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ఈ సర్కార్​ కాలేజీలో చదివితే నీట్‌, జేఈఈ ర్యాంకు గ్యారెంటీ

సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెన్స్ ద్వారా పేదింటి బిడ్డల కలల సాకారం - నీట్​లో 67, జేఈఈలో 21 సీట్లు సాధించిన కళాశాల అమ్మాయిలు - కార్పొరేట్​కు తక్కువ కాదని నిరూపిస్తున్న సరూర్​నగర్ కాలేజీ

Centre of Excellence Providing Coaching
Centre of Excellence Providing Coaching (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 2:02 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 2:08 PM IST

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Centre of Excellence Providing Coaching : అదో ప్రభుత్వ కళాశాల పైకి చూడటానికి సాధారణ భవనం. ఆ ఏముందిలే అన్ని ప్రభుత్వ కాలేజీల్లాగే ఇదీ అనిపిస్తుంది. కానీ ఫలితాలు సాధించటంలో మాత్రం దానికదే సాటి. కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలు సైతం పోటీ పడలేని స్థాయిలో ఎప్పటికప్పుడు తన ప్రత్యేకత చాటుతుంది. ఎంబీబీఎస్, ఐఐటీ సీట్ల కోసం పేదింటి బిడ్డలు సైతం కలలు కనవచ్చని చాటుతోంది. వారి కలలకు కొత్త రంగులద్ది ఆకాశమే హద్దుగా వారు ఎదిగేందుకు అండగా ఉంటోంది. అదే హైదరాబాద్‌ సరూర్‌నగర్‌లోని మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్​లెన్స్ కాలేజీ. బీసీ గురుకులాల్లోని అత్యుత్తమ విద్యార్థినులను ఎంపిక చేసి వారిని మెరికల్లా తీర్చిదిద్దుతోంది.

ఈ కృషి ఫలించి కాలేజీ ఇంటర్‌లో వందశాతం ఫలితాలు సాధించడంతో పాటు ఇక్కడి బాలికలు ఇటీవలి నీట్‌, జేఈఈ పరీక్షల్లో సత్తా చాటారు. నీట్ కోచింగా అమ్మో మా లాంటి పేదలకు అయ్యే పనేనా, జేఈఈ ర్యాంకులు రావాలంటే మాటలా. పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కాలేజీల్లో చదివితే కానీ సాధ్యం కాదు అనుకునే వారు చాలామందే ఉంటారు. అయితే పేద, మధ్యతరగతి వారు సైతం ఆ కలలను సాకారం చేసుకోవచ్చని, వారికి కాస్త ప్రోత్సాహం అందిస్తే ఆ విద్యార్థులు ఏ కార్పొరేట్ కాలేజీలకు తక్కువ కాదని నిరూపిస్తోంది హైదరాబాద్‌ సరూర్ నగర్‌లోని మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్‌లెన్స్ కాలేజీ.

హైదరాబాద్‌ సరూర్‌నగర్‌లోని మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెన్స్ కాలేజీ (ETV Bharat)

జేఈఈలో ముగ్గురుకి అడ్వాన్స్​డ్​ ర్యాంకు : ఇటీవల జరిగిన నీట్ పరీక్షకు ఈ కళాశాల నుంచి 72 మంది విద్యార్థినులు హాజరుకాగా ఏకంగా 67 మంది అర్హత సాధించారు. అంతేకాదు జేఈఈలోనూ 21 మంది క్వాలిఫై కాగా ముగ్గురు అడ్వాన్స్​లో ర్యాంకులు సాధించటం విశేషం. ఈఏపీ సెట్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో 185 మంది పరీక్ష రాస్తే, 175 మంది ర్యాంకులు సాధించారు. ఫార్మా విభాగంలో 83 మంది పరీక్ష రాస్తే 82 మంది అర్హత సాధించారు. వీటితో పాటు ఇంటర్‌లో వందశాతం ఫలితాలు సాధించి సత్తా చాటింది ఈ కళాశాల. మొత్తం 562 మంది బాలికలు హాజరు కాగా అంతా ఉత్తీర్ణత సాధించారంటే ఇక్కడి విద్యా బోధన ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ప్రభుత్వ కాలేజీలో ప్రవేశం తీసుకోవడానికి చాలా మంది ఇబ్బందిపడుతుంటారు. ఎందుకంటే కార్పొరేట్​లో జాయిన్​ అయితే మంచి స్కోరు వస్తుందనే ఆలోచన ఉంటుంది. కానీ అక్కడి కంటే ఇక్కడే విద్యార్థుల చదువుపై స్పెషల్​గా ఫోకస్​ చేసి, అన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. లెక్చరర్స్ ప్రైవేట్​ సిస్టమ్​తో పాటుగా మేం పోటిపడి మంచి స్కోరు సాధించేలా చేశారు - హిమానీ, నీట్ ర్యాంకర్

