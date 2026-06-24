పరిశ్రమలో భద్రత లోపాలు - చర్యలు తీసుకోవడంలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం
నిర్లక్ష్యం ప్రాణాలను బలిగొంటోంది - పరిశ్రమలలో భద్రతా తనిఖీలు అమలుకావడం లేదు - జిల్లాలోని పరిశ్రమలలో అధికభాగం రసాయన కంపెనీలే - నిబంధనలను పాటించడంలో వైఫల్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 12:54 PM IST
Fire Accidents In Various Industries : విశాఖపట్నం జిల్లాలో పారిశ్రామికీకరణ ఊపందుకుంది. అనేక కొత్త పరిశ్రమలు ఇక్కడ తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాయి. అయితే ఈ పరిశ్రమలలో భద్రతా ప్రమాణాలలో లోపాలు కార్మికులలో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. పరవాడ ఫార్మా సిటీ సమీపంలోని దక్షిణ్ ఎనర్జీలో మంగళవారం జరిగిన ప్రమాదం, పారిశ్రామిక భద్రతలోని ఈ లోపాలను ఎత్తి చూపుతోంది. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు అధికార యంత్రాంగం హడావిడిగా స్పందించి, ఆ తర్వాత నిష్క్రియాత్మకంగా ఉండటం సర్వసాధారణమైపోయింది. ఈ నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదాలు పదేపదే జరగడానికి కారణం.
జిల్లాలోని పరిశ్రమలలో అధికభాగం రసాయన కంపెనీలే : స్క్రాప్ ప్రాసెసింగ్ - ప్లాస్టిక్ తయారీలో నిమగ్నమైన యూనిట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సౌకర్యాలలో తరచుగా జరిగే ప్రమాదాలు కార్మికులను చుట్టుపక్కల గ్రామ నివాసితులను భయాందోళనలో ముంచెత్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రమాదకరమైన, మండే రసాయనాలను నిర్వహించే పరిశ్రమలు కార్మికులకు అధిక నాణ్యత గల, రసాయన నిరోధక భద్రతా సూట్లు, ఆక్సిజన్ మాస్క్లను అందించాలి. అయినప్పటికీ, ఈ పరిశ్రమలలో అటువంటి పరికరాలు ఎక్కడా కనిపించవు. ఫలితంగా ప్రమాదకరమైన వాయువులు లీక్ అయినప్పుడు లేదా మంటలు చెలరేగినప్పుడు, అమూల్యమైన ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
నిబంధనలను పాటించడంలో వైఫల్యం : పరిశ్రమలలోని కార్యాచరణ లోపాలే ఈ ప్రమాదాలకు మూల కారణం. ప్రతి ప్లాంట్ వివిధ కార్యాచరణ అవసరాల కోసం రియాక్టర్లను ఉపయోగిస్తుంది. రియాక్టర్లలో రసాయన చర్యల వలన ఉష్ణోగ్రతలు - పీడనాలు సురక్షిత పరిమితులను మించి, పేలుడు ప్రమాదం ఏర్పడినప్పుడు, విష వాయువులను సేఫ్టీ వాల్వ్ల ద్వారా డంప్ ట్యాంకులలోకి విడుదల చేసేందుకు వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేశారు. కంపెనీ ఉద్యోగులు ఈ వాల్వ్ల పనితీరును క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయాలి.
నామమాత్రంగానే నిర్వహిస్తున్న పరీక్షలు : ధృవీకరణ పొందడానికి, గుర్తింపు పొందిన ఏజెన్సీ ద్వారా ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి తనిఖీలు నిర్వహించాలని నిబంధనలు నిర్దేశిస్తున్నాయి. అప్పుడప్పుడు, ఈ పరీక్షలు పరిశ్రమల శాఖ అధికారుల సమక్షంలో నిర్వహిస్తారు. అయితే కొన్ని ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీల యాజమాన్యాలు ఈ కీలకమైన పరీక్షలను కేవలం నామమాత్రంగానే నిర్వహిస్తున్నాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పాత రియాక్టర్ల వాడకం, యంత్రాల దగ్గర వెల్డింగ్ లేదా సోల్డరింగ్ చేయడం, పరికరాలు, వాల్వ్లను పర్యవేక్షించకపోవడం, సిబ్బందికి భద్రతా పరికరాలు అందించడంలో వైఫల్యం, నైపుణ్యం లేని కార్మికులను నియమించడం, సరిపోని భద్రతా తనిఖీలు, సరిపడని రసాయనాలను దగ్గరలో నిల్వ చేయడం వంటి కారణాల వల్ల తరచుగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
భద్రతా తనిఖీలు నిర్వహించాలి : ప్రమాదాలు జరిగిన తర్వాత, ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా, కంపెనీల భద్రతా తనిఖీలను నిర్వహించడానికి ఉన్నత స్థాయి నిపుణుల కమిటీలను నియమిస్తారు. ఈ తనిఖీలు తరచుగా వివిధ కార్యాచరణ లోపాలను వెల్లడిస్తాయి. భద్రతా కమిటీలు తక్షణమే చేపట్టాల్సిన సరిదిద్దే చర్యలు దీర్ఘకాలిక నివారణ చర్యలను వివరిస్తూ సిఫార్సులు చేస్తాయి. అయితే, ఈ సిఫార్సులు వాస్తవంగా అమలు అవుతున్నాయో లేదో పర్యవేక్షించడంలో అధికారులు విఫలమవుతున్నారు. అలాగే, నిబంధనలను ఉల్లంఘించే కంపెనీలపై కనీస చర్యలు కూడా తీసుకోవడం లేదు. పరవాడలోని 'దక్షిణ్ ఎనర్జీ'లో ఇటీవల జరిగిన ప్రమాదంపై స్పందిస్తూ, అన్ని పరిశ్రమలలోనూ తప్పనిసరిగా భద్రతా తనిఖీలు (safety audits) నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
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