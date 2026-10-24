ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో 'మజ్లిస్' - ప్రచారానికి హైదరాబాద్ నుంచి ఎమ్మెల్యేలు
మజ్లిస్ పార్టీ ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో నిలిచింది. విజయవాడ, కడప కార్పొరేషన్లతో పాటు 5 మున్సిపాలిటీల్లో మొత్తం 21 మంది పోటీలో నిలిచారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఎమ్మెల్యేలు వెళ్లి అక్కడ ప్రచారం చేస్తున్నారు.
Published : October 24, 2026 at 12:24 PM IST
Majlis Party Contest In Ap Municipal Elections : ఆంధ్రప్రదేశ్లో త్వరలో జరగబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు మజ్లిస్ (ఏఐఎమ్ఐఎమ్) పార్టీ ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తోంది. కడప కార్పొరేషన్ మేయర్ పదవికి, హిందూపురం మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్ స్థానానికి ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. విజయవాడ, కడప కార్పొరేషన్లతో పాటు మరో 5 మున్సిపాలిటీల్లో మొత్తం 21 మంది మజ్లిస్ అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు.
పార్టీ అధ్యక్షుడి సూచనల మేరకు
ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన పలువురు మజ్లిస్ నాయకులు హైదరాబాద్కు వచ్చి పార్టీ అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్ ఒవైసీని కలిశారు. ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థులను బరిలో దించితే కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తామని ఆయనతో ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అన్ని మున్సిపాలిటీ స్థానాల్లో కాకుండా కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తామని నమ్మకం ఉన్న వార్డులు, డివిజన్లలో మాత్రమే పోటీ చేయాలని ఒవైసీ సూచించగా, అందుకు వారు అంగీకరించారు. దీంతో కడప కార్పొరేషన్ మేయర్ పదవికి, విజయవాడ కార్పొరేషన్లోని మూడు డివిజన్లకు అభ్యర్థులను ఖరారు చేశారు.
ప్రచారం ప్రారంభించిన మజ్లిస్ నేతలు
హిందూపురం పురపాలక ఛైర్పర్సన్ స్థానంతో పాటు మరో 5 వార్డుల్లో మజ్లిస్ పార్టీ అభ్యర్థులు బరిలో నిలుస్తున్నారు. అలాగే ఆదోని-7, రాయదుర్గం-3, పెనుగొండ, నంద్యాల మున్సిపాలిటీల్లో ఒక్కో వార్డు చొప్పున పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో తమ అభ్యర్థులను గెలిపించేందుకు హైదరాబాద్ నుంచి ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేలు జాఫర్ హుస్సేన్ మిరాజ్, మాజిద్ హుస్సేన్, మహ్మద్ ముబీన్తో పాటు ఎమ్మెల్సీ రియాజ్ ఉల్ హసన్ ఎఫెండీలు ఇప్పటికే ఏపీకి వెళ్లి, ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు.
నవంబర్ 1న ఎన్నికలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల ఎన్నికల ప్రక్రియ కోసం ఆ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సవరించిన షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం నవంబర్ 1న 87 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, నగర పంచాయతీలకు పోలింగ్ జరగనుంది. అవసరమైన చోట్ల నవంబర్ 2న రీ-పోలింగ్ నిర్వహించాలని సూచించింది. నవంబర్ 3న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టాలని ప్రకటించింది. వాస్తవానికి అక్టోబర్ 28న పోలింగ్ జరగాల్సి ఉండగా, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం ఈ మార్పులు చేసింది.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో కొత్త షెడ్యూల్
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి తొలి విడతగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి, ఈ నెల 16 నుంచి 18వ తేదీ వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించాలని ఏపీఎస్ఈసీ నిర్ణయించింది. ఉపసంహరణలకు ఈ నెల 21 మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు గడువునిచ్చింది. అయితే తమ అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ మేరకు తుది జాబితాను వాయిదా వేసి నామినేషన్ వేయలేకపోయిన వారికి అవకాశం కల్పించాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. దీంతో ఎన్నికల ప్రక్రియను ఏపీఎస్ఈసీ తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసింది. అన్ని జిల్లాల నుంచి నివేదికలు తెప్పించుకొని కొత్త షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది.
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