సరూర్ నగర్​లో బాలికల కోసం ఏర్పాటు : పేదింటి విద్యార్థులు పెద్ద కలలు కనాలని వాటిని సాధించేందుకు విద్యా రంగంలో అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని భావించిన రాష్ట్ర సర్కారు. 2017లో మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే బీసీ సంక్షేమ గురుకుల విద్యా సంస్థల సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెన్స్' సీఓఈ లను స్థాపించింది. సరూర్ నగర్‌లో ప్రత్యేకంగా బాలికల కోసం ఏర్పాటు చేయగా బాలుర కోసం బాటసింగారంలో ఓ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాల స్థాయిలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి వారికి ఇక్కడ ఇంటర్‌తో పాటు నీట్, జేఈఈ శిక్షణ అందిస్తున్నారు.

ఒక్కో పాఠశాల నుంచి ముగ్గురు ఎంపిక : వాస్తవానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 294 మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు ఏడో తరగతిలో ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించి ఒక్కో పాఠశాల నుంచి ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించిన ముగ్గురిని ఎంపిక చేసి వారికి స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌లెన్స్‌లో చదివే అవకాశం కల్పిస్తారు. అలా పదో తరగతి వరకు స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌లెన్స్‌లో శిక్షణ పొందిన వారికి ఇంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్‌లెన్స్‌లో పూర్తి చేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు. హైదరాబాద్‌లో ఉన్న ఈ రెండు సీఓఈ లతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరో పది సీఓఈలను సర్కారు ఏర్పాటు చేసింది. హైదరాబాద్‌కు వచ్చేందుకు అవకాశం లేని విద్యార్థులకు వారి దగ్గర్లోనే ఉన్న సీఓఈలో చేరేందుకు వెలుసుబాటు కల్పించింది.

విద్యార్థుల కలలను సాకారం : సరూర్‌ నగర్‌లోని మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్‌లెన్స్ కళాశాలలో మొత్తం 640 సీట్లు ఉంటాయి. పూర్తిగా బాలికల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ సెంటర్‌లో ఇంటర్ రెండు సంవత్సరాలకు సంబంధించి ఎంపీసీ, బైపీసీ కోర్సులను బోధిస్తారు. దీనితో పాటే జేఈఈ, నీట్ పరీక్షల కోసం ప్రత్యేకంగా సన్నద్ధం చేస్తారు. మారుమూల పల్లెలు, ఆర్థికంగా వెలుసులుబాటు లేని ఎందరో బాలికలు ఈ కళాశాలలో చేరి తమ ఎంబీబీఎస్, ఇంజినీరింగ్ కలలను సాకారం చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఈ కాలేజీలో చేరాలంటే కేవలం మహాత్మా గాంధీ జ్యోతిబా ఫూలే స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌లెన్స్‌లో మాత్రమే చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇతరులు ఎవరైనా పదో తరగతిలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తే వారికి కూడా అడ్మిషన్లు లభిస్తాయి. అయితే ఇందుకోసం ప్రతి ఏటా ఈ కళాశాల దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తూ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తుంది. మెరిట్ ఆధారంగా మాత్రమే విద్యార్థులకు సీట్లు కేటాయిస్తుంది.

