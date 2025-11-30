ETV Bharat / state

మొక్కజొన్న రైతులకు దక్కని మద్దతు ధర - మరి గట్టెక్కేదెలా?

పంటను అమ్ముకునే దారి లేక మొక్కజొన్న రైతుల అవస్థలు - ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయక ఇబ్బందులు

Maize Farmers Problems in Nandyal District
Maize Farmers Problems in Nandyal District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Maize Farmers Problems in Nandyal District: ఎన్నో కష్టాలకోర్చి పండించిన పంటను అమ్ముకునే దారి లేక నంద్యాల జిల్లాలో మొక్కజొన్న రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు. ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయకపోవటంతో చివరికి గత్యంతరం లేక తక్కువ ధరకే అమ్ముకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

మొక్కజొన్న రైతులు గట్టెక్కేదెలా! (ETV)

పంటకు వాటిల్లిన నష్టం: నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరు, ఆత్మకూరు, మిడుతూరు, ఆళ్లగడ్డ తదితర మండలాల్లో ఈ ఏడాది అత్యధికంగా మొక్కజొన్న పంటను సాగు చేశారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం లక్షా 99 వేల ఎకరాల్లో పంటను సాగు చేసినట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అకాల వర్షాలు, మొంథా తుపాను కారణంగా పెద్ద ఎత్తున పంటకు నష్టం వాటిల్లింది. ఫలితంగా దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గాయి.

ఒక ఎకరా మొక్కజొన్న పంట సాగు చేసేందుకు సుమారు రూ.30,000 వరకూ పెట్టుబడులను పెట్టారు. దాంతో మొత్తం 4 లక్షల 90 వేల మెట్రిక్ టన్నుల దిగుబడులు వచ్చాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఎకరాకు సుమారు 30 క్వింటాళ్లు పండాల్సి ఉండగా సగం కూడా దిగుబడులు రాలేదు. వచ్చిన పంటను అమ్ముకునేందుకు రైతులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు.

ఏం చేయాలో దిక్కుతోచని స్థితిలో: మొక్కజొన్న పంటను కొనుగోలు చేసేందుకు సిద్ధమైన ప్రభుత్వం క్వింటాకు రూ.2,475 మద్దతు ధర ప్రకటించింది. అయితే నేటి వరకు కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయలేదు. ఏం చేయాలో దిక్కుతోచని స్థితిలో బయటి వ్యాపారులకు అమ్ముకోవాల్సి వస్తోందని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షాల కారణంగా పంట తడిసిందనీ, నాణ్యత లేదనీ, రంగు మారిందనీ ఇలా రకరకాల సాకులు చెప్పి వ్యాపారులు ధరలను బాగా తగ్గించేశారని అంటున్నారు. ఓ వైపు దిగుబడులు తగ్గి పెట్టుబడులు సైతం రాని పరిస్థితుల్లో తక్కువ ధరకు పంటను విక్రయించటం వల్ల మరింత నష్టం వాటిల్లుతుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మొంథా తుపాను ప్రభావంతో నంద్యాల జిల్లాలో సుమారు 17,000 ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న పంట దెబ్బతింది. దీనికి ఇంతవరకు పరిహారం అందలేదు. కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి మద్దతు ధరకు పంటను కొనుగోలు చేస్తే అప్పులు తీర్చుకుంటామని రైతులు కోరుతున్నారు.

"ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయకపోవటంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నాం. చివరికి మాకు గత్యంతరం లేక తక్కువ ధరకే అమ్ముకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. మొంథా తుపాను కారణంగా పెద్ద ఎత్తున పంటకు నష్టం వాటిల్లింది. ఎకరాకు సుమారు 30 క్వింటాళ్లు పండాల్సి ఉండగా సగం కూడా దిగుబడులు రాలేదు. కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి మద్దతు ధరకు పంటను కొనుగోలు చేస్తే అప్పులు తీర్చుకుంటామని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నాం"-మొక్కజొన్న రైతులు

