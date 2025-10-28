అద్విక చీటింగ్ కేసు - ప్రధాన నిందితులు అరెస్ట్
అధిక వడ్డీ పేరుతో రూ. 400 కోట్లకు టోకరా - ప్రధాన నిందితుడైన ఆదిత్య, అతని భార్య సుజాత అరెస్టు - బాధితుల ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి వచ్చిన విషయం
Main Accused Arrested In Advika Cheating Case in Vijayawada: విజయవాడ కేంద్రంగా నాలుగు నెలల క్రితం వెలుగులోకి వచ్చిన అద్విక ట్రేడింగ్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ మోసం కేసులో ప్రధాన నిందితులైన భార్యభర్తలతోపాటు వారికి సహకరించిన ఇద్దరు కీలక ఏజెంట్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఏడాది జూన్ 26న బాధితుడు గణేశ్చంద్ర, అతడి కుటుంబ సభ్యులు మాచవరం పోలీసు స్టేషన్లో ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు దీనిపై కేసు నమోదు చేశారు.
నేరస్థులు ఎలా చిక్కారంటే?: ఈ అద్విక ట్రేడింగ్ కంపెనీ మోసానికి వేల మంది బాధితులు బలయ్యారు. నష్టపోయిన మొత్తం రూ. 140 కోట్ల వరకూ ఉండడంతో లోతైన దర్యాప్తు కోసం విజయవాడ పోలీసు కమిషనర్ ఎస్.వి. రాజశేఖర్బాబు ప్రత్యేక బృందాలను నియమించారు. అద్విక ట్రేడింగ్ కంపెనీ వ్యవస్థాపకులు తాడేపల్లి ఆదిత్య మాటలు నమ్మి 53 లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్ చేసినట్లు మొదట ఫిర్యాదు చేసిన గణేశ్చంద్ర పోలీసులకు తెలిపారు. తనకు తిరిగి 13 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి కంపెనీ మూసివేశారనీ, తనకు న్యాయం చేయాలని కోరడంతో మాచవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ కేసులో సుమారు 1355 మంది వరకు బాధితులు ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ప్రధాన నిందితుడైన ఆదిత్య, అతని భార్య సుజాత 2022 సంవత్సరంలో అద్విక ట్రేడింగ్ కంపెనీని స్థాపించినట్లు సీపీ రాజశేఖర్బాబు తెలిపారు. రూ.15 లక్షలు పెట్టుబడితో దుబాయిలోని కబానా అకౌంట్ ద్వారా ట్రేడింగ్ను ప్రారంభించారని ఆయన అన్నారు. మొదట్లో పెద్దగా లాభాలు రాకపోయినప్పటికీ డబ్బులు సంపాదించాలన్న ఆశతో అధిక లాభాల పేరుతో ఏ1 ఆదిత్య, అతని భార్య ఏ2 సుజాత, ఏజెంట్ల సహాయంతో నెలకు 5% వడ్డీ, ఏజెంట్లకు 3 నుంచి 4% కమిషన్ అంటూ మోసపూరిత హామీలిచ్చి ప్రజల వద్ద నుంచి అధిక మొత్తంలో డిపాజిట్స్ సేకరించారని అన్నారు.
మల్టీబ్యాకింగ్ ఫోరెస్క్కు నగదు బదిలీ: ట్రేడింగ్లో లాభాలు లేకపోయినా కొత్త డిపాజిటర్స్ కట్టిన డబ్బులతో పాత డిపాజిటర్స్కు వడ్డీని చెల్లించారనీ, 2023లో వార్షికోత్సవం నిర్వహించి మరిన్ని డిపాజిట్లను సేకరించారనీ, లాభపడిన కొందరు ఏజెంట్లు ఎక్కువ డిపాజిట్ల కోసం సహకరించారని తెలిపారు. ఆ తర్వాత నిధులను మల్టీ బ్యాంక్ గ్రూప్ అకౌంట్కి బదిలీ చేసి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకు వాడుకున్నారని తన పేరున, తన భార్య పేరిట స్థిరాస్తులు, బంగారం కొనుగోలు చేశారని వివరించారు. ఏజెంట్స్ కూడా వారి పేరున ఆస్తులు కొన్నారని వెల్లడించారు.
