సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగం వదిలి సంగీతాన్నే కెరియర్​గా మలుచుకుని - గాయకుడు మహేశ్​కాలే సంగీత ప్రయాణం

ఆధ్యాత్మిక, శాస్త్రీయ సంగీతాలు భారతదేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు మూలం అంటున్న ప్రముఖ గాయకుడు - అభంగ్​వారీ పేరుతో ప్రముఖ నగరాల్లో ప్రదర్శనలు ఇస్తున్న గాయకుడు మహేశ్​కాలే - హైదరాబాద్​లోని శిల్పకళావేదికలో శనివారం ప్రదర్శన

Singer Mahesh Kale Journey Telugu
Singer Mahesh Kale Journey Telugu (eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 4:41 PM IST

3 Min Read
Singer Mahesh Kale Journey Telugu : పిల్లవాడు ఏడిస్తే వాడ్ని ఓదార్చేందుకు తల్లి పాట పాడుతుంది. వాడిని నిద్రపుచ్చాలంటే మరో పాట పాడుతుంది. చిన్నారుల్లో ఉత్తేజపరచాలన్నా, సంతోషపరచాలన్నా పాటలే కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. పెళ్లిల్లు, ఫంక్షన్లు ఇలా సందర్భం ఏదైనా పాటలే ముఖ్యం. పాటలకు పిల్లలకే కాదు పెద్దలు సైతం మంత్ర ముగ్ధులవుతారు. శ్రీకృష్ణుని వేణుగానానికి పశుపక్ష్యాదులు సైతం పరవసించేవని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే పాటలంటే ఇష్టపడని వారు ఎవరూ ఉండరు అంటే అతిశయోక్తి కాదు.

వేల ఏళ్లుగా జీవితంలో భాగమై : ఆధ్యాత్మిక, శాస్త్రీయ సంగీతాలు భారతదేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు మూలం అని జాతీయ ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు మహేశ్​కాలే అన్నారు. వేల సంవత్సరాల నుంచి మన జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక సంగీతం భాగమైందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కర్ణాటక సంగీతమైనా, ఉత్తరాది భజనలైనా మనసుకు అలౌకిక ఆనందం కలిగిస్తాయని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. వీటిల్లో గొప్పతనాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న యువత శాస్త్రీయ, ఆధ్యాత్మిక సంగీతాన్ని వృత్తిగా ఎంచుకుంటున్నారని, జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. సాంకేతిక అభివృద్ధి చెందడంతో డిజిటల్ సంగీతం మంచి నాణ్యత అందిస్తోందని మహేశ్​కాలే వెల్లడించారు.

ఇటీవలే అస్ట్రేలియా, ఇండోనేషియాలో సంగీత కచేరీలు నిర్వహించిన ఆయన అభంగ్​వారీ పేరుతో దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు. కాగా హైదరాబాద్​లోని శిల్పకళావేదికలో శనివారం ప్రదర్శన నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్​తో ముచ్చటించారు.

శ్రోతల్లో ఆధ్యాత్మిక భావన : సంగీతం కారణంగా ఒత్తిళ్ల నుంచి మానసిక ఉపశమనం కలుగుతోందని గాయకుడు మహేశ్​కాలే అన్నారు. అభంగ్​వారీ పేరుతో మేం నిర్వహిస్తున్న ప్రదర్శనలు శ్రోతల్లో ఆధ్యాత్మిక భావన పెంచుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. అభంగ్​ అంటే అంతరాయం లేని ఆధ్యాత్మిక సంగీత ప్రయాణం అని అర్థం. మన దేశ చరిత్రలో ఎందరో కవులు, గాయకులు అనేక అభంగాలను గానం చేశారని అయన గుర్తుచేశారు. ఈ సంగీత ప్రయాణం పండితులు, పామరులకు ప్రేమ, అపరిమితమైన ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగం వదిలి : మహేశ్​కాలే పుణెలో జన్మించారు. ఆయన తల్లిదండ్రులు సంగీత కళాకారులు. అయితే మహేశ్​ సంగీతంలోనే కాకుండా చదువులోనూ రాణించారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్​ పూర్తి చేసి అమెరికాలో ఎం.ఎస్ పూర్తి చేశారు. ఆపై సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజినీర్​గా విధుల్లో చేరారు. తరువాత ఆధ్యాత్మిక, శాస్త్రీయ సంగీతాన్నే వృత్తిగా ఎంచుకోవాలన్న లక్ష్యంతో అడుగులు వేశారు. దీంతో తనకున్న సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగం వదిలి 20 ఏళ్ల క్రితం ఇండియన్​ క్లాసికల్ మ్యూజిక్, ఆర్ట్స్ ఫౌండేషన్​ స్థాపించారు. 2014లో పుణెకు తిరిగి వచ్చాక దేశంలోని మెట్రో నగరాల్లో సంగీత ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు.

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన కీర్తి పతాకాలు : నేటి యువత ఆధ్యాత్మిక, శాస్త్రీయ సంగీతాల్లో నైపుణ్యం సాధిస్తోంది. ఇప్పటితరానికి ఇష్టంగా ఉండేలా బాణీలెంచుకుంటున్నారు. ఎందరో గాయకులు, సంగీతకారులు యూట్యూబర్లుగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన కీర్తిపతాకాలను ఎగరేస్తున్నారు. చెన్నైకి చెందిన శ్రీవర్షి స్కంధ ప్రసాద్ పాడిన భక్తి గీతాలను లక్షలమంది వింటున్నారు. బిహార్​లోని యువ ఎమ్మెల్యే మైథిలీ ఠాగూర్​ శాస్త్రీయ, జానపద సంగీతాల్లో అద్భుత ప్రగతి సాధించారు. జుబిన్ నాటియాల్​, అధర్వ్​ భక్షి, ప్రార్థనాచౌదరిలు వారి స్థాయిలో సంగీతాన్ని యువత వద్దకు తీసుకెళ్తున్నారు.

"సంగీతం కారణంగా ఒత్తిళ్ల నుంచి మానసిక ఉపశమనం కలుగుతుతుంది. అభంగ్​వారీ పేరుతో మేం నిర్వహిస్తున్న ప్రదర్శనలు శ్రోతల్లో ఆధ్యాత్మిక భావన పెంచుతున్నాయి. అభంగ్​ అంటే అంతరాయం లేని ఆధ్యాత్మిక సంగీత ప్రయాణం అని అర్థం. ఈ సంగీత ప్రయాణం పండితులు, పామరులకు ప్రేమ, అపరిమితమైన ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాయి." - మహేశ్​కాలే, గాయకుడు