యానిమేటేడ్​ వీడియోల ద్వారా పాఠాలు : ప్రభుత్వ కాలేజీలో వసతులు, విద్యా బోధన అకరొరగానే ఉంటాయన్న ఆలోచనకు తావులేకుండా విద్యార్థినులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తోంది ఈ కళాశాల. లైబ్రరీ, కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌లతో పాటు డిజిటల్ పాఠాలను సైతం విద్యార్థినులతో వల్లె వేయిస్తున్నారు. ప్రతి సబ్జెక్టుకు సంబంధించి తరగతి గది పాఠాలతో పాటు యానిమేటెడ్ వీడియోల ద్వారా సబ్జెక్టును మరింత బాగా అర్థం చేసుకునేలా ఇక్కడ బోధన కొనసాగుతోంది. ప్రతి వారం మాక్ టెస్టులు, మూడు నెలలకు ఒకసారి సమగ్రంగా పరీక్షలు నిర్వహించి బాలికలు ఎక్కడ వెనకబడుతున్నారన్న విషయాలను గుర్తిస్తారు. వారికి ఆయా పాఠ్యాంశాల్లో మరోమారు మెరుగైన శిక్షణ ఇస్తున్నారు. జేఈఈ కోసం విద్యార్థులకు కంప్యూటర్‌ ఆధారిత సీబీటీ విధానంలోనే పరీక్షలు రాయిస్తున్నారు. ప్రతి రోజు సాయంత్రం రెండు గంటల పాటు విద్యార్థులకు స్టడీ అవర్స్ నిర్వహిస్తూ సబ్జెక్టులో ఉండే సందేహాల నివృత్తికి అధ్యాపకులు కృషి చేస్తున్నారు.

తమ పిల్లలకు ఐఐటీ, నీట్​ వంటి కార్పొరేట్​ విద్యను అందివ్వలేమని భావిస్తున్న తల్లిదండ్రులకు సీఓఈ ఒక మంచి అవకాశం. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో గణనీయంగా సక్సెస్​ రేటు ఉంది. ఇక్కడ కార్పొరేట్​ విద్యను అధిగమించి సదుపాయాలు అందించడం జరుగుతుంది - వి. రష్మిత, ప్రిన్సిపల్ మహాత్మా గాంధీ జ్యోతిబా ఫూలే సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెన్స్, సరూర్ నగర్

విద్యార్థులకు అండగా సీఓఈ : విద్యార్థినులకు సిలబస్ బోధించటంతో పాటు నీట్‌ వంటి పరీక్షలకు సిద్ధం అవుతున్న వారికి అవసరమైన మెటీరియల్‌ను ఉచితంగా అందిస్తోంది సీఓఈ. వీటితోపాటు ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు యోగా, మెడిటేషన్‌ చేయిస్తున్నారు. బాలికలు తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉంటూ చదువుతున్నందున కుటుంబాన్ని మిస్ అవుతున్నామన్న భావన కలగకుండా అధ్యాపకులే వారికి నిత్యం దగ్గరగా ఉంటూ అన్ని విషయాల్లో అండగా ఉంటున్నారు. ఇక బాలికల ఆరోగ్యం, మానసిక ఎదుగుదల కోసం మంచి పోషహాకారం అందిస్తున్నారు. ప్రతి రోజూ అల్పాహారం, గుడ్లు వారానికి రెండు సార్లు మాంసాహారం అందజేస్తున్నారు. దీంతో విద్యార్థులు పూర్తిగా చదువుపైనే దృష్టి సారించేలా సహకరిస్తున్నారు. సీఓఈలో ఉన్న సౌకర్యాలు, అధ్యాపకుల ప్రోత్సాహమే తాము ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించడానికి దోహదం చేస్తోందని విద్యార్థినులు అంటున్నారు.

ఇక్కడ చేరితే మీ కలలను సాధించవచ్చు : పెద్ద కలలు కనేందుకు ఆర్థికంగా ఉన్నతంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ కలలు కనే ధైర్యం ఉన్న వారికి అవసరమైన సదుపాయాలు, మార్గదర్శనం లభిస్తే ఎవరైనా అద్భుతాలు చేయవచ్చని నిరూపిస్తోంది సరూర్ నగర్ మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెన్స్ కళాశాల. మారుమూల గ్రామాలకు చెందిన విద్యార్థినులను ఇంజినీర్లుగా, వైద్యులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తూ ఏటికేడు అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తోంది. ప్రభుత్వ కళాశాలలకు ఏ కార్పొరేట్ సంస్థలు పోటీ రాలేవని, మున్ముందు మరింత మందికి మెరుగైన ర్యాంకులు సాధించటమే లక్ష్యంగా సాగుతామంటున్న ఇక్కడి అధ్యాపకులు పేదింటి బిడ్డల ఆశలకు దారి చూపే దీపాల్లా నిలుస్తున్నారు.

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Last Updated : July 28, 2026 at 2:08 PM IST

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విద్యార్థులకు నీట్​ ఐఐటీ కోచింగ్
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