మీ వెన్నుముక భద్రమేనా? - ఎక్కువసేపు కూర్చున్నా, హెవీ వర్కౌట్లు చేసిన ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా?
Increasing Disc Problems in Youth : ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం, కఠినమైన వర్కౌట్లే డిస్కులు జారేందుకు కారణమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. బాధితుల్లో ప్రతి 20 మందిలో ఆరేడుగురు యుక్త వయస్కులే ఉంటున్నారన్నారు.
Published : November 21, 2026 at 4:05 PM IST
హైదరాబాద్ యువతలో డిస్క్ సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. ఇటీవల ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లోని స్పైన్ విభాగాల్లో ఓపీలో ఆరేడు మంది యువత ఈ ఇబ్బందులతో వైద్యులను సంప్రదిస్తున్నారు. వెన్నెముకల మధ్య గుండ్రని, మెత్తని కుషన్ లాంటి భాగాలు ఉంటాయి. వీటినే డిస్క్లు అంటారు. ఇవి షాక్ అబ్జార్బర్లలా పనిచేస్తూ వంగడం, నడవటం, బరువులు ఎత్తినప్పుడు వెన్నెముకపై భారం పడకుండా సహాయపడతాయి. ప్రస్తుతం మారుతున్న జీవనశైలి, పని ఒత్తిడి, గంటల తరబడి కూర్చొని ఉద్యోగాలు చేసే యువతలో ఈ సమస్యలు కనిపిస్తున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. తమ వద్దకు వచ్చే బాధితుల్లో ప్రతి 20 మందిలో ఆరేడుగురు యుక్త వయస్కులే ఉంటున్నారన్నారు.
డిస్క్లు ఎలా జారుతాయి?
కొన్నిసార్లు ఎక్కువ బరువు ఎత్తడం, కఠినమైన వ్యాయామాలు చేయడం, ఒకచోట గంటల తరబడి కూర్చోవడం, ప్రమాదాల సమయంలో ఈ డిస్క్లు జారీ పోతుంటాయి. ఫలితమే నడుం భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి, కాళ్లు, పాదాల్లో తిమ్మిర్లు, సూదులతో గుచ్చినట్లు అనిపించడం, కండరాల బలహీనత లాంటి లక్షణాలు బయట పడుతుంటాయి.
ప్రధాన కారణాలు
- గంటల తరబడి కూర్చొని పనిచేయడం
- జిమ్లో కఠినమైన వ్యాయామాలు, వర్కౌట్లు చేయడం
- ఎలాంటి ప్రాక్టీస్ లేకుండా మారథాన్లలో పరుగెత్తడం
- బైకులు, కార్లలో సుదూర ప్రాంతాలకు ట్రిప్పులు వెళ్లడం
- అలవాటు లేకుండా పికిల్బాల్, బ్యాడ్మింటన్ లాంటి ఆటలు ఎక్కువ సేపు ఆడటం
వెన్నెముక ఆరోగ్యంపై ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన ఉండాలి. బరువు పెరగడం, వ్యాయామ లేమి, గంటల తరబడి కూర్చోవడం వల్ల యువతలో ఈ ఇబ్బందులు పెరుగుతున్నాయి. కూర్చొని పనిచేసే వారు గంటకోసారి చిన్న విరామం తీసుకోవాలి. కుర్చీలో నుంచి లేచి కొంతసేపు అటు ఇటు తిరగాలి. వెన్నెముక నిటారుగా ఉండేలా కూర్చోవాలి. అలవాటు లేకుండా ఒకేసారి ఎక్కువ బరువులు ఎత్తకూడదు. జిమ్లో నిపుణుల సమక్షంలోనే వర్కౌట్లు చేయాలి'' - డా. సుకుమార్ సూర, సీనియర్ ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జన్
డిస్క్ జారిపోకుండా తీసుకునే జాగ్రత్తలు
- నడక, ఈత, పరుగు వంటి వ్యాయామాలు వెన్నెముక మృదువుగా కదలటానికి, బలంగా ఉండటానికి తోడ్పడతాయి
- అడ్డదిడ్డంగా బరువులు ఎత్తొద్దు. అదిరినట్టుగా పక్కలకు తిరగొద్దు
- కూర్చునేటప్పుడు ఎలా పడితే అలా జారగిల్లొద్దు
- ఏ పనిచేస్తున్నా శరీర భంగిమ సరిగా ఉంచుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి
- బరువు అదుపులో ఉంచుకుంటే డిస్కుల మీద భారం పడకుండా చూసుకోవచ్చు
- ఎక్కువసేపు కూర్చొనే వారు మధ్యమధ్యలో లేచి, కాసేపు అటూఇటూ నడవాలి
- సిగరేట్లు కాల్చకూడదు. అలవాటుంటే మానెయ్యాలి. పొగలోని నికొటిన్ డిస్క్ కణజాలాన్ని బలహీనం చేస్తుంది
ఈ చిట్కాలతో ఉపశమనం
- నొప్పి ఉన్నప్పుడు కొద్దిరోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవటం మంచిది
- వేడి కాపు, ఐస్ అద్దటం నెమ్మదిగా సాగదీయటం ఉపయోగపడతాయి
- డాక్టర్ల సలహా మేరకు నొప్పిని తగ్గించే మందులు వేసుకోవచ్చు
- నొప్పి కాస్త తగ్గిన తర్వాత ఫిజియోథెరపిస్టును సంప్రదించి ప్రత్యేక వ్యాయామాలు చేయాలి
- పూర్తిగా మంచానికే అతుక్కుపోవాల్సిన పనిలేదు
- నడుం మీద ఎక్కువ భారం పడకుండా తేలికపాటి వ్యాయామాలు, నడక, ఈత వంటివి చేయాలి
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