అయితే విచారణలో 2022 నుంచి ఇప్పటి వరకు అద్విక ట్రేడింగ్ కంపెనీ అధిక లాభాల ఆశ చూపి ప్రజలను మభ్యపెట్టి సుమారు 1450 మంది వద్ద నుంచి సుమారు రూ. 400 కోట్ల డిపాజిట్లను సేకరించి దానిలో కొంత భాగాన్ని దుబాయిలోని కబానా ట్రేడింగ్, మల్టీ బ్యాకింగ్ ఫోరెస్క్ వంటి విదేశీ ప్లాట్ఫారమ్లకు బదిలీ చేసినట్లు తేలిందని సీపీ పేర్కొన్నారు. అయితే డిపాజిట్లో ఆదిత్య రూ.4 కోట్ల స్తిరాస్తులను కొనుగోలు చేశారనీ, చివరికి డిపాజిట్స్ దారులకు వడ్డీ ఇవ్వలేని స్థితికి వచ్చేసరికి చేసేదేమీ లేక పారిపోయినట్లు తెలిపారు.
డిపాజిటర్స్ నష్టపోయిన మొత్తం రూ.144 కోట్లు: అద్విక ట్రేడింగ్ కంపెనీలో మూసివేసే సమయానికి దాదాపు 1450 మంది డిపాజిటర్స్, 60 మంది ఏజెంట్స్ ఉండగా వారిలో 1150 మంది డిపాజిటర్స్ నష్టపోయిన డబ్బులను పరిశీలిస్తే దాదాపు రూ. 135 కోట్లుగా ఉందనీ, సుమారు 25 మంది ఏజెంట్స్ నష్టపోయింది గమనిస్తే రూ.9 కోట్లు, మొత్తం రూ.144 కోట్ల రూపాయలుగా తేలిందని సీపీ రాజశేఖర్బాబు తెలియజేశారు. ఆదిత్య, అతని భార్య సుజాతతోపాటు ఇద్దరు ఏజెంట్లైన గాధంశెట్టి బాలకృష్ణ మూర్తి, గాధంశెట్టి నాగలక్ష్మి కుమారిని అరెస్టు చేశారు.
నగదు ఇతర వస్తువులు స్వాధీనం: ప్రధాన నిందితుల నుంచి రూ.23 లక్షల నగదు, 580 గ్రాముల బంగారం ఆభరణాలు 8.3 కేజీల వెండి వస్తువులు, టాటా సఫారి కారు, కంప్యూటర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శాస్త్రీయ ఆధారాలతో సాంకేతికత వినియోగించి కేసు విచారణలో చురుగ్గా వ్యవహరించిన క్రైం డీసీపీ కె. తిరుమలేశ్వరరెడ్డి, ఏసీపీలు దామోరరదావు, లతకుమారితోపాటు ఇన్స్పెక్టర్లను అభినందిస్తూ సీపీ రివార్డులను వారికి అందజేశారు.
"జూన్ నెలలో అద్విక ట్రేడింగ్ కంపెనీపై కేసు నమోదైంది. అనంతరం దీనిపై విచారణ ప్రారంభించాం. ఇందులో దాదాపు 1450 మంది డిపాజిట్దారులు, 60 మంది ఏజెంట్లు ఉన్నారు. 1150 మంది డిపాజిటర్లు మోసపోయిన మొత్తం రూ.135 కోట్లుగా ఉంది. ప్రధాన నిందితులు ఆదిత్య, అతని భార్య సుజాతతోపాటు ఇద్దరు ఏజెంట్లు గాధంశెట్టి బాలకృష్ణ మూర్తి, గాధంశెట్టి నాగలక్ష్మి కుమారిలను సైతం అరెస్టు చేశాం. గుర్తింపు పొందిన సంస్థలలోనే పెట్టుబడి పెట్టండి కానీ ఇలాంటి మోసపూరిత సంస్థల్లో డబ్బులను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పొదుపు చేయవద్దు". -రాజశేఖర్బాబు, విజయవాడ సీపీ
