే చెప్పుకోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొత్త రైల్వే జోన్‌ ఏర్పాటుపై రైల్వే శాఖ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పటి నుంచి ఆరు నెలల్లోపు పరిశీలించి, వేగంగా నిర్ణయం తీసుకుంటుందని విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హామీ సుమారు 12 ఏళ్ల తర్వాత తీరబోతుంది. 2024లో కేంద్రంలో, ఏపీలో ఎన్డీయే అధికారం చేపట్టాక ఊపందుకున్న కొత్త జోనల్‌ ఏర్పాటు ప్రక్రియ ఇప్పుడు కొలిక్కి వచ్చింది.

వందేభారత్​ వందో రైలు - పట్టాలపై దూసుకెళ్లడానికి ట్రయల్ రన్​కు సిద్ధం!

హైదరాబాద్​లో మరో 3 కొత్త MMTS స్టేషన్లు​ - ఎక్కడెక్కడ రానున్నాయంటే?

TAGGED:

MAJOR ADMINISTRATIVE SCRAILWAY ZONE
SOUTH CENTRAL RAILWAY ZONE
SECUNDERABAD DIVISION
VISAKHAPATNAM RAILWAY ZONE
SOUTH CENTRAL RAILWAY ZONE